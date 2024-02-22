Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства – Захарова - 22.02.2024 Украина.ру
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Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства – Захарова
Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства – Захарова - 22.02.2024 Украина.ру
Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства – Захарова
Переименование улиц, названных в честь русских писателей и учёных, вычёркивает Ригу из мирового культурного пространства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг думы "безумие латвийского режима"
2024-02-22T22:03
2024-02-22T22:03
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В четверг, 22 февраля, в пресс-службе рижского самоуправления сообщили, что дума приняла решение изменить названия улиц Москвы,&nbsp;Ломоносова,&nbsp;Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева. Кроме этого, представитель МИДа также задаётся вопросом, чем думе не угодил Николай Гоголь, которого на Украине считают "великим украинским писателем". Самая протяженная в Риге улица Москвы, длина которой составляет более 16 километров, будет переименована в улицу Латгалии, поскольку такое название она носила с 1938 по 1940 год, хотя в честь Москвы улица была названа ещё в 1859 году. При этом в Риге уже есть улица, названная в честь восточного региона&nbsp;Латвии&nbsp;Латгалии, её тоже переименуют - в улицу Яниса Клидзейса, латышского поэта, родившегося в Латгалии. Рижская дума также сообщала, что улицу Пушкина назовут по имени латышского лингвиста Карла Мюленбаха, улицу Тургенева - в честь латышского художника Вильгельма Пурвитиса, улицу&nbsp;Лермонтова&nbsp;переименуют в улицу латвийского поэта Вилиса Плудониса, улицу Гоголя - в улицу латышской журналистки Эмилии Беньяминя, а улицу Ломоносова - в улицу Валерии Сейле, которая была первой женщиной в правительстве Латвии.
https://ukraina.ru/20240206/1053112362.html
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новости, латвия, пушкин, николай васильевич гоголь, мария захарова, мид рф
Новости, Латвия, Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Мария Захарова, МИД РФ

Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства – Захарова

22:03 22.02.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Переименование улиц, названных в честь русских писателей и учёных, вычёркивает Ригу из мирового культурного пространства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг думы "безумие латвийского режима"
В четверг, 22 февраля, в пресс-службе рижского самоуправления сообщили, что дума приняла решение изменить названия улиц Москвы, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева.
"Рига вычеркивает себя из мирового культурного пространства. Ни Гоголь, ни Лермонтов от "рижской думы" не пострадают. Пострадают только местные граждане, которым приходится терпеть безумие латвийского режима", – написала Захарова в своём телеграм-канале.
Кроме этого, представитель МИДа также задаётся вопросом, чем думе не угодил Николай Гоголь, которого на Украине считают "великим украинским писателем".
Самая протяженная в Риге улица Москвы, длина которой составляет более 16 километров, будет переименована в улицу Латгалии, поскольку такое название она носила с 1938 по 1940 год, хотя в честь Москвы улица была названа ещё в 1859 году. При этом в Риге уже есть улица, названная в честь восточного региона Латвии Латгалии, её тоже переименуют - в улицу Яниса Клидзейса, латышского поэта, родившегося в Латгалии.
Рижская дума также сообщала, что улицу Пушкина назовут по имени латышского лингвиста Карла Мюленбаха, улицу Тургенева - в честь латышского художника Вильгельма Пурвитиса, улицу Лермонтова переименуют в улицу латвийского поэта Вилиса Плудониса, улицу Гоголя - в улицу латышской журналистки Эмилии Беньяминя, а улицу Ломоносова - в улицу Валерии Сейле, которая была первой женщиной в правительстве Латвии.
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
6 февраля, 11:58
Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а деньги отдаст "Украине или украинцам""Дом Москвы" в Риге власти Латвии планируют продать на аукционе и передать полученные средства на помощь Украине или украинцам. Это следует из информации, опубликованной на портале правовых актов, передает 6 февраля портал Delfi.lv
 
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