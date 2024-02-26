"Повторит судьбу Авдеевки": эксперт раскрыл, каким способом армия РФ обрушит оборону ВСУ под Угледаром - 26.02.2024 Украина.ру
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"Повторит судьбу Авдеевки": эксперт раскрыл, каким способом армия РФ обрушит оборону ВСУ под Угледаром
"Повторит судьбу Авдеевки": эксперт раскрыл, каким способом армия РФ обрушит оборону ВСУ под Угледаром - 26.02.2024 Украина.ру
"Повторит судьбу Авдеевки": эксперт раскрыл, каким способом армия РФ обрушит оборону ВСУ под Угледаром
Если ВС РФ начнут двигаться к Угледару по трассе с севера, там может обрушиться вся система обороны ВСУ. В этом случае город окажется в клещах и повторит судьбу Авдеевки, поэтому сейчас это наиболее перспективное направление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-26T04:00
2024-02-26T04:00
новости
угледар
днр
авдеевка
вс рф
оборона
наступление
донбасс
всу
дороги
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На днях ВС РФ взяли село Победа в Донецкой области, сейчас военные там закрепляются. Это направление имеет большое перспективное направление. Во-первых, это дает возможность поддерживать южный фланг продвижения по линии Марьинка – Георгиевка, рассказал обозреватель.Во-вторых, после полного закрепления в Победе ВС РФ продолжат движение по трассе "05-32" в сторону Константиновки. Это дорога, которая выходит к Угледару. Здесь ВС РФ смогут отрезать большие силы ВСУ, которые находятся восточнее этой трассы. К тому же, выход к Константиновке сможет решить судьбу большого укрепрайона ВСУ, добавил он.Таким образом российский силы могут выйти с севера и к Южно-Донбасской шахте, и к Угледару. В этом случае город окажется в клещах и повторит судьбу Авдеевки – держать можно, но бессмысленно, поэтому это наиболее перспективное направление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240225/1053502445.html
угледар
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авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, угледар, днр, авдеевка, вс рф, оборона, наступление, донбасс, всу, дороги, трасса
Новости, Угледар, ДНР, Авдеевка, ВС РФ, оборона, наступление, Донбасс, ВСУ, дороги, трасса

"Повторит судьбу Авдеевки": эксперт раскрыл, каким способом армия РФ обрушит оборону ВСУ под Угледаром

04:00 26.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если ВС РФ начнут двигаться к Угледару по трассе с севера, там может обрушиться вся система обороны ВСУ. В этом случае город окажется в клещах и повторит судьбу Авдеевки, поэтому сейчас это наиболее перспективное направление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На днях ВС РФ взяли село Победа в Донецкой области, сейчас военные там закрепляются. Это направление имеет большое перспективное направление. Во-первых, это дает возможность поддерживать южный фланг продвижения по линии Марьинка – Георгиевка, рассказал обозреватель.
Во-вторых, после полного закрепления в Победе ВС РФ продолжат движение по трассе "05-32" в сторону Константиновки. Это дорога, которая выходит к Угледару. Здесь ВС РФ смогут отрезать большие силы ВСУ, которые находятся восточнее этой трассы. К тому же, выход к Константиновке сможет решить судьбу большого укрепрайона ВСУ, добавил он.
"Сейчас бои идут в Новомихайловке. Западнее нее находится Парасковиевка, а еще западнее – Константиновка. Если мы начнем двигаться по трассе с севера, вся эта система обороны ВСУ обрушится. А дальше, двигаясь по этой трассе, мы действительно выйдем к Угледару с направления, которое противник не укреплял", - подчеркнул Онуфриенко.
Таким образом российский силы могут выйти с севера и к Южно-Донбасской шахте, и к Угледару. В этом случае город окажется в клещах и повторит судьбу Авдеевки – держать можно, но бессмысленно, поэтому это наиболее перспективное направление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиУгледарДНРАвдеевкаВС РФоборонанаступлениеДонбассВСУдорогитрасса
 
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