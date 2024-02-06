https://ukraina.ru/20240206/1053112362.html

Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а деньги отдаст "Украине или украинцам"

Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а деньги отдаст "Украине или украинцам" - 06.02.2024 Украина.ру

Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а деньги отдаст "Украине или украинцам"

"Дом Москвы" в Риге власти Латвии планируют продать на аукционе и передать полученные средства на помощь Украине или украинцам. Это следует из информации, опубликованной на портале правовых актов, передает 6 февраля портал Delfi.lv

2024-02-06T11:58

2024-02-06T11:58

2024-02-06T11:58

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Для того, чтобы продать недвижимость на аукционе, министерство транспорта сначала должно передать "Дом Москвы" в собственность министерства финансов, отмечает портал. Потом здание будет передано компании "Государственная недвижимость", которая управляет также недвижимостью министерства иностранных дел страны. Предполагается, что "Дом Москвы" в итоге будет продан на аукционе этой управляющей компании."Вырученные средства планируется направить на оказание помощи Украине или украинцам", - отмечает портал.Продажа здания стала возможной после того, как 11 января парламент Латвии принял закон "Об обращении с недвижимым имуществом, необходимым для предотвращения угроз национальной безопасности". Этот документ предусматривает передачу "Дома Москвы" в государственную собственность в целях "обеспечения государственной безопасности Латвии" и защиты демократического строя государства."Закон обеспечит прекращение политической деятельности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под видом культурных мероприятий в "Доме Москвы", и ликвидацию "Дома Москвы" как бренда политики российских соотечественников", - отмечает издание.Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 12 января заявила, что Россия жестоко ответит на конфискацию "Дома Москвы" латвийскими властями. Президент РФ Владимир Путин, комментируя действия Латвии, отмечал, что если в этой стране продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением.

https://ukraina.ru/20240112/1052650232.html

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новости, латвия, рига, конфискация, продажа, украина