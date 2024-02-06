Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а деньги отдаст "Украине или украинцам" - 06.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240206/1053112362.html
Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а деньги отдаст "Украине или украинцам"
Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а деньги отдаст "Украине или украинцам" - 06.02.2024 Украина.ру
Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а деньги отдаст "Украине или украинцам"
"Дом Москвы" в Риге власти Латвии планируют продать на аукционе и передать полученные средства на помощь Украине или украинцам. Это следует из информации, опубликованной на портале правовых актов, передает 6 февраля портал Delfi.lv
2024-02-06T11:58
2024-02-06T11:58
новости
латвия
рига
конфискация
продажа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101774/79/1017747944_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_8150bad978239e87579d848b41f7fabb.jpg
Для того, чтобы продать недвижимость на аукционе, министерство транспорта сначала должно передать "Дом Москвы" в собственность министерства финансов, отмечает портал. Потом здание будет передано компании "Государственная недвижимость", которая управляет также недвижимостью министерства иностранных дел страны. Предполагается, что "Дом Москвы" в итоге будет продан на аукционе этой управляющей компании."Вырученные средства планируется направить на оказание помощи Украине или украинцам", - отмечает портал.Продажа здания стала возможной после того, как 11 января парламент Латвии принял закон "Об обращении с недвижимым имуществом, необходимым для предотвращения угроз национальной безопасности". Этот документ предусматривает передачу "Дома Москвы" в государственную собственность в целях "обеспечения государственной безопасности Латвии" и защиты демократического строя государства."Закон обеспечит прекращение политической деятельности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под видом культурных мероприятий в "Доме Москвы", и ликвидацию "Дома Москвы" как бренда политики российских соотечественников", - отмечает издание.Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 12 января заявила, что Россия жестоко ответит на конфискацию "Дома Москвы" латвийскими властями. Президент РФ Владимир Путин, комментируя действия Латвии, отмечал, что если в этой стране продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением.
https://ukraina.ru/20240112/1052650232.html
латвия
рига
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101774/79/1017747944_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_33ab3645e2167db5012a2bdb59db17e0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, латвия, рига, конфискация, продажа, украина
Новости, Латвия, Рига, конфискация, продажа, Украина

Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а деньги отдаст "Украине или украинцам"

11:58 06.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
"Дом Москвы" в Риге власти Латвии планируют продать на аукционе и передать полученные средства на помощь Украине или украинцам. Это следует из информации, опубликованной на портале правовых актов, передает 6 февраля портал Delfi.lv
Для того, чтобы продать недвижимость на аукционе, министерство транспорта сначала должно передать "Дом Москвы" в собственность министерства финансов, отмечает портал. Потом здание будет передано компании "Государственная недвижимость", которая управляет также недвижимостью министерства иностранных дел страны. Предполагается, что "Дом Москвы" в итоге будет продан на аукционе этой управляющей компании.
"Вырученные средства планируется направить на оказание помощи Украине или украинцам", - отмечает портал.
Продажа здания стала возможной после того, как 11 января парламент Латвии принял закон "Об обращении с недвижимым имуществом, необходимым для предотвращения угроз национальной безопасности". Этот документ предусматривает передачу "Дома Москвы" в государственную собственность в целях "обеспечения государственной безопасности Латвии" и защиты демократического строя государства.
"Закон обеспечит прекращение политической деятельности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под видом культурных мероприятий в "Доме Москвы", и ликвидацию "Дома Москвы" как бренда политики российских соотечественников", - отмечает издание.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 12 января заявила, что Россия жестоко ответит на конфискацию "Дома Москвы" латвийскими властями.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя действия Латвии, отмечал, что если в этой стране продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
12 января, 12:50
Россия жестко ответит на конфискацию "Дома Москвы" в Латвии - ЗахароваОфициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 12 января на брифинге пригрозила Латвии за решение передать "Дом Москвы" в Риге в собственность государства
 
НовостиЛатвияРигаконфискацияпродажаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Почему не в ВСУ? На Украине отыскали 156 тысяч военнообязанных пенсионеров
14:57Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий
14:40ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня
14:40Буданов попросил для Украины 83 000 списанных авиационных ракет - СМИ
14:39Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиля
14:35Владислав Угольный: Россия распилит "Бревно" в Авдеевке, сожжет "Абрамсы" и прижмет ВСУ к удобной реке
13:29"Зловещий сигнал из загробного мира". Медведев объяснил видение Байдену покойного Миттерана
13:25"Министром обороны США быть весело": Медведев высмеял пропажу Остина
13:21Законопроект о продлении мобилизации и военного положения одобрил комитет Рады
13:19"Боксерское" восстание. Почему Зеленский отбирает деньги у Кличко, а Кличко это не нравится
13:18Лавров объяснил бизнесменам, чего ждать от Запада
13:00Атаки, нехватка боеприпасов, нападение на митрополита УПЦ. Главное на Украине на 13:00 6 февраля
12:44Личный тренер Зеленского открыл кофейню, украинские соцсети возмущены успехом
12:18"Обеспечить безопасность жизни и здоровья": в ДНР объяснили присутствие Росгвардии на выборах
12:17Что Такер Карлсон привёз Путину из США и что британцы готовы сделать с поляками и румынами - Кочетков
11:58Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а деньги отдаст "Украине или украинцам"
11:58"Приехали прощаться с Зе": Гончаренко* встретил очередных гостей в Киеве, украинцы не оценили
11:47Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую страну
11:44Немецкий или корейский сценарий. Новая стратегия для Украины от Atlantic Council
11:20Суд в Москве заочно арестовал Арестовича*
Лента новостейМолния