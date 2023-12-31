https://ukraina.ru/20231231/1052521214.html

Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году

Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году - 31.12.2023 Украина.ру

Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году

Около 90 процентов жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта граждан России. Об этом 31 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

2023-12-31T14:29

2023-12-31T14:29

2023-12-31T14:29

новости

новые регионы

россия

днр

лнр

херсонская область

запорожская область

российский паспорт

гражданство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102347/13/1023471323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f4b6a09183c163aa0b959318a51b2a6.jpg

Волк добавила, что выдача документов новым гражданам — одна из основных задач МВД. Для этого в новых регионах, в Крыму и Ростовской области открылись девять новых объектов по печати документов. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях заработали больше 100 подразделений по вопросам миграции. Для тех, кто не может самостоятельно добраться до отделений, организованы выездные мобильные группы, пункты и офисы, напомнила представитель МВД. Ранее сообщалось, что правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов.

https://ukraina.ru/20231223/1052339626.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы, россия, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, российский паспорт, гражданство