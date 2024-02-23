https://ukraina.ru/20240223/1053486096.html

"Выстоят ли ВСУ два месяца?". Риски для Киева очень высоки, считают украинские эксперты

"Выстоят ли ВСУ два месяца?". Риски для Киева очень высоки, считают украинские эксперты - 23.02.2024 Украина.ру

"Выстоят ли ВСУ два месяца?". Риски для Киева очень высоки, считают украинские эксперты

На Украине с тревогой говорят о том, что без западной помощи ВСУ продержатся "на силе духа" не так уж долго, через два-три месяца возможно обрушение фронта сразу в нескольких местах.

2024-02-23T12:45

2024-02-23T12:45

2024-02-23T12:45

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Российские войска наступают, а у украинской стороны - перерыв в поставках вооружений и боеприпасов от Запада. Чем им отбиваться? По мнению украинского политолога Андрея Золотарева, "вопрос ближайших двух-трех месяцев стоит о том, сумеют ли, как говорится, на силе духа выстоять ВСУ". ВС РФ останавливаться после взятия Авдеевки не собираются, а никакого аналога линии Суровикина за Авдеевкой не построено, отметил эксперт в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, это вопрос к генералитету. Возможно, полагались на то, что "Запад с нами и будет помогать, сколько надо". Но теперь приходится платить по счетам, дефицит боеприпасов "затыкать" личным составом. Надо учитывать и то, что мотивированность этого личного состава (людей, которых отловили ТЦК и поставили в строй) совсем не та, что была у выбитых уже добровольцев.Теперь многие и многие добровольно предпринимают усилия совсем в другом направлении. И это не от трусости."Будем справедливости ради говорить о том, что, когда люди бегут из Украины зимой в одиннадцатиградусный мороз по Карпатам 70 километров, во-первых, это надо быть не трусом, это однозначно, потому что шансы там остаться в виде подснежника – это 50 на 50. Ну, очевидно, тут дело в другом. Когда человек, физически и психологически подготовленный, бежит из страны – ну, очевидно, это какие-то ошибки политического и военного руководства", - сказал Золтарев, пояснив, что проблемы на фронте "затыкали" людьми, и все это видели. Как уходили из Авдеевки – это вообще отдельный вопрос.По словам эксперта, поэтому "возникает тревога", что произойдет в эти два-три месяца."Выстоим – тогда можно будет говорить о чем-то дальше. Но риск того, что события пойдут в неблагоприятном направлении, очень высок… это мягко говоря", - сказал Золотарев.Об угрожающей для киевского режима ситуации говорит и покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович*."Новости очень нехорошие. Если в кратчайшие сроки не придет помощь, фронт рухнет в течение двух-трех месяцев, рухнет в нескольких местах, если западная помощь не будет оказана", - заявил он в эфире ютуб-канала "Альфа и Омега".Бескорыстна ли эта помощь? Конечно, нет. Комментируя идею Линдси Грэма превратить пакет помощи для Киева в кредит, обеспеченный полезными ископаемыми Украины, известный украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что Линдси Грэм не читал, конечно, украинскую Конституцию, да вообще она американцев мало интересует, а там в ст.13 написано, между прочим, что недра Украины являются объектами права собственности украинского народа.По словам эксперта, этот сенатор-республиканец достаточно откровенен, он говорил, например, что война на Украине Америке очень выгодна, мол, наносим поражение России, и при этом не гибнет ни один американский солдат. В общем, Грэм попросту говорит о том, о чем молчат другие. Вот и сейчас он еще раз разоткровенничался."Да, действительно, США хотели бы заполучить контроль над украинскими ресурсами. Да, действительно, США присматриваются к литию, кадмию, урану и прочим полезным ископаемым, которые существуют на территории Украины. Да, действительно, нынешняя власть на Украине - компрадорская по своей сути, поскольку она является фактически прослойкой между национальным богатством Украины и транснациональными корпорациями", - сказал Бондаренко в эфире ютуб-канала "Вышка".Политолог добавил, что "и сам смысл прихода Зеленского к власти в 2019 году и "слуг народа" вот именно в том, что они должны на блюдечке преподнести Западу украинскую экономику, украинские ресурсы и прочее"."Преподносят" и жизни украинцев. Бондаренко отметил, что можно, конечно, положить еще несколько сотен тысяч человек, но совершенно понятно, что невозможно достичь заявленной Зеленским цели вернуть Крым и Донбасс, выйти на границы 1991 года. Наверное, уже и сам Зеленский в достижимость этой цели не верит, предположил политолог.Впрочем, по данным Киевского международного института социологии (КМИС), после двух лет конфликта "абсолютное большинство украинцев продолжают сохранять оптимизм". Согласно результатам исследований, 65% украинцев верят, что война завершится возвращением всех утраченных территорий. И только 4% скорее или безусловно убеждены в победе России (в мае 2022 года таких был 1%).При этом 72% респондентов согласны с мыслью, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны (в мае 2022 года таких было 59%). Отчет по итогам исследований опубликован 21 января на сайте КМИС.А вот по данным соцопроса, проведенного группой "Рейтинг", количество граждан, которые уверены в том, что Украина сможет победить в войне с Россией, сократилось до 42% (в октябре 2022 – 74%). Еще 43% скорее уверены в этом (в октябре 2022 – 22%). А 15% респондентов уверены или скорее уверены в том, что Украина не сможет победить (в октябре 2022 - 2%).Судя по некоторым отзывам в украинских пабликах, не все верят в объективность самих эти опросов, предполагая, что "их проводили военкомы". Но, как бы то ни было, результаты таковы.С другой стороны, количество абсолютно уверенных в победе Украины (42 процента опрошенных) снизилось почти вдвое по сравнению с показателями 2023 года. И лишь 19 процентов респондентов уверены в победе Киева "при отсутствии международной поддержки".Комментируя эти цифры, Кость Бондаренко отметил, что народ все хорошо понимает, а постоянная ложь телемарафона и политиков подрывает доверие к власть имущим, что выражается потом и в социологических показателях – "если на протяжении целого года, даже больше года нет никаких побед, здесь разуверится даже самый стойкий".Какие это может иметь практические последствия? По словам политолога, "Зеленского и его власть сегодня спасает ответственность граждан, граждане понимают, что нельзя раскачивать лодку во время войны". Эксперт добавил, что "иногда терпению бывает конец" и напомнил арабскую поговорку о соломинке, которая ломает хребет верблюду. Что станет этой последней соломинкой?*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма

https://ukraina.ru/20230829/1049002566.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, спецоперация, сво