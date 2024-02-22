США не исключили поставки Украине ракет увеличенной дальности
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
© AP / Alex Brandon
Вашингтон никогда не отказывался от идеи поставить Украине ракеты ATACMS, которые имеют увеличенную дальность. Об этом 22 февраля заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
"Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы продолжаем вести с Украиной", – цитирует Кирби РИА Новости.
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