https://ukraina.ru/20240222/1053479597.html

Жители Авдеевки изъявили желание получить российские паспорта

Жители Авдеевки изъявили желание получить российские паспорта - 22.02.2024 Украина.ру

Жители Авдеевки изъявили желание получить российские паспорта

Первые жители освобожденной российской армией Авдеевки подали документы на получение российских паспортов. Об этом 22 февраля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

2024-02-22T18:44

2024-02-22T18:44

2024-02-22T18:44

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Уточняется, что на сегодня работники мобильного паспортно-визового сервиса МВД РФ приняли документы у 29 жителей Авдеевки. Помимо консультативного и правового содействия, правоохранители проводят для заявителей предусмотренную законодательством процедуру установления личности, поскольку многие документы были сильно повреждены или утрачены. В МВД добавили, что аналогичную помощь полиция оказывала жителям Артёмовска и других населённых пунктов. В конце прошлого года Ирина Волк сообщала, что российские паспорта получили почти 90% жителей новых регионов РФ.

https://ukraina.ru/20231113/1050976808.html

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новости, авдеевка, российский паспорт, мвд, сво, спецоперация