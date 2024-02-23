Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства - 23.02.2024 Украина.ру
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Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства
Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства - 23.02.2024 Украина.ру
Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства
В секретариате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что Армения не уведомляла организацию о приостановке членства, сообщили 23 февраля журналисты РИА Новости
2024-02-23T11:25
2024-02-23T11:25
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Собеседник агентства предположил, что под "заморозкой участия" подразумевается неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время. Премьер-министр Армения Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что Армения замораживает своё участие в ОДКБ.По словам Пашиняна, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах.Премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ, который проходил 23 ноября в Минске.В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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новости, армения, одкб, риа новости, никол пашинян, россия, зарубежье
Новости, Армения, ОДКБ, РИА Новости, Никол Пашинян, Россия, Зарубежье

Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства

11:25 23.02.2024
 
© op78.ruГерб ОДКБ
Герб ОДКБ
© op78.ru
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В секретариате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что Армения не уведомляла организацию о приостановке членства, сообщили 23 февраля журналисты РИА Новости

"В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало", - сказал источник агентства.

Собеседник агентства предположил, что под "заморозкой участия" подразумевается неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время.
Премьер-министр Армения Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что Армения замораживает своё участие в ОДКБ.
По словам Пашиняна, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах.
Премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ, который проходил 23 ноября в Минске.
В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
09:30
Армения заморозила участие в ОДКБ - ПашинянАрмения замораживает своё участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. Об этом 23 февраля сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиАрменияОДКБРИА НовостиНикол ПашинянРоссияЗарубежье
 
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