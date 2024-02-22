https://ukraina.ru/20240222/1053482185.html
Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства – Захарова
Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства – Захарова - 22.02.2024 Украина.ру
Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства – Захарова
Переименование улиц, названных в честь русских писателей и учёных, вычёркивает Ригу из мирового культурного пространства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг думы "безумие латвийского режима"
2024-02-22T22:03
2024-02-22T22:03
2024-02-22T22:03
новости
латвия
пушкин
николай васильевич гоголь
мария захарова
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102413/70/1024137067_0:0:2930:1649_1920x0_80_0_0_b592ac05b2668e75b10a6aa71be07f86.jpg.webp
В четверг, 22 февраля, в пресс-службе рижского самоуправления сообщили, что дума приняла решение изменить названия улиц Москвы, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева. Кроме этого, представитель МИДа также задаётся вопросом, чем думе не угодил Николай Гоголь, которого на Украине считают "великим украинским писателем". Самая протяженная в Риге улица Москвы, длина которой составляет более 16 километров, будет переименована в улицу Латгалии, поскольку такое название она носила с 1938 по 1940 год, хотя в честь Москвы улица была названа ещё в 1859 году. При этом в Риге уже есть улица, названная в честь восточного региона Латвии Латгалии, её тоже переименуют - в улицу Яниса Клидзейса, латышского поэта, родившегося в Латгалии. Рижская дума также сообщала, что улицу Пушкина назовут по имени латышского лингвиста Карла Мюленбаха, улицу Тургенева - в честь латышского художника Вильгельма Пурвитиса, улицу Лермонтова переименуют в улицу латвийского поэта Вилиса Плудониса, улицу Гоголя - в улицу латышской журналистки Эмилии Беньяминя, а улицу Ломоносова - в улицу Валерии Сейле, которая была первой женщиной в правительстве Латвии.
https://ukraina.ru/20240206/1053112362.html
латвия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102413/70/1024137067_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_546197bac659129ecedab5abd326a9ec.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, латвия, пушкин, николай васильевич гоголь, мария захарова, мид рф
Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства – Захарова
Переименование улиц, названных в честь русских писателей и учёных, вычёркивает Ригу из мирового культурного пространства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг думы "безумие латвийского режима"
В четверг, 22 февраля, в пресс-службе рижского самоуправления сообщили, что дума приняла решение изменить названия улиц Москвы, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева.
"Рига вычеркивает себя из мирового культурного пространства. Ни Гоголь, ни Лермонтов от "рижской думы" не пострадают. Пострадают только местные граждане, которым приходится терпеть безумие латвийского режима", – написала Захарова в своём телеграм-канале.
Кроме этого, представитель МИДа также задаётся вопросом, чем думе не угодил Николай Гоголь, которого на Украине считают "великим украинским писателем".
Самая протяженная в Риге улица Москвы, длина которой составляет более 16 километров, будет переименована в улицу Латгалии, поскольку такое название она носила с 1938 по 1940 год, хотя в честь Москвы улица была названа ещё в 1859 году. При этом в Риге уже есть улица, названная в честь восточного региона Латвии Латгалии, её тоже переименуют - в улицу Яниса Клидзейса, латышского поэта, родившегося в Латгалии.
Рижская дума также сообщала, что улицу Пушкина назовут по имени латышского лингвиста Карла Мюленбаха, улицу Тургенева - в честь латышского художника Вильгельма Пурвитиса, улицу Лермонтова переименуют в улицу латвийского поэта Вилиса Плудониса, улицу Гоголя - в улицу латышской журналистки Эмилии Беньяминя, а улицу Ломоносова - в улицу Валерии Сейле, которая была первой женщиной в правительстве Латвии.