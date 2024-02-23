Эксперт рассказал, как Зеленский пытался "продать" Работино и почему не притащил "на блюдечке" Авдеевку - 23.02.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Зеленский пытался "продать" Работино и почему не притащил "на блюдечке" Авдеевку
Эксперт рассказал, как Зеленский пытался "продать" Работино и почему не притащил "на блюдечке" Авдеевку - 23.02.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Зеленский пытался "продать" Работино и почему не притащил "на блюдечке" Авдеевку
Освобождение Авдеевки сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Продать на Мюнхенской конференции западным спонсорам очередную "фортецю" у него не получилось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2024-02-23T04:30
2024-02-23T04:30
новости
авдеевка
оон
мюнхенская конференция
владимир зеленский
работино
всу
освобождение
россия
украина
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Неизвестно, специально ли российские войска подготовили решительный удар в преддверии Мюнхенской конференции или же так сложилась ситуация на фронте. Но освобождение Авдеевки сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал эксперт.Но преподнести на конференции западным спонсорам очередную "фортецю" у него не получилось. Кстати, в свое время Зеленский пытался продать на Генассамблее ООН Работино как единственный успех ВСУ, добавил он.В итоге Зеленский также хотел принести Авдеевку "на блюдечке" в Мюнхен, но ничего не получилось. Может быть, ВС РФ специально придержали этот кулак, чтобы ударить им под Мюнхенскую конференцию. Или это связано с внутренними процессами на Украине, рассказал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240222/1053457311.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, оон, мюнхенская конференция, владимир зеленский, работино, всу, освобождение, россия, украина, сво
Новости, Авдеевка, ООН, Мюнхенская конференция, Владимир Зеленский, Работино, ВСУ, освобождение, Россия, Украина, СВО

Эксперт рассказал, как Зеленский пытался "продать" Работино и почему не притащил "на блюдечке" Авдеевку

04:30 23.02.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВиды на Авдеевку
Виды на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Освобождение Авдеевки сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Продать на Мюнхенской конференции западным спонсорам очередную "фортецю" у него не получилось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Неизвестно, специально ли российские войска подготовили решительный удар в преддверии Мюнхенской конференции или же так сложилась ситуация на фронте. Но освобождение Авдеевки сыграло ужасную политическую шутку с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал эксперт.
Но преподнести на конференции западным спонсорам очередную "фортецю" у него не получилось. Кстати, в свое время Зеленский пытался продать на Генассамблее ООН Работино как единственный успех ВСУ, добавил он.

"Он приехал [на Генассамблею ООН] и сказал: "Контрнаступ еще не закончился. Мы же взяли Работино. Ну и все. Давайте, скидывайтесь". Но уже тогда на Генассамблее ему ответили: "Это и весь контрнаступ? <...> Мы что, должны давать тебе миллиарды из-за одного разрушенного села?" - подчеркнул Скориков.

В итоге Зеленский также хотел принести Авдеевку "на блюдечке" в Мюнхен, но ничего не получилось. Может быть, ВС РФ специально придержали этот кулак, чтобы ударить им под Мюнхенскую конференцию. Или это связано с внутренними процессами на Украине, рассказал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 03:47
Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов Главное последствие поражения Авдеевки для украинской армии состоит в том, что она начинает испытывать определенную депрессию. Она уже 1,5 года не видит никаких побед. И если Россия приступает к штурму того или иного города, противник его вынужден либо оставить, либо сжечь там свои резервы без всякой пощады
 
НовостиАвдеевкаООНМюнхенская конференцияВладимир ЗеленскийРаботиноВСУосвобождениеРоссияУкраинаСВО
 
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