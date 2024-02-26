https://ukraina.ru/20240226/1053536906.html

Чем Россия может ответить на конфискацию своих активов. Алексей Зубец говорит о 100 млрд долл

Чем Россия может ответить на конфискацию своих активов. Алексей Зубец говорит о 100 млрд долл - 26.02.2024 Украина.ру

Чем Россия может ответить на конфискацию своих активов. Алексей Зубец говорит о 100 млрд долл

На любые действия с российскими активами за рубежом Москва даст симметричный ответ. Об этом 26 февраля заявил министр финансов России Антон Силуанов

2024-02-26T19:09

2024-02-26T19:09

2024-02-26T19:21

эксклюзив

алексей зубец

замороженные активы

запад

силуанов

дмитрий кулеба

риши сунак

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Напомним, что в 2022 году Евросоюз и страны G7заморозили российские валютные резервы в размере около 300 млрд долларов. Западные политики неоднократно призывали использовать эти активы для финансирования Киева.По словам Силуанова, в России заморожено не меньше денег западных стран. Россия пока следит за решениями западных стран и готовится к возможному ответу, рассказал он.При этом министр подчеркнул, что другие страны делают собственные выводы из этой ситуации. Например, Китай сокращает свое участие в американских бумагах."Надежность доллара и евро подорвана", - констатировал Антон Силуанов.В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 25 февраля опубликовал статью в газетеTimes, в которой призвал страны Запада смелее конфисковывать замороженные российские активы. По его словам, этот процесс должен начаться с изъятия процентов, которые приносят эти активы и отправке их Украине."А затем вместе с G7 мы должны найти законные способы конфисковать сами активы и также отправить их Украине", - отметил британский премьер.На Украине деньги уже подсчитали и потратилиПоиск юридического предлога для конфискации российских денег министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подсчитал излишним формализмом. В своей статье, опубликованной 26 февраля в газете Politico он обвинил в лицемерии союзников на Западе."Некоторые на Западе создают препятствия для этого (конфискации российских активов - Ред.), прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием", - написал Кулеба.Западным сотрудникам правоохранительных органов и юстиции он посоветовал "более внимательно проверять банковские счета доверенных лиц" властей РФ за пределами России.Кулеба уже "распределил" российские деньги. По его словам, на удовлетворение потребностей Украины в восстановлении транспортной инфраструктуры достаточно будет российских активов, замороженных в Великобритании (23 миллиарда долларов), Люксембурге (6,8 миллиарда долларов) и Швейцарии (8,7 миллиарда долларов)."Российских активов во Франции (1,48 миллиарда долларов) будет достаточно для строительства новой гидроэлектростанции, чтобы заменить Каховскую ГЭС", - написал министр.На восстановление образовательных учреждений хватило бы замороженных активов РФ в Германии (6,5 миллиарда долларов), Австрии (1,8 миллиарда долларов), Ирландии (2 миллиарда долларов) и Польше (1,13 миллиарда долларов), подсчитал Кулеба.Конфискация российских денег ускорит создание альтернативной финансовой системыДиректор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец в интервью Украина.ру напомнил, что в России находится порядка 100 млрд долларов западных активов."Эту сумму никто не может назвать точно. По состоянию на 2022 год она оценивалась в 300 млрд, сегодня с многими иностранными компаниями удалось договориться, и они ушли из России, оставив здесь свои активы дисконтом. Этих 300 млрд, наверное, уже нет. Но есть достаточно серьезная сумма, замороженная на специальных счетах", - рассказал Зубец.В ответ на враждебные действия Запада Россия может изъять как минимум 100 млрд долларов, подчеркнул эксперт. Плюс к этом речь может идти об ускоренном создании незападной финансовой системы, которая станет гораздо более актуальной, если российские деньги будут конфискованы."Все понимают, что раз Запад пошел на конфискацию российских денег, он может отобрать и средства других стран, если ему что-то не понравится. Поэтому привлекательность инвестиций в американские и европейские активы будет падать. Соответственно, стоимость обслуживания госдолга европейскими правительствами и правительством США вырастит", - прокомментировал ситуацию российский экономист.

https://ukraina.ru/20240226/1053524141.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, алексей зубец, замороженные активы, запад, силуанов, дмитрий кулеба, риши сунак