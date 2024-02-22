Жители Авдеевки изъявили желание получить российские паспорта
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Первые жители освобожденной российской армией Авдеевки подали документы на получение российских паспортов. Об этом 22 февраля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
"Представители миграционного подразделения МВД по Донецкой Народной Республике посетили людей, которые находятся в пунктах временного размещения, и помогли им оформить пакет документов, необходимых для вступления в гражданство Российской Федерации", – написала она в своём телеграм-канале.
Уточняется, что на сегодня работники мобильного паспортно-визового сервиса МВД РФ приняли документы у 29 жителей Авдеевки. Помимо консультативного и правового содействия, правоохранители проводят для заявителей предусмотренную законодательством процедуру установления личности, поскольку многие документы были сильно повреждены или утрачены.
В МВД добавили, что аналогичную помощь полиция оказывала жителям Артёмовска и других населённых пунктов.
В конце прошлого года Ирина Волк сообщала, что российские паспорта получили почти 90% жителей новых регионов РФ.