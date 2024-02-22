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СБУ довела митрополита Черкасского до сердечного приступа

СБУ довела митрополита Черкасского до сердечного приступа - 22.02.2024 Украина.ру

СБУ довела митрополита Черкасского до сердечного приступа

Во время обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в доме митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви Феодосия, у иерарха случился сердечный приступ. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе епархии

2024-02-22T19:12

2024-02-22T19:12

2024-02-22T19:12

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Там отметили, что обыски СБУ начались с самого утра и помешали проведению божественной литургии. Митрополит находится под наблюдением врачей. По результатам проведенных экстренных мероприятий у Феодосия диагностировали тяжелый гипертонический криз в сочетании с приступом стенокардии, добавили в пресс-службе. Уточняется, что от госпитализации митрополит отказался, ему прописан строгий постельный режим. Напомним, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия обвиняют в поддержке российской специальной военной операции и разжигании вражды на религиозной почве. Суд в Черкассах весной отправил митрополита под домашний арест, но позже своё решение отменил. Примечательно, что в конце 2023 года сердечный приступ при досмотре машины случился и у митрополита Украинской православной церкви Лонгина. В Банченском монастыре считают, что священнослужителя, которого на Украине обвиняют в разжигании межрелигиозной розни, до такого состояния довели.

https://ukraina.ru/20231106/1050801131.html

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