https://ukraina.ru/20240222/1053482848.html

США не исключили поставки Украине ракет увеличенной дальности

США не исключили поставки Украине ракет увеличенной дальности - 22.02.2024 Украина.ру

США не исключили поставки Украине ракет увеличенной дальности

Вашингтон никогда не отказывался от идеи поставить Украине ракеты ATACMS, которые имеют увеличенную дальность. Об этом 22 февраля заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

2024-02-22T23:07

2024-02-22T23:07

2024-02-22T23:07

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Ранее бундестаг в Германии большинством голосов определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 января заявил, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности. Это выведет конфликт на новый уровень, подчеркнул Песков.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, сша, джон кирби, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация