Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян - 23.02.2024 Украина.ру
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Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян
Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян - 23.02.2024 Украина.ру
Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян
Армения замораживает своё участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. Об этом 23 февраля сообщили журналисты РИА Новости
2024-02-23T09:30
2024-02-23T09:30
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В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.В январе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что у Армении "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".Премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ, который проходил 23 ноября в Минске.
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новости, армения, зарубежье, одкб, россия, никол пашинян
Новости, Армения, Зарубежье, ОДКБ, Россия, Никол Пашинян

Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян

09:30 23.02.2024
 
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Армения замораживает своё участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. Об этом 23 февраля сообщили журналисты РИА Новости
"По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Пашинян.
В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
В январе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что у Армении "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
Премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ, который проходил 23 ноября в Минске.
15 декабря 2023, 15:44
Фатальная армянская ошибкаПашиняновская Армения активно ищет себе новых союзников. Ищет она их на Западе – в НАТО и ЕС.
 
НовостиАрменияЗарубежьеОДКБРоссияНикол Пашинян
 
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09:30Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян
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04:50Зачистка в Крынках: военный эксперт раскрыл, куда бойцы выдавили ВСУшников и почему не удалось Работино
04:44Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ
04:40Эксперт о том, как "хвост" Зеленского "повилял" США, но после Авдеевки стал истерить и впал в прострацию
04:30Эксперт рассказал, как Зеленский пытался "продать" Работино и почему не притащил "на блюдечке" Авдеевку
04:20Фронт трещит, ВСУ "поплыли": эксперт о том, на кого свалит вину Зеленский, чтобы потом закрыть на подвале
04:00"Taurus Киеву не видать": политолог Камкин о том, как Запад обкатывает на Украине новые технологии войны
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