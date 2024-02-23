В ЕС рассказали, кого коснётся 13-й пакет санкций - 23.02.2024 Украина.ру
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В ЕС рассказали, кого коснётся 13-й пакет санкций
В ЕС рассказали, кого коснётся 13-й пакет санкций - 23.02.2024 Украина.ру
В ЕС рассказали, кого коснётся 13-й пакет санкций
Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций, он коснется около 200 физических и юридических лиц, следует из заявления Совета ЕС
2024-02-23T13:41
2024-02-23T13:41
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В ЕС заявили, что эти лица якобы угрожают территориальной целостности Украины.Всего ограничительные меры ЕС теперь распространяются в общей сложности на более чем 2000 физических и юридических лиц. Активы указанных лиц подлежат замораживанию, на физических лиц дополнительно распространяется запрет на въезд в ЕС, сказано в сообщении.Евросоюз ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению промышленного потенциала России, таких как электрические трансформаторы.Под новый пакет санкций попали 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России. "На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", - говорится в заявлении.Уточняется, что некоторые предприятия находятся в третьих странах: Индии, Китае, Сербии, Шри-Ланке, Казахстане, Таиланде и Турции. В ЕС заявили, что они "участвуют в обходе торговых ограничений".Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.
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новости, евросоюз, европа, совет европы, зарубежье, россия, санкции, антироссийские санкции
Новости, Евросоюз, Европа, Совет Европы, Зарубежье, Россия, санкции, антироссийские санкции

В ЕС рассказали, кого коснётся 13-й пакет санкций

13:41 23.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций, он коснется около 200 физических и юридических лиц, следует из заявления Совета ЕС
"Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц", - говорится в сообщении.
В ЕС заявили, что эти лица якобы угрожают территориальной целостности Украины.
Всего ограничительные меры ЕС теперь распространяются в общей сложности на более чем 2000 физических и юридических лиц. Активы указанных лиц подлежат замораживанию, на физических лиц дополнительно распространяется запрет на въезд в ЕС, сказано в сообщении.
Евросоюз ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению промышленного потенциала России, таких как электрические трансформаторы.
Под новый пакет санкций попали 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России. "На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", - говорится в заявлении.
Уточняется, что некоторые предприятия находятся в третьих странах: Индии, Китае, Сербии, Шри-Ланке, Казахстане, Таиланде и Турции. В ЕС заявили, что они "участвуют в обходе торговых ограничений".
Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
19 февраля, 18:57
Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против РоссииБудапешт не собирается блокировать новый пакет антироссийских санкций. В МИД Венгрии заявили, что на этапе подготовки удалось убрать все пункты, противоречащие венгерским интересам, пишет РИА Новости
 
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13:41В ЕС рассказали, кого коснётся 13-й пакет санкций
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