Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году - 31.12.2023 Украина.ру
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Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году
Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году - 31.12.2023 Украина.ру
Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году
Около 90 процентов жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта граждан России. Об этом 31 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
2023-12-31T14:29
2023-12-31T14:29
новости
новые регионы
россия
днр
лнр
херсонская область
запорожская область
российский паспорт
гражданство
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Волк добавила, что выдача документов новым гражданам — одна из основных задач МВД. Для этого в новых регионах, в Крыму и Ростовской области открылись девять новых объектов по печати документов. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях заработали больше 100 подразделений по вопросам миграции. Для тех, кто не может самостоятельно добраться до отделений, организованы выездные мобильные группы, пункты и офисы, напомнила представитель МВД. Ранее сообщалось, что правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов.
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новости, новые регионы, россия, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, российский паспорт, гражданство
Новости, Новые регионы, Россия, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область, российский паспорт, гражданство

Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году

14:29 31.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Около 90 процентов жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта граждан России. Об этом 31 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
"В уходящем году наши сотрудники в сфере миграции выдали российские паспорта уже почти 90 процентам жителей новых субъектов Российской Федерации", — написала она в своём телеграм-канале.
Волк добавила, что выдача документов новым гражданам — одна из основных задач МВД. Для этого в новых регионах, в Крыму и Ростовской области открылись девять новых объектов по печати документов. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях заработали больше 100 подразделений по вопросам миграции.
Для тех, кто не может самостоятельно добраться до отделений, организованы выездные мобильные группы, пункты и офисы, напомнила представитель МВД.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов.
23 декабря, 10:10
Михаил Павлив: Новые регионы станут витриной России, а ЕС прекратит существованиеВ конце 2023 года стало понятным, что вокруг четырех новых регионов Российской Федерации – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей сформировался новый дискурс.
 
НовостиНовые регионыРоссияДНРЛНРХерсонская областьЗапорожская областьроссийский паспортгражданство
 
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