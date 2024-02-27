https://ukraina.ru/20240227/1053556736.html

Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты

Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты - 27.02.2024 Украина.ру

Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты

Фермеры заблокировали движение в центре Варшавы, передает 27 февраля Rczeczpospolita

2024-02-27T15:55

2024-02-27T15:55

2024-02-27T15:55

новости

польша

фермер

протесты

варшава

трактор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1b/1053555253_131:0:1306:661_1920x0_80_0_0_57ec2640f50d5ef28a42da4c3e2f032a.jpg

Профсоюза работников сельского хозяйства организовали "Марш на Варшаву", который проходит сегодня, 27 февраля.В столицу Польши приехали фермеры со всей страны, к ним присоединились охотники и шахтёры, сообщил источник РИА Новости.Движение автомобилей и общественного транспорта в городе остановлено. Фермеры также соорудили из сена и навоза танк Abrams и выкатили его в центр города.Протестующие требуют, в частности, запретить Украине ввозить в Польшу сельскохозяйственную продукцию, а также отказ Евросоюза от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.В понедельник, 26 февраля, сотни тракторов заполонили Европейский квартал в Брюсселе. Фермеры жгли солому и тракторные шины.

https://ukraina.ru/20240226/1053522940.html

польша

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, фермер, протесты, варшава, трактор