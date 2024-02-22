Сами натворили, а исправить не хотят: Лавров обвинил США в нежелании остановить бои на Украине
© AP / Eduardo Munoz Alvarez
© AP / Eduardo Munoz Alvarez
США не хотят решать те проблемы, которые были созданы ими же на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Вашингтон в уклонении от серьёзного диалога, передаёт РИА Новости
Лавров подчеркнул, что российская сторона доказала свою готовность к диалогу в начале эскалации конфликта своим участием на переговорной площадке в Стамбуле.
"Что говорят наши коллеги, пускай они сами объяснят – почему они категорически не хотят никакого серьёзного диалога по реальным проблемам, которые они сами создавали на Украине. По проблеме, прежде всего, нацистского режима, который своей целью провозгласил истребление всего русского", – заявил министр.
Кроме того, на сегодня серьёзных предложений от США о проведении переговоров по стратегической стабильности не также было. По словам Лаврова, Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, но с учётом всех аспектов, которые на неё влияют, включая американскую агрессию против РФ.
"Серьезных предложений от американцев не было, был заход, который гласил "ну вот вы остановили действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, мы считаем, что это неправильно, поэтому давайте возобновим инспекции, мы хотим к вам приехать и посмотреть, как у вас, в каком состоянии стратегические объекты содержатся", но так не бывает",– подчеркнул министр.
Накануне, 21 февраля, газета Reuters сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, что не видит условий для переговоров по урегулированию украинского конфликта.
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