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Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян
Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян - 23.02.2024 Украина.ру
Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян
Армения замораживает своё участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. Об этом 23 февраля сообщили журналисты РИА Новости
2024-02-23T09:30
2024-02-23T09:30
2024-02-23T09:30
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В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.В январе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что у Армении "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".Премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ, который проходил 23 ноября в Минске.
https://ukraina.ru/20231215/1052156881.html
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новости, армения, зарубежье, одкб, россия, никол пашинян
Новости, Армения, Зарубежье, ОДКБ, Россия, Никол Пашинян
Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян
Армения замораживает своё участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. Об этом 23 февраля сообщили журналисты РИА Новости
"По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Пашинян
.
В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
В январе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что у Армении "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
Премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ, который проходил 23 ноября в Минске.