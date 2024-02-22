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Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства – Захарова

Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства – Захарова - 22.02.2024 Украина.ру

Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства – Захарова

Переименование улиц, названных в честь русских писателей и учёных, вычёркивает Ригу из мирового культурного пространства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг думы "безумие латвийского режима"

2024-02-22T22:03

2024-02-22T22:03

2024-02-22T22:03

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В четверг, 22 февраля, в пресс-службе рижского самоуправления сообщили, что дума приняла решение изменить названия улиц Москвы, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева. Кроме этого, представитель МИДа также задаётся вопросом, чем думе не угодил Николай Гоголь, которого на Украине считают "великим украинским писателем". Самая протяженная в Риге улица Москвы, длина которой составляет более 16 километров, будет переименована в улицу Латгалии, поскольку такое название она носила с 1938 по 1940 год, хотя в честь Москвы улица была названа ещё в 1859 году. При этом в Риге уже есть улица, названная в честь восточного региона Латвии Латгалии, её тоже переименуют - в улицу Яниса Клидзейса, латышского поэта, родившегося в Латгалии. Рижская дума также сообщала, что улицу Пушкина назовут по имени латышского лингвиста Карла Мюленбаха, улицу Тургенева - в честь латышского художника Вильгельма Пурвитиса, улицу Лермонтова переименуют в улицу латвийского поэта Вилиса Плудониса, улицу Гоголя - в улицу латышской журналистки Эмилии Беньяминя, а улицу Ломоносова - в улицу Валерии Сейле, которая была первой женщиной в правительстве Латвии.

https://ukraina.ru/20240206/1053112362.html

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новости, латвия, пушкин, николай васильевич гоголь, мария захарова, мид рф