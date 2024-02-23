Эксперт рассказал, как Зеленский пытался "продать" Работино и почему не притащил "на блюдечке" Авдеевку
Освобождение Авдеевки сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Продать на Мюнхенской конференции западным спонсорам очередную "фортецю" у него не получилось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Неизвестно, специально ли российские войска подготовили решительный удар в преддверии Мюнхенской конференции или же так сложилась ситуация на фронте. Но освобождение Авдеевки сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал эксперт.
Но преподнести на конференции западным спонсорам очередную "фортецю" у него не получилось. Кстати, в свое время Зеленский пытался продать на Генассамблее ООН Работино как единственный успех ВСУ, добавил он.
"Он приехал [на Генассамблею ООН] и сказал: "Контрнаступ еще не закончился. Мы же взяли Работино. Ну и все. Давайте, скидывайтесь". Но уже тогда на Генассамблее ему ответили: "Это и весь контрнаступ? <...> Мы что, должны давать тебе миллиарды из-за одного разрушенного села?" - подчеркнул Скориков.
В итоге Зеленский также хотел принести Авдеевку "на блюдечке" в Мюнхен, но ничего не получилось. Может быть, ВС РФ специально придержали этот кулак, чтобы ударить им под Мюнхенскую конференцию. Или это связано с внутренними процессами на Украине, рассказал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 03:47Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов Главное последствие поражения Авдеевки для украинской армии состоит в том, что она начинает испытывать определенную депрессию. Она уже 1,5 года не видит никаких побед. И если Россия приступает к штурму того или иного города, противник его вынужден либо оставить, либо сжечь там свои резервы без всякой пощады