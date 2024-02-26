https://ukraina.ru/20240226/1053521240.html

Полная зачистка Авдеевки, учения в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 февраля

Полная зачистка Авдеевки, учения в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 февраля - 26.02.2024 Украина.ру

Полная зачистка Авдеевки, учения в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 февраля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки. В одном из левобережных районов Киева в течение трёх дней пройдут военные учения. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-02-26T13:01

2024-02-26T13:01

2024-02-26T13:52

хроники

эксклюзив

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Авдеевка полностью зачищена, а подразделения ВС РФ продвигаются дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала."Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей", — сказал он.Пушилин отметил, что сейчас есть все предпосылки для восстановления города."После того как будет проведено разминирование, произведен разбор завалов... будет дополнительно составлен мастер-план, тогда будет приниматься окончательное решение на федеральном уровне", – отметил Пушилин.При этом он подчеркнул, что "сейчас есть все предпосылки для того, чтобы город был восстановлен".Также Пушилин рассказал, как будет восстановлено жильё в Авдеевке."У нас есть уже отработанные механизмы, в частности на Мариуполе — это был самый яркий пример. Есть ряд вариантов, с учетом разрушенного жилья, с учетом определённых процедур, как здесь будет предоставляться то ли компенсация, то ли будет предоставляться новое жилье", – отметил Пушилин.По его словам, эта работа будет проводиться в рамках соответствующих норм.Также глава ДНР рассказал о мирных жителях Авдеевки."Сколько там мирных жителей – точную цифру сейчас предстоит узнать, уже отданы соответствующие поручения, чтобы с людьми начали взаимодействие не только военные, но и волонтерские организации гражданские. По моим оценкам, это может пока еще быть субъективно, что несколько сотен там остается гражданских", – заявил Пушилин.Как сообщил глава региона, не все мирные жители хотят выезжать из Авдеевки в пункты временного размещения. По его словам, есть запрос среди населения на оформление документов и получение гражданства РФ.Учения в КиевеПодразделения группировки сил и средств обороны Киева 26 февраля начали военные учения в Дарницком районе, сообщила Дарницкая районная государственная администрация."В Дарницком районе с сегодняшнего дня, 26.02.2024, и в течение следующих трёх дней будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. В ходе тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения", – указывалось в сообщении администрации.Целью учения заявлено "наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции".При этом администрация строго предупредила о запрете на видео- и фотосъёмку учений.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 26 ударов по территории этого региона России.На Донецком направлении ВСУ совершили 6 обстрелов, на Горловском — 20 обстрелов, выпустив в общей сложности 99 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 10 домостроений, уничтожены 3 автомобиля, повреждены 3 автомобиля. Также были повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпустили по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Корсунка — 5; Новая Збурьевка — 4; Саги — 3; Каиры — 4; Васильевка — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Корсунка, Днепряны, Васильевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 26 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В селе Наумовка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Над селом Таврово системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное – пострадали два частных жилых домовладения", – отмечалось в сводке.В Борисовском районе по окраине села Богун-Городок было выпущено 6 миномётных снарядов. На окраине хутора Лозовая Рудка украинские военные атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было.В Грайворонском городском округе в поселке Хотмыжск на территории одного из предприятий сдетонировал БПЛА. Обошлось без последствий. По окраине села Сподарюшино было выпущено 6 миномётных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. На окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.В Краснояружском районе в селе Графовка с помощью четырех дронов-камикадзе был атакован инфраструктурный объект связи, ещё одним дроном-камикадзе атакован автомобиль. Пострадавших нет."В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попал поселок Ленинский – зафиксировано 6 прилётов. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения. По селу Коровино выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Середа – 5 миномётных снарядов. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет", – писал Гладков.Кроме того, в Яковлевском городском округе в районе села Раково средствами ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Пострадавших не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240226/1053515396.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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