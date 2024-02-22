США не исключили поставки Украине ракет увеличенной дальности - 22.02.2024 Украина.ру
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США не исключили поставки Украине ракет увеличенной дальности
США не исключили поставки Украине ракет увеличенной дальности - 22.02.2024 Украина.ру
США не исключили поставки Украине ракет увеличенной дальности
Вашингтон никогда не отказывался от идеи поставить Украине ракеты ATACMS, которые имеют увеличенную дальность. Об этом 22 февраля заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
2024-02-22T23:07
2024-02-22T23:07
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Ранее бундестаг в Германии большинством голосов определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 января заявил, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности. Это выведет конфликт на новый уровень, подчеркнул Песков.
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новости, всу, сша, джон кирби, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация
Новости, ВСУ, США, Джон Кирби, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация

США не исключили поставки Украине ракет увеличенной дальности

23:07 22.02.2024
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP / Alex Brandon
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Вашингтон никогда не отказывался от идеи поставить Украине ракеты ATACMS, которые имеют увеличенную дальность. Об этом 22 февраля заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
"Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы продолжаем вести с Украиной", – цитирует Кирби РИА Новости.
Ранее бундестаг в Германии большинством голосов определил, что Киеву необходимо поставить дальнобойное оружие для поражения стратегических объектов в тылу РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 января заявил, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности. Это выведет конфликт на новый уровень, подчеркнул Песков.
19 января, 05:30
"Это замечательная штука": эксперт раскрыл, как уколы "Пенициллина" обнуляют дальнобойную артиллерию ВСУ Недавно стало известно, что комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" все же появился на передовой. Артиллерия ВС РФ с точки зрения дальнобойности готовит ВСУ много неприятных сюрпризов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
 
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