https://ukraina.ru/20240226/1053541541.html
Зеленский может посетить Азербайджан после Армении – СМИ
Зеленский может посетить Азербайджан после Армении – СМИ - 26.02.2024 Украина.ру
Зеленский может посетить Азербайджан после Армении – СМИ
Вслед за Арменией, президент Украины Владимир Зеленский вскоре может посетить Азербайджан. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники
2024-02-26T21:39
2024-02-26T21:39
2024-02-26T21:39
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Уточняется, что в Армению глава киевского режима прибудет в понедельник, 4 марта. После – запланирован его визит в Азербайджан. В МИД Армении отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, заявив только то, что информируют общественность о визитах иностранных лидеров "в своё время". О том, что Зеленский поедет в Армению 23 февраля информировало армянское онлайн-издание Factor TV. Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию, добавив, что "весна принесёт в Армению много позитивных событий". Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика замораживает своё участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
https://ukraina.ru/20231215/1052156881.html
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Украина.ру
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новости, владимир зеленский, украина, армения, азербайджан, никол пашинян, сво, одкб
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, СВО, ОДКБ
Зеленский может посетить Азербайджан после Армении – СМИ
Вслед за Арменией, президент Украины Владимир Зеленский вскоре может посетить Азербайджан. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники