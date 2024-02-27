Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты - 27.02.2024 Украина.ру
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Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты - 27.02.2024 Украина.ру
Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
Фермеры заблокировали движение в центре Варшавы, передает 27 февраля Rczeczpospolita
2024-02-27T15:55
2024-02-27T15:55
новости
польша
фермер
протесты
варшава
трактор
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Профсоюза работников сельского хозяйства организовали "Марш на Варшаву", который проходит сегодня, 27 февраля.В столицу Польши приехали фермеры со всей страны, к ним присоединились охотники и шахтёры, сообщил источник РИА Новости.Движение автомобилей и общественного транспорта в городе остановлено. Фермеры также соорудили из сена и навоза танк Abrams и выкатили его в центр города.Протестующие требуют, в частности, запретить Украине ввозить в Польшу сельскохозяйственную продукцию, а также отказ Евросоюза от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.В понедельник, 26 февраля, сотни тракторов заполонили Европейский квартал в Брюсселе. Фермеры жгли солому и тракторные шины.
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новости, польша, фермер, протесты, варшава, трактор
Новости, Польша, фермер, протесты, Варшава, трактор

Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты

15:55 27.02.2024
 
© РИА Новости скриншот видео
© РИА Новости скриншот видео
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Фермеры заблокировали движение в центре Варшавы, передает 27 февраля Rczeczpospolita
Профсоюза работников сельского хозяйства организовали "Марш на Варшаву", который проходит сегодня, 27 февраля.
В столицу Польши приехали фермеры со всей страны, к ним присоединились охотники и шахтёры, сообщил источник РИА Новости.

"Тысячи человек, собравшись у Дворца культуры и науки, двинулись колонной по центру Варшавы. Промежуточными точками их маршрута являются парламент и канцелярия премьер-министра", - говорится в материале.

Движение автомобилей и общественного транспорта в городе остановлено. Фермеры также соорудили из сена и навоза танк Abrams и выкатили его в центр города.
Протестующие требуют, в частности, запретить Украине ввозить в Польшу сельскохозяйственную продукцию, а также отказ Евросоюза от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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НовостиПольшафермерпротестыВаршаватрактор
 
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