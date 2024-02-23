https://ukraina.ru/20240223/1053485059.html

Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства

Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства - 23.02.2024 Украина.ру

Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства

В секретариате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что Армения не уведомляла организацию о приостановке членства, сообщили 23 февраля журналисты РИА Новости

2024-02-23T11:25

2024-02-23T11:25

2024-02-23T11:25

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Собеседник агентства предположил, что под "заморозкой участия" подразумевается неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время. Премьер-министр Армения Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что Армения замораживает своё участие в ОДКБ.По словам Пашиняна, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах.Премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ, который проходил 23 ноября в Минске.В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

https://ukraina.ru/20240223/1053484396.html

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новости, армения, одкб, риа новости, никол пашинян, россия, зарубежье