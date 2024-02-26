Чем Россия может ответить на конфискацию своих активов. Алексей Зубец говорит о 100 млрд долл - 26.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240226/1053536906.html
Чем Россия может ответить на конфискацию своих активов. Алексей Зубец говорит о 100 млрд долл
Чем Россия может ответить на конфискацию своих активов. Алексей Зубец говорит о 100 млрд долл - 26.02.2024 Украина.ру
Чем Россия может ответить на конфискацию своих активов. Алексей Зубец говорит о 100 млрд долл
На любые действия с российскими активами за рубежом Москва даст симметричный ответ. Об этом 26 февраля заявил министр финансов России Антон Силуанов
2024-02-26T19:09
2024-02-26T19:21
эксклюзив
алексей зубец
замороженные активы
запад
силуанов
дмитрий кулеба
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102261/55/1022615537_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87876d41d960a3afa955abf97e84fdd9.jpg
Напомним, что в 2022 году Евросоюз и страны G7заморозили российские валютные резервы в размере около 300 млрд долларов. Западные политики неоднократно призывали использовать эти активы для финансирования Киева.По словам Силуанова, в России заморожено не меньше денег западных стран. Россия пока следит за решениями западных стран и готовится к возможному ответу, рассказал он.При этом министр подчеркнул, что другие страны делают собственные выводы из этой ситуации. Например, Китай сокращает свое участие в американских бумагах."Надежность доллара и евро подорвана", - констатировал Антон Силуанов.В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 25 февраля опубликовал статью в газетеTimes, в которой призвал страны Запада смелее конфисковывать замороженные российские активы. По его словам, этот процесс должен начаться с изъятия процентов, которые приносят эти активы и отправке их Украине."А затем вместе с G7 мы должны найти законные способы конфисковать сами активы и также отправить их Украине", - отметил британский премьер.На Украине деньги уже подсчитали и потратилиПоиск юридического предлога для конфискации российских денег министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подсчитал излишним формализмом. В своей статье, опубликованной 26 февраля в газете Politico он обвинил в лицемерии союзников на Западе."Некоторые на Западе создают препятствия для этого (конфискации российских активов - Ред.), прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием", - написал Кулеба.Западным сотрудникам правоохранительных органов и юстиции он посоветовал "более внимательно проверять банковские счета доверенных лиц" властей РФ за пределами России.Кулеба уже "распределил" российские деньги. По его словам, на удовлетворение потребностей Украины в восстановлении транспортной инфраструктуры достаточно будет российских активов, замороженных в Великобритании (23 миллиарда долларов), Люксембурге (6,8 миллиарда долларов) и Швейцарии (8,7 миллиарда долларов)."Российских активов во Франции (1,48 миллиарда долларов) будет достаточно для строительства новой гидроэлектростанции, чтобы заменить Каховскую ГЭС", - написал министр.На восстановление образовательных учреждений хватило бы замороженных активов РФ в Германии (6,5 миллиарда долларов), Австрии (1,8 миллиарда долларов), Ирландии (2 миллиарда долларов) и Польше (1,13 миллиарда долларов), подсчитал Кулеба.Конфискация российских денег ускорит создание альтернативной финансовой системыДиректор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец в интервью Украина.ру напомнил, что в России находится порядка 100 млрд долларов западных активов."Эту сумму никто не может назвать точно. По состоянию на 2022 год она оценивалась в 300 млрд, сегодня с многими иностранными компаниями удалось договориться, и они ушли из России, оставив здесь свои активы дисконтом. Этих 300 млрд, наверное, уже нет. Но есть достаточно серьезная сумма, замороженная на специальных счетах", - рассказал Зубец.В ответ на враждебные действия Запада Россия может изъять как минимум 100 млрд долларов, подчеркнул эксперт. Плюс к этом речь может идти об ускоренном создании незападной финансовой системы, которая станет гораздо более актуальной, если российские деньги будут конфискованы."Все понимают, что раз Запад пошел на конфискацию российских денег, он может отобрать и средства других стран, если ему что-то не понравится. Поэтому привлекательность инвестиций в американские и европейские активы будет падать. Соответственно, стоимость обслуживания госдолга европейскими правительствами и правительством США вырастит", - прокомментировал ситуацию российский экономист.
https://ukraina.ru/20240226/1053524141.html
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102261/55/1022615537_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b25d3bfb89c9b0b3de56e6df3461e73a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, алексей зубец, замороженные активы, запад, силуанов, дмитрий кулеба, риши сунак
Эксклюзив, Алексей Зубец, замороженные активы, Запад, Силуанов, Дмитрий Кулеба, Риши Сунак

Чем Россия может ответить на конфискацию своих активов. Алексей Зубец говорит о 100 млрд долл

19:09 26.02.2024 (обновлено: 19:21 26.02.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
На любые действия с российскими активами за рубежом Москва даст симметричный ответ. Об этом 26 февраля заявил министр финансов России Антон Силуанов
Напомним, что в 2022 году Евросоюз и страны G7заморозили российские валютные резервы в размере около 300 млрд долларов. Западные политики неоднократно призывали использовать эти активы для финансирования Киева.
По словам Силуанова, в России заморожено не меньше денег западных стран. Россия пока следит за решениями западных стран и готовится к возможному ответу, рассказал он.
При этом министр подчеркнул, что другие страны делают собственные выводы из этой ситуации. Например, Китай сокращает свое участие в американских бумагах.
"Надежность доллара и евро подорвана", - констатировал Антон Силуанов.
В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 25 февраля опубликовал статью в газетеTimes, в которой призвал страны Запада смелее конфисковывать замороженные российские активы. По его словам, этот процесс должен начаться с изъятия процентов, которые приносят эти активы и отправке их Украине.
"А затем вместе с G7 мы должны найти законные способы конфисковать сами активы и также отправить их Украине", - отметил британский премьер.
На Украине деньги уже подсчитали и потратили
Поиск юридического предлога для конфискации российских денег министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подсчитал излишним формализмом. В своей статье, опубликованной 26 февраля в газете Politico он обвинил в лицемерии союзников на Западе.
"Некоторые на Западе создают препятствия для этого (конфискации российских активов - Ред.), прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием", - написал Кулеба.
Западным сотрудникам правоохранительных органов и юстиции он посоветовал "более внимательно проверять банковские счета доверенных лиц" властей РФ за пределами России.
Кулеба уже "распределил" российские деньги. По его словам, на удовлетворение потребностей Украины в восстановлении транспортной инфраструктуры достаточно будет российских активов, замороженных в Великобритании (23 миллиарда долларов), Люксембурге (6,8 миллиарда долларов) и Швейцарии (8,7 миллиарда долларов).
"Российских активов во Франции (1,48 миллиарда долларов) будет достаточно для строительства новой гидроэлектростанции, чтобы заменить Каховскую ГЭС", - написал министр.
На восстановление образовательных учреждений хватило бы замороженных активов РФ в Германии (6,5 миллиарда долларов), Австрии (1,8 миллиарда долларов), Ирландии (2 миллиарда долларов) и Польше (1,13 миллиарда долларов), подсчитал Кулеба.
Конфискация российских денег ускорит создание альтернативной финансовой системы
Директор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец в интервью Украина.ру напомнил, что в России находится порядка 100 млрд долларов западных активов.
"Эту сумму никто не может назвать точно. По состоянию на 2022 год она оценивалась в 300 млрд, сегодня с многими иностранными компаниями удалось договориться, и они ушли из России, оставив здесь свои активы дисконтом. Этих 300 млрд, наверное, уже нет. Но есть достаточно серьезная сумма, замороженная на специальных счетах", - рассказал Зубец.
В ответ на враждебные действия Запада Россия может изъять как минимум 100 млрд долларов, подчеркнул эксперт. Плюс к этом речь может идти об ускоренном создании незападной финансовой системы, которая станет гораздо более актуальной, если российские деньги будут конфискованы.
"Все понимают, что раз Запад пошел на конфискацию российских денег, он может отобрать и средства других стран, если ему что-то не понравится. Поэтому привлекательность инвестиций в американские и европейские активы будет падать. Соответственно, стоимость обслуживания госдолга европейскими правительствами и правительством США вырастит", - прокомментировал ситуацию российский экономист.
Замороженная тысяча
Вчера, 14:37
Компенсация — мать провокации. Запад по-прежнему хочет отобрать российские активыМинистр финансов России Антон Силуанов был спокоен, но решителен. "Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - сказал он
 
ЭксклюзивАлексей Зубецзамороженные активыЗападСилуановДмитрий КулебаРиши Сунак
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
Лента новостейМолния