https://ukraina.ru/20240125/1052897566.html

Последняя русско-шведская война закончилась более 200 лет назад. Теперь Швеция вступает в НАТО

Последняя русско-шведская война закончилась более 200 лет назад. Теперь Швеция вступает в НАТО - 25.01.2024 Украина.ру

Последняя русско-шведская война закончилась более 200 лет назад. Теперь Швеция вступает в НАТО

Турция сняла свои возражения по поводу присоединения Швеции к НАТО. Таким образом, в ближайшее время эта страна станет членом Североатлантического альянса

2024-01-25T14:04

2024-01-25T14:04

2024-01-25T14:04

эксклюзив

швеция

россия

нато

война

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Российский журналист Андрей Медведев в своём тг-канале посетовал на неких экспертов, заявляющих, что вступление Швеции в НАТО способно повлиять на ситуацию в зоне СВО, так как теперь Стокгольм начнёт оказывать Киеву существенную военную поддержку.Ранее, по их мнению, этого якобы не происходило из-за того, что Швеция была нейтральной. Медведев отметил, что Швеция всегда была теснейшим образом связана с НАТО и что она с самого начала СВО поставляла Украине оружие, боевую технику и боеприпасы.Действительно, в отличие от Финляндии, которая по окончании Второй мировой придерживалась реального нейтралитета, Швеция в годы "холодной войны" так или иначе помогала Западу.В последние годы внешняя политика Стокгольма отличалась особенно яркой русофобией. Присоединение Швеции к НАТО в нынешних условиях – по сути, просто признание текущих реалий.Интереснее другое: Россия и Швеция последний раз воевали друг с другом более 200 лет назад, и ещё недавно сама возможность новой войны между ними казалась полнейшим абсурдом.Военные конфликты сопровождали русско-шведские отношения всю их историю.У истоков шведской государственности, как известно, стояли викинги, основным занятием которых были грабительские походы. В XII веке уже христианская Швеция впервые сталкивается с Русью – а если конкретнее, с Новгородом, который тоже вёл экспансию в Балтийском регионе. С этого времени два беспокойных соседа ведут друг с другом постоянные приграничные войны – и, надо сказать, Новгород действует более успешно.В России самым известным событием той эпохи считается Невская битва (1240 г.), в ходе которой князь Александр Ярославич нанёс поражение вторгшемуся шведскому войску, получив по итогам произошедшего своё легендарное прозвище.В Швеции же это сражение не считается сколько-нибудь значимым историческим эпизодом.Следующий этап русско-шведского противостояния начинается уже после возникновения централизованного Русского государства, которое с XV века расширяет свою территорию буквально во всех направлениях. Как и прежде, со Швецией русские сталкиваются на Балтике.Изначально успех в целом сопутствует Москве – в частности, во второй половине XVI века для неё вполне удачно начинается Ливонская война. Однако впоследствии Россия начала терпеть поражения от Речи Посполитой, чем воспользовалась и Швеция, получившая по итогам войны русские форпосты в регионе – Ям, Копорье и Ивангород.Уже после смерти Ивана Грозного в результате очередного противостояния Россия смогла вернуть все ранее захваченные шведами территории, но ненадолго – надвигалось Смутное время, в ходе которого Российское государство едва не прекратило своё существование.Швеция вновь воспользовалась бедственным положением России. Царь Василий Шуйский, не будучи способным восстановить порядок в раздираемой смутой стране, обратился за помощью к шведскому королю. Эта помощь была оказана, и некоторое время совместное русско-шведское войско вполне удачно действовало против оккупантов.Однако шведские наёмники под предлогом того, что Шуйский не выплатил им обещанных денег, захватили несколько русских городов на Балтике, а затем и Новгород. Кроме того, русские едва не потеряли Псков, и заключённый в 1617 году Столбовский мир более чем на сто лет лишил Россию выхода к Балтийскому морю.Здесь необходимо рассказать о том, что представляла собой Швеция в XVII веке.В 1618 году в Европе началась Тридцатилетняя война, ставшая продолжением общеевропейского религиозного конфликта XVI века между католиками и протестантами. Шведская армия фактически оказала определяющее влияние на ход боевых действий, предотвратив казавшуюся неминуемой победу Католической лиги.Из войны Швеция вышла одним из сильнейших государств Европы, полностью контролирующим всё Балтийское побережье.Основная заслуга здесь принадлежала королю из династии Ваза Густаву II Адольфу. Фактически он создал армию нового типа – Швеция стала едва ли первой страной, сделавшей ставку на рекрутский набор.Раньше европейские монархи и феодалы любили использовать наёмников, что имело свои издержки – солдат того времени практически нельзя было заставить дело то, что они не хотели делать.Реалии войны того времени тоже хорошо известны – если ландскнехты захватывали тот или иной город, то его жителям оставалось только посочувствовать. Грабежи, массовые изнасилования, убийства из чистого развлечения, поджоги – всё это становилось для них неизбежностью.Однако шведская армия отличалась железной дисциплиной, основанной на протестантском фанатизме, и её солдаты ничего подобного себе не позволяли. Это, а также ряд тактических нововведений короля сделали Швецию невероятно сильной военной державой.Вот с таким противником Россия и столкнулась в наступившем XVIII веке. Карл XII как политик и военный стратег, несомненно, уступал Густаву II Адольфу, и именно личностный фактор стал одной из причин поражения Швеции в Северной войне.Одержав поначалу ряд громких побед, шведский король начал терять время, недооценив Россию и сосредоточившись на достижении своих целей в Польше.Итоги войны известны: одна из воюющих стран стала империей, а другая перестала ей быть. Швеция утратила гегемонию на Балтике, и все дальнейшие попытки взять у России реванш закончились неудачей.Последняя русско-шведская война закончилась в 1809 году, и по её итогам в состав Российского государства вошла вся территория Финляндии.Некоторые считают, что отказ от экспансионистских устремлений (после Наполеоновских войн Швеция решила навсегда стать нейтральной страной и в военных конфликтах больше не участвовать) является залогом высокого уровня жизни.Эти либеральные деятели любят сравнивать Швецию с Россией, которую, в отличие от процветающего соседа, якобы губят "вечные имперские амбиции".Однако шведское государство и общество достигли ощутимого благополучия лишь в ХХ веке, после того, как Стокгольм смог избежать участия во Второй мировой войне.Напомним, "нейтралитет" вовсе не мешал Швеции сотрудничать с нацистской Германией, серьёзно зависевшей от поставок шведской железной руды. Тем не менее, ведущие мировые державы давно привыкли к тому, что Швеция действительно ни с кем не воюет – и, видимо, уже никогда не будет.При этом она, разумеется, действовала и продолжает действовать в интересах Запада. Это касается как дипломатической, так и военной сфер.Одним из наиболее антироссийских политиков современного мира является бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт – по мнению ряда экспертов, именно он был архитектором внешне- и внутриполитического курса русофобствующих этнократий Прибалтики.Кроме того, шведский ВПК производит множество самых разных видов вооружений и боевой техники – от ставших серьёзной проблемой для ВС РФ гранатомётов NLAW и заканчивая танками (шведская модификация немецкого "Леопарда" активно используется ВСУ) и самолётами.Но Швеция могла помогать своим западным союзникам и не вступая в НАТО, и нынешнее решение Стокгольма способно стать для него поистине судьбоносным – несмотря на то, что, как уже говорилось, он и так участвует во множестве программ и инициатив Североатлантического альянса.В наши дни становится возможным то, что вчера нельзя было себе даже представить. Швеция не воевала с Россией (да и вообще ни с кем) двести лет. И теперь она отказывается от мирного пути развития.В этих условиях стратегам из Стокгольма важно не забывать о том, что войны с Российским государством никогда не заканчивались для Швеции чем-либо хорошим – даже когда она находилась на пике своего политического и военного могущества.В любом случае, двухсотлетний "мирный" период в истории Швеции подошёл к концу.

https://ukraina.ru/20240124/1052873993.html

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эксклюзив, швеция, россия, нато, война