https://ukraina.ru/20240223/1053485059.html
Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства
Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства - 23.02.2024 Украина.ру
Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства
В секретариате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что Армения не уведомляла организацию о приостановке членства, сообщили 23 февраля журналисты РИА Новости
2024-02-23T11:25
2024-02-23T11:25
2024-02-23T11:25
новости
армения
одкб
риа новости
никол пашинян
россия
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042671408_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_d0406770b1ccb06c2a36b0ef97b97088.jpg
Собеседник агентства предположил, что под "заморозкой участия" подразумевается неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время. Премьер-министр Армения Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что Армения замораживает своё участие в ОДКБ.По словам Пашиняна, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах.Премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ, который проходил 23 ноября в Минске.В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
https://ukraina.ru/20240223/1053484396.html
армения
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042671408_171:0:1195:768_1920x0_80_0_0_42ec229696f14cc5fbf8f6df2871dbf5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армения, одкб, риа новости, никол пашинян, россия, зарубежье
Новости, Армения, ОДКБ, РИА Новости, Никол Пашинян, Россия, Зарубежье
Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства
В секретариате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что Армения не уведомляла организацию о приостановке членства, сообщили 23 февраля журналисты РИА Новости
"В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало", - сказал источник агентства.
Собеседник агентства предположил, что под "заморозкой участия" подразумевается неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время.
Премьер-министр Армения Никол Пашинян
в интервью телеканалу France24 заявил, что Армения замораживает своё участие в ОДКБ.
По словам Пашиняна, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах.
Премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ, который проходил 23 ноября в Минске.
В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.