https://ukraina.ru/20240221/1053458584.html

В США оценили возможность переговоров по Украине

В США оценили возможность переговоров по Украине - 21.02.2024 Украина.ру

В США оценили возможность переговоров по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня не видит условий для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом он сообщил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в среду, 21 февраля, передаёт Reuters

2024-02-21T22:07

2024-02-21T22:07

2024-02-21T22:07

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Накануне, 20 февраля, президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о готовности к переговорам для завершения боевых действий. Он напомнил, что РФ никогда не выступала против конструктивного диалога, это верно и при обсуждении каких-либо решений вместе с Украиной. Путин также дополнил, что Киев вышел из переговорного процесса по наводке Лондона и Вашингтона.

https://ukraina.ru/20240215/1053304372.html

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новости, сша, украина, энтони блинкен, сво, переговоры, боевые действия