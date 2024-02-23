https://ukraina.ru/20240223/1053484396.html

Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян

Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян - 23.02.2024 Украина.ру

Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян

Армения замораживает своё участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. Об этом 23 февраля сообщили журналисты РИА Новости

2024-02-23T09:30

2024-02-23T09:30

2024-02-23T09:30

новости

армения

зарубежье

одкб

россия

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0f/1051037504_0:78:2331:1389_1920x0_80_0_0_cd350a41db4499085ad5ec6eed7f03e3.jpg.webp

В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.В январе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что у Армении "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".Премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ, который проходил 23 ноября в Минске.

https://ukraina.ru/20231215/1052156881.html

армения

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, зарубежье, одкб, россия, никол пашинян