https://ukraina.ru/20240226/1053520686.html
По примеру Мариуполя: жителям Авдеевки будут предоставлять жилье - Пушилин
По примеру Мариуполя: жителям Авдеевки будут предоставлять жилье - Пушилин - 26.02.2024 Украина.ру
По примеру Мариуполя: жителям Авдеевки будут предоставлять жилье - Пушилин
Жителям освобожденной Авдеевки будут предоставлять жильё взамен утраченной недвижимости, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2024-02-26T13:20
2024-02-26T13:20
2024-02-26T13:20
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днр
донецкая народная республика
мариуполь
авдеевка
денис пушилин
жилье
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Работа будет проводиться в рамках соответствующих норм. "Здесь, я думаю, сложностей не будет", - добавил глава региона.Ранее глава ДНР заверил, что Авдеевка полностью зачищена.В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.Авдеевка находится к северу от Донецка. С 2014 года ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и регулярно обстреливали Донецк и другие города и сёла региона.После освобождения Мариуполя Россия приступила к восстановлению города. Строители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей Мариуполя. Их планируют сдать в эксплуатацию в начале 2024 года.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в октябре заявлял, что в Мариуполе силами ППК "Единый заказчик" возводится 21 многоквартирный дом, 14 из них планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года, еще семь – в первом полугодии следующего.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, донецкая народная республика, мариуполь, авдеевка, денис пушилин, жилье
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Авдеевка, Денис Пушилин, жилье
По примеру Мариуполя: жителям Авдеевки будут предоставлять жилье - Пушилин
Жителям освобожденной Авдеевки будут предоставлять жильё взамен утраченной недвижимости, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"У нас есть уже отработанные механизмы, в частности на Мариуполе, это был самый яркий пример. Есть ряд вариантов, с учетом разрушенного жилья, с учетом определенных процедур, как здесь будет предоставляться то ли компенсация, то ли будет предоставляться новое жилье", - сказал Пушилин
.
Работа будет проводиться в рамках соответствующих норм. "Здесь, я думаю, сложностей не будет", - добавил глава региона.
Ранее глава ДНР заверил, что Авдеевка полностью зачищена.
В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
Авдеевка находится к северу от Донецка. С 2014 года ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и регулярно обстреливали Донецк и другие города и сёла региона.
После освобождения Мариуполя Россия приступила к восстановлению города. Строители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей Мариуполя. Их планируют сдать в эксплуатацию в начале 2024 года.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в октябре заявлял, что в Мариуполе силами ППК "Единый заказчик" возводится 21 многоквартирный дом, 14 из них планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года, еще семь – в первом полугодии следующего.