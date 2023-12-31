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Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году
Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году - 31.12.2023 Украина.ру
Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году
Около 90 процентов жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта граждан России. Об этом 31 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
2023-12-31T14:29
2023-12-31T14:29
2023-12-31T14:29
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Волк добавила, что выдача документов новым гражданам — одна из основных задач МВД. Для этого в новых регионах, в Крыму и Ростовской области открылись девять новых объектов по печати документов. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях заработали больше 100 подразделений по вопросам миграции. Для тех, кто не может самостоятельно добраться до отделений, организованы выездные мобильные группы, пункты и офисы, напомнила представитель МВД. Ранее сообщалось, что правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новые регионы, россия, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, российский паспорт, гражданство
Новости, Новые регионы, Россия, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область, российский паспорт, гражданство
Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году
Около 90 процентов жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта граждан России. Об этом 31 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк