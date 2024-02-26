https://ukraina.ru/20240226/1053527406.html

Хейли не помогло даже "глубинное государство". Трамп продолжает и выигрывает

Хейли не помогло даже "глубинное государство". Трамп продолжает и выигрывает - 26.02.2024 Украина.ру

Хейли не помогло даже "глубинное государство". Трамп продолжает и выигрывает

Праймериз в Южной Каролине укрепили лидерство Дональда Трампа в борьбе за звание кандидата в президенты США

2024-02-26T16:59

2024-02-26T16:59

2024-02-26T16:59

эксклюзив

сша

президентские выборы

дональд трамп

праймериз

украина

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При этом бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которую демократы используют как живой капкан на бывшего американского лидера, становится изгоем.Пока внимание мирового сообщества было приковано к годовщине начала российской спецоперации на Украине, в США прошёл очередной раунд первичных выборов.24 февраля праймериз состоялись в Южной Каролине, но только среди республиканцев, поскольку действующий глава государства Джо Байден, желая красиво начать избирательную кампанию, а не как в прошлый раз, перекроил электоральный календарь Демократической партии и передвинул Южную Каролину – штат, который спас его от вылета из гонки-2020, – на 3 февраля и набрал там 96,2%.Прошли четвёртые первичные выборы Республиканской партии – и состоялась победа бывшего президента США Дональда Трампа. Он ожидаемо выиграл у своей единственной оставшейся конкурентки – бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли: 59,8% против 39,5%, то есть с превосходством в 1,5 раза. 0,1% набрал бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли. Незначительное количество голосов набрали и уже выбывшие претенденты: губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи – но дело в том, что бюллетени напечатали раньше, чем они объявили о завершении своих избирательных кампаний.Выступая перед сторонниками после закрытия избирательных участков, когда официальный подсчёт голосов ещё продолжался, но ведущие американские СМИ уже предсказали его победу, Трамп признался, что не ожидал таких высоких результатов, а также такого единения в рядах Республиканской партии."В этом штате проходило много праймериз, но мы набрали в 2 раза больше голосов, чем кто-либо в истории", – заявил он.Как отмечает агентство Associated Press, исторически праймериз в Южной Каролине были надёжным индикатором для республиканцев: на всех праймериз с 1980 года, кроме одного раза, победитель становился претендентом на пост президента от Республиканской партии. Единственное исключение – 2012 год, когда в штате победил бывший председатель Палаты представителей Ньют Гингрич, а на выборы республиканцы выдвинули бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни.Подводя итоги праймериз в Южной Каролине, телекомпания CNN констатировала, что Республиканская партия принадлежит Дональду Трампу, несмотря на многочисленные уголовные обвинения в его адрес.Хейли же установила антирекорд: она стала первым более чем за 50 лет претендентом-республиканцем на номинацию, проигравшим первичные выборы в своём родном штате. Последний раз такое было в 1968 году, когда Ричард Никсон потерпел поражение на праймериз в Калифорнии, где родился, от Рональда Рейгана. Мало того, что Хейли родилась и выросла в Южной Каролине, так ещё и на протяжении 6 лет была губернатором.Ей не оставалось ничего, кроме как признать поражение и поздравить Трампа с победой. Несмотря на очередное поражение, Хейли по-прежнему не собирается выходить из внутрипартийной гонки как минимум до супервторника – 5 марта, когда будут голосовать избиратели сразу 15 штатов и территорий."На наших республиканских праймериз огромное количество избирателей говорят, что хотят альтернативы. Я женщина слова. Я не сдамся, когда большинство американцев не одобряют кандидатуры ни Дональда Трампа, ни Джо Байдена. Я не верю, что Дональд Трамп сможет победить Джо Байдена", – заявила она.Между прочим, Хейли смогла бы обойти Байдена на президентских выборах, проходи они сейчас, с преимуществом в 4,9%, как показывают опросы. Если бы Республиканская партия, конечно же, выдвинула её своим кандидатом, а пока такая перспектива – весьма туманна.Многое поставлено на карту, и команда Хейли готова потратить на рекламную кампанию в штатах, которым только предстоит проголосовать, миллионы долларов, сказала в интервью телеканалу CNN представитель предвыборного штаба Бетси Энкни. Однако деньги не решают всё: на рекламу в Южной Каролине Хейли вложила в 11 раз больше Трампа ($15 млн и $1,3 млнсоответственно), а результат сами видим какой."Мы знаем, что Трамп – сокрушительная сила. Мы знаем, что он сильный. Мы знаем, что он был фактическим лидером партии последние 8 лет. Так что, чтобы преодолеть его влияние, потребуется немало усилий", – признала Энкни.Politico пишет, что Хейли делает ставку на умеренных и обеспеченных республиканцев, независимых избирателей и сторонников Демократической партии, противящихся возвращению Трампа в Белый дом, а Трамп – на рабочий класс, ключевой для республиканцев электорат, уточняет издание Politico. Более того, большинство ключевых членов партии либо уже публично поддержали бывшего президента, либо боятся ему перечить.Часть тех голосов, которые Хейли получила в Южной Каролине, наверняка принадлежат демократам, поскольку, согласно законодательству штата, на праймериз наравне с избирателями, зарегистрированными в качестве сторонников Республиканской партии, могли проголосовать сторонники Демократической партии, не проголосовавшие в собственных праймериз 3 февраля, а также независимые избиратели, не причисляющие себя ни к одной из партий. Однако такая поддержка конкурирующей партии, скорее, играет против Хейли.Агентство Associated Press провело опрос среди порядка 2300 республиканцев Южной Каролины, участвовавших в праймериз, и выяснило, что половина из них хотела бы, чтобы США менее активно участвовали в решении мировых проблем. При этом большинство поддерживает оказание помощи Израилю в противостоянии с движением ХАМАС, а 60% выступают против дальнейшей поддержки Украины, за что ратуют демократы в целом и Белый дом в частности. Для местного электората – в приоритете решение внутренних угроз, а не внешних: 8 из 10 респондентов считают миграционную проблему самой насущной и поддерживают строительство стены на границе с Мексикой (один из ключевых проектов периода президентства Трампа)."На CPAC (ежегодной Консервативной конференции политического действия – ред.), делегаты уже открыто разносят "украинскую" политику администрации Белого дома. Изоляционизм трампистов — сейчас это уже партийный мейнстрим. Неоконы вроде Хейли на глазах превращаются в изгоев и аутсайдеров", – отмечает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Суть этапа первичных выборов заключается в том, что по итогам кокусов или праймериз в каждом штате претенденты на номинацию набирают определённое количество голосов местных делегатов, которые в совокупности на национальном съезде партии и определят, кто же станет кандидатом в президенты на ноябрьских президентских выборах. У республиканцев для победы нужно получить не менее 1 215 из 2 429 голосов делегатов.По прогнозу ряда американских СМИ, Трамп достигнет этой отметки уже в течение ближайших 2 недель.К тому моменту проголосуют избиратели-республиканцы Мичигана, Айдахо, Миссури, Северной Дакоты, состоится супервторник, на котором разыграют голоса сразу 874 делегатов. И тогда дальнейшее участие Хейли в предвыборной гонке, казалось бы, становится бессмысленным. Однако не всё так однозначно – она продолжает выжидать, а вдруг Трампа всё же отстранят от участия в президентской гонке в рамках открытых против него уголовных дел, и тут настанет её минута славы."На Хейли явно поставило deep state. Её спонсируют демократы. Она живой капкан на Трампа, установленный "глубинным государством", которое ждёт, что его так или иначе снимут с пробега. Не зря после поражения Хейли удостоилась похвалы от губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, которого называют кандидатом на замену Байдена. "Ньюсом — Хейли" — против такого финала 5 ноября истеблишмент бы точно не возражал", – пишет Валентин Богданов.Прежде ходили разговоры о том, что Трампа и Байдена могут сменить на Десантиса и Ньюсома соответственно, тогда противостояние получилось бы не менее захватывающим, поскольку губернаторы Флориды и Калифорнии ненавидят друг друга так же яростно, как бывший и действующий президенты США.На мероприятиях в Южной Каролине всё более чётко стало просматриваться, кто может стать напарником Трампа на выборах и, соответственно, вице-президентов в случае победы на выборах – первый с 1979 года сенатор-афроамериканец от Республиканской партии Тим Скотт. Политики вместе выступали на митингах и пришли на интервью телеканалу Fox News. Вишенка на торте – в верхнюю палату Конгресса Скотта назначила лично Хейли, когда была губернатором Южной Каролины, за что сейчас её сын называет соратника 45-го главы государства "сенатором Иудой".Продолжение предвыборной гонки – уже очень скоро: праймериз в Мичигане состоятся 27 февраля.

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эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, праймериз, украина