В США оценили возможность переговоров по Украине - 21.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240221/1053458584.html
В США оценили возможность переговоров по Украине
В США оценили возможность переговоров по Украине - 21.02.2024 Украина.ру
В США оценили возможность переговоров по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня не видит условий для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом он сообщил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в среду, 21 февраля, передаёт Reuters
2024-02-21T22:07
2024-02-21T22:07
новости
сша
украина
энтони блинкен
сво
переговоры
боевые действия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103313/45/1033134563_0:0:2748:1547_1920x0_80_0_0_35503da98360c6838ead438e780b1656.jpg
Накануне, 20 февраля, президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о готовности к переговорам для завершения боевых действий. Он напомнил, что РФ никогда не выступала против конструктивного диалога, это верно и при обсуждении каких-либо решений вместе с Украиной. Путин также дополнил, что Киев вышел из переговорного процесса по наводке Лондона и Вашингтона.
https://ukraina.ru/20240215/1053304372.html
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103313/45/1033134563_90:0:2546:1842_1920x0_80_0_0_abccd2ed957b2678060893342e09ea62.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, энтони блинкен, сво, переговоры, боевые действия
Новости, США, Украина, Энтони Блинкен, СВО, переговоры, боевые действия

В США оценили возможность переговоров по Украине

22:07 21.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня не видит условий для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом он сообщил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в среду, 21 февраля, передаёт Reuters
"Блинкен и Лула поговорили о конфликте на Украине, Блинкен дал ясно понять, что США не видят условий для дипломатии", – сказано в сообщении газеты.
Накануне, 20 февраля, президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о готовности к переговорам для завершения боевых действий. Он напомнил, что РФ никогда не выступала против конструктивного диалога, это верно и при обсуждении каких-либо решений вместе с Украиной. Путин также дополнил, что Киев вышел из переговорного процесса по наводке Лондона и Вашингтона.
- РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 07:51
Трамп принудит Украину к переговорам с Россией - BloombergБывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам с Россией. Таким мнением поделилось 15 февраля агентство Bloomberg
 
НовостиСШАУкраинаЭнтони БлинкенСВОпереговорыбоевые действия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07В США оценили возможность переговоров по Украине
21:52Медведев о перебежчике Кузьминове: "Собаке – собачья смерть"
21:38У Зеленского анонсировали нечто "особенное" на 25 февраля
21:17Убитый перебежчик Кузьминов мог иметь статус государственной защиты – СМИ
20:52На российские "Игры будущего" приехали американцы, немцы, французы и не только
20:27Украинские депутаты намерены узаконить режим тотального видеонаблюдения за гражданами
20:07Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ
19:53Зерновая схватка нанайских девочек
19:45Газета NYT раскрыла потери ВСУ, а на Украине западное СМИ обвинили в "российской пропаганде"
19:40Дмитрий Голубовский: После разгрома ВСУ в Авдеевке Китай сделал России экономический намек
19:12В ГУР Украины заявили о неспособности России атаковать
19:08Отключение ЗАЭС от питания, исповедь Шендеровича*, обращение Зеленского к полякам. Итоги 21 февраля
18:43В НАТО считают, что потеря Авдеевки демонстрирует сложность положения ВСУ
18:22Шмыгаль заявил о продолжении контрнаступления ВСУ
18:02Украинцы устали и начали об этом говорить. Что показала свежая социология
17:59Зеленский позвал Дуду на польско-украинскую границу, чтобы утихомирить поляков
17:52Российская армия исправила ошибки. О чём говорили эксперты 21 февраля
17:35На Украине не знают, когда ВСУ получат истребители F-16
17:13ЗАЭС отключили от внешнего энергоснабжения, угроз безопасности нет
16:55Поляки попросили Путина разобраться с Украиной, в МИД Польши их назвали экстремистами
Лента новостейМолния