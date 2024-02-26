https://ukraina.ru/20240226/1053508498.html

"Повторит судьбу Авдеевки": эксперт раскрыл, каким способом армия РФ обрушит оборону ВСУ под Угледаром

"Повторит судьбу Авдеевки": эксперт раскрыл, каким способом армия РФ обрушит оборону ВСУ под Угледаром - 26.02.2024 Украина.ру

"Повторит судьбу Авдеевки": эксперт раскрыл, каким способом армия РФ обрушит оборону ВСУ под Угледаром

Если ВС РФ начнут двигаться к Угледару по трассе с севера, там может обрушиться вся система обороны ВСУ. В этом случае город окажется в клещах и повторит судьбу Авдеевки, поэтому сейчас это наиболее перспективное направление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-26T04:00

2024-02-26T04:00

2024-02-26T04:00

новости

угледар

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авдеевка

вс рф

оборона

наступление

донбасс

всу

дороги

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На днях ВС РФ взяли село Победа в Донецкой области, сейчас военные там закрепляются. Это направление имеет большое перспективное направление. Во-первых, это дает возможность поддерживать южный фланг продвижения по линии Марьинка – Георгиевка, рассказал обозреватель.Во-вторых, после полного закрепления в Победе ВС РФ продолжат движение по трассе "05-32" в сторону Константиновки. Это дорога, которая выходит к Угледару. Здесь ВС РФ смогут отрезать большие силы ВСУ, которые находятся восточнее этой трассы. К тому же, выход к Константиновке сможет решить судьбу большого укрепрайона ВСУ, добавил он.Таким образом российский силы могут выйти с севера и к Южно-Донбасской шахте, и к Угледару. В этом случае город окажется в клещах и повторит судьбу Авдеевки – держать можно, но бессмысленно, поэтому это наиболее перспективное направление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240225/1053502445.html

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днр

авдеевка

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новости, угледар, днр, авдеевка, вс рф, оборона, наступление, донбасс, всу, дороги, трасса