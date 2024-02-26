https://ukraina.ru/20240226/1053520686.html

По примеру Мариуполя: жителям Авдеевки будут предоставлять жилье - Пушилин

По примеру Мариуполя: жителям Авдеевки будут предоставлять жилье - Пушилин - 26.02.2024 Украина.ру

По примеру Мариуполя: жителям Авдеевки будут предоставлять жилье - Пушилин

Жителям освобожденной Авдеевки будут предоставлять жильё взамен утраченной недвижимости, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"

2024-02-26T13:20

2024-02-26T13:20

2024-02-26T13:20

новости

россия

днр

донецкая народная республика

мариуполь

авдеевка

денис пушилин

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/12/1052205001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfaae397fcf701963eb842f8fd0c8c06.jpg

Работа будет проводиться в рамках соответствующих норм. "Здесь, я думаю, сложностей не будет", - добавил глава региона.Ранее глава ДНР заверил, что Авдеевка полностью зачищена.В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.Авдеевка находится к северу от Донецка. С 2014 года ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и регулярно обстреливали Донецк и другие города и сёла региона.После освобождения Мариуполя Россия приступила к восстановлению города. Строители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей Мариуполя. Их планируют сдать в эксплуатацию в начале 2024 года.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в октябре заявлял, что в Мариуполе силами ППК "Единый заказчик" возводится 21 многоквартирный дом, 14 из них планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года, еще семь – в первом полугодии следующего.

https://ukraina.ru/20231114/1051028745.html

россия

днр

донецкая народная республика

мариуполь

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, донецкая народная республика, мариуполь, авдеевка, денис пушилин, жилье