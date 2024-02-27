"Недержание": Медведев рассказал о "затяжной и болезненной" проблеме Макрона - 27.02.2024 Украина.ру
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"Недержание": Медведев рассказал о "затяжной и болезненной" проблеме Макрона
"Недержание": Медведев рассказал о "затяжной и болезненной" проблеме Макрона - 27.02.2024 Украина.ру
"Недержание": Медведев рассказал о "затяжной и болезненной" проблеме Макрона
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале 27 февраля отреагировал на призыв президента Франции Эммануэля Макрона отправить Киеву ракеты и военнослужащих НАТО
2024-02-27T14:43
2024-02-27T14:43
новости
дмитрий медведев
эммануэль макрон
украина
йенс столтенберг
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"Он (Макрон - ред.) заявил, что Европе для безопасности нужно поражение России, а потому нужно отправить нацистам в Киеве ракеты повышенной дальности и рассмотреть вопрос ввода в зону СВО войск отдельных государств НАТО. Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой", - написал Медведев.Накануне в Париже прошла конференция по поддержке Киева.Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что атмосфера была "военной", не высказано ни одного слова о мире, а среди западных стран есть те, кто готов отправить своих солдат на Украину.В свою очередь президент Франции указал, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Швеция, Польша и Люксембург уже открестились от отправки бойцов Киеву.Венгрия также выступила решительно против отправки военных и оружия на Украину. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в соцсетях указал, что конфликт надо не углублять, а заканчивать.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину."Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине... Но планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет", - заверил он.
https://ukraina.ru/20240227/1053549018.html
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новости, дмитрий медведев, эммануэль макрон, украина, йенс столтенберг, нато
Новости, Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО

"Недержание": Медведев рассказал о "затяжной и болезненной" проблеме Макрона

14:43 27.02.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале 27 февраля отреагировал на призыв президента Франции Эммануэля Макрона отправить Киеву ракеты и военнослужащих НАТО
"Он (Макрон - ред.) заявил, что Европе для безопасности нужно поражение России, а потому нужно отправить нацистам в Киеве ракеты повышенной дальности и рассмотреть вопрос ввода в зону СВО войск отдельных государств НАТО. Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой", - написал Медведев.
Накануне в Париже прошла конференция по поддержке Киева.
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что атмосфера была "военной", не высказано ни одного слова о мире, а среди западных стран есть те, кто готов отправить своих солдат на Украину.
В свою очередь президент Франции указал, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Швеция, Польша и Люксембург уже открестились от отправки бойцов Киеву.
Венгрия также выступила решительно против отправки военных и оружия на Украину. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в соцсетях указал, что конфликт надо не углублять, а заканчивать.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину.
"Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине... Но планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет", - заверил он.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
13:00
Наполеоновские планы Макрона, сорванный теракт с химоружием. Главное на Украине на 13:00 27 февраля
 
НовостиДмитрий МедведевЭммануэль МакронУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО
 
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