https://ukraina.ru/20240222/1053481290.html

Сами натворили, а исправить не хотят: Лавров обвинил США в нежелании остановить бои на Украине

Сами натворили, а исправить не хотят: Лавров обвинил США в нежелании остановить бои на Украине - 22.02.2024 Украина.ру

Сами натворили, а исправить не хотят: Лавров обвинил США в нежелании остановить бои на Украине

США не хотят решать те проблемы, которые были созданы ими же на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Вашингтон в уклонении от серьёзного диалога, передаёт РИА Новости

2024-02-22T20:14

2024-02-22T20:14

2024-02-22T20:14

новости

сергей лавров

мид рф

сша

спецоперация

сво

боевые действия

вашингтон

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/19/1052905785_0:204:3072:1932_1920x0_80_0_0_933cb16a843e3c8a822bc6501e007689.jpg.webp

Лавров подчеркнул, что российская сторона доказала свою готовность к диалогу в начале эскалации конфликта своим участием на переговорной площадке в Стамбуле. Кроме того, на сегодня серьёзных предложений от США о проведении переговоров по стратегической стабильности не также было. По словам Лаврова, Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, но с учётом всех аспектов, которые на неё влияют, включая американскую агрессию против РФ. Накануне, 21 февраля, газета Reuters сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, что не видит условий для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

https://ukraina.ru/20240217/1053348584.html

сша

вашингтон

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, мид рф, сша, спецоперация, сво, боевые действия, вашингтон, москва