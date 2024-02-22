https://ukraina.ru/20240222/1053461704.html

Саакашвили просят помиловать. Вернётся ли он в политику с новой кровавой авантюрой?

Саакашвили просят помиловать. Вернётся ли он в политику с новой кровавой авантюрой? - 22.02.2024 Украина.ру

Саакашвили просят помиловать. Вернётся ли он в политику с новой кровавой авантюрой?

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил властям Грузии помиловать находящегося в заключении экс-президента страны Михаила Саакашвили. Грузинские парламентарии охарактеризовали это предложение как дипломатический скандал.

2024-02-22T04:39

2024-02-22T04:39

2024-02-22T04:39

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Они также отметили, что даже если нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует Саакашвили, то это не будет означать его освобождения, так как последний находится в заключении в рамках тех уголовных дел, которые ещё расследуются. Стоит также отметить, что правящая партия "Грузинская мечта" сделает всё возможное для того, чтобы Саакашвили на свободу не вышел. Он по-прежнему представляет для нынешнего тбилисского режима опасность, причём опасность не только политическую, но и непосредственно физическую.Михаил Саакашвили, напомним, пришёл к власти в Грузии в начале 2004 года в результате государственного переворота, известного как "революция роз". В России его принято считать чем-то вроде опасного сумасшедшего, причём достаточно нелепого (вспомним облетевшие мир кадры, на которых он жуёт собственный галстук). Прежде всего в связи с именем бывшего грузинского президента вспоминают агрессию против Южной Осетии, начавшуюся с нападения на российских миротворцев, и последовавшую за этим "пятидневную войну", окончание которой, как считают многие, ознаменовало начало возвращение Россией статуса одного из мировых центров силы. Однако большинство российских читателей не может осознать масштаба перемен, которые произошли с Грузией во время его правления.Они действительно огромны. Саакашвили и впрямь во многом смог обуздать вездесущую грузинскую коррупцию. Он нейтрализовал влияние криминалитета, чьё присутствие в грузинской экономике и политике в 90-е годы было поистине вездесущим. Он сделал намного более гибкой всю систему государственного управления, которая до этого буквально тонула в бюрократии. В целом результаты внутриполитической деятельности Саакашвили можно охарактеризовать следующим образом: Грузия, которая на протяжении практически всех 90-х была синонимом коррупции, нищеты и криминальной анархии, во многих аспектах стала походить на современное государство.Методы, который Саакашвили для этого использовал, вполне соответствовали местным реалиям. Расправы как над политическими оппонентами, так и над бывшими соратниками, включая убийства, повсеместное использование пыток, кровавые разгоны оппозиционных митингов – всё это стало обыденностью для Грузии нулевых. Ко всему прочему, Саакашвили со временем разругался буквально со всеми своими соратниками, значительная часть которых была отправлена в опалу. Некоторым повезло меньше – в частности, премьер-министру Зурабу Жвании, по официальной версии, отравившемуся угарным газом. Известно, что Саакашвили боялся, что США в какой-то момент решат предпочесть ему Жванию как более предсказуемого и менее импульсивного вассала.Политический портрет Саакашвили отличает несколько основных качеств. Прежде всего, Саакашвили всегда был крайне целеустремлённым человеком. Его знакомые по вузу (учился он, напомним, в Киеве) рассказывали, что уже тогда, в самом начале 90-х Саакашвили во всеуслышанье заявлял о своём намерении стать президентом Грузии. При этом все его действия в политике традиционно носили оттенок поистине запредельной авантюры.Здесь стоит обратить внимание на некоторые черты грузинской политической культуры. Несмотря на известную грузинскую предприимчивость, восприятие политики местным обществом с советских времён отличалось поразительной простотой и наивностью. К примеру, грузинская интеллигенция была уверена, что беспрецедентные привилегии, которыми Грузия пользовалась в составе СССР, включая фактически легализованную частную собственность и торговлю, были связаны исключительно с выдающимися качествами грузинского народа, с которым не мог сравниться ни один другой народ. Грузинский интеллектуальный класс свято верил, что независимость приведёт Грузию к невиданному доселе процветанию. На деле же распад СССР обернулся для неё форменным адом. Однако верить громким речам грузины тогда ещё не разучились. Поэтому Саакашвили, который на тот момент вообще ничего не представлял из себя как политик, в президентский дворец внесли буквально на руках. Очевидцы отмечают, что его предвыборные выступления представляли собой обычный набор эмоционально окрашенных банальностей, однако люди слушали его как заворожённые.Несколько следующих лет ему феноменально везло. Он относительно легко разделался со своими соперниками, уничтожил квази-сепаратистский режим в Аджарии, да и в целом ситуация внутри страны развивалась как ему нужно. Это лишний раз убедило и без того самоуверенного Саакашвили в собственной исключительности. Это же и стало первопричиной всех его последующих авантюр, включая нападение на Цхинвал, его украинскую эпопею и возвращение в Грузию, стоившее ему свободы.К сожалению, нельзя не признать, что российская политика по отношению к Абхазии и Южной Осетии с самого начала нулевых была слишком двойственной и противоречивой. В годы президентства Бориса Ельцина Москва присоединилась к санкциям против Сухума. В нулевых же, поддерживая две непризнанные на тот момент республики, она постоянно подчёркивала, что они являются частью Грузии, напирая на необходимость компромисса. В дни прихода Саакашвили к власти тогдашний глава МИД РФ Игорь Иванов был фактически посредником в переговорах между оппозицией и Эдуардом Шеварднадзе. Также Иванов вывез из Грузии руководителя Аджарии Аслана Абашидзе, таким образом отдав Саакашвили мятежный до той поры регион. Ко второй половине нулевых постоянные нападки на российских миротворцев на границе с Южной Осетии стали нормой – в частности, их периодически избивали грузинские полицейские. Однако российская сторона раз за разом "не поддавалась на провокации". В числе прочего, это и заставило Саакашвили думать, что в случае нападения на Сухум и Цхинвал русские, как он выражался, "проявят импотенцию". В личных разговорах российские эксперты отмечают, что Кондолиза Райс, на тот момент возглавлявшая Госдеп, неоднократно предостерегала Саакашвили от военных авантюр. Но он был настолько уверен в успехе, что не воспринял всерьёз слова главы американской дипломатии.Что было дальше, все знают. Однако то, что российские войска в итоге остановились и не пошли на Тбилиси, было расценено Саакашвили чуть ли не как его победа. Никаких выводов из произошедшего он для себя не сделал, авантюры продолжились.Как уже говорилось выше, Саакашвили привык добиваться любви масс с помощью простых лозунгов. Нечто подобное он попытался провернуть и на Украине, где тоже постоянно говорил о своём намерении победить коррупцию. Однако местная правящая олигархия восприняла появление такого "смотрящего" без малейшего энтузиазма. В итоге, проиграв Одессу, Саакашвили решил, ни много ни мало, выиграть Киев. Но всем было очевидно, что везению, которое преследовало его почти все нулевые, давно пришёл конец.Всем, кроме самого неугомонного Саакашвили. Похоже, он действительно считал, что у него хватит сил, чтобы расквитаться со своим обидчиком Порошенко и его приближёнными. Далее последовало несколько уголовных дел, бегство от правоохранителей и – самое главное – попытка нового "майдана".Последним приключением Саакашвили стало его возвращение в Грузию. Можно предположить, что причиной ему стало не столько настойчивое пожелание заокеанских стратегов, недовольных слишком мирным курсом нынешнего Тбилиси, сколько неуёмное стремление бывшего президента любым способом вернуть власть и славу. Разумеется, Саакашвили сразу же был арестован, после чего он объявил голодовку.Голодовки – ещё один характерный элемент грузинской политической культуры. В 90-е годы представители местного околополитического бомонда объявляли их направо и налево – и, разумеется, в подавляющем большинстве случаев они представляли собой чистой воды спектакль. О чем-то таком можно было подумать и слушая адвокатов и родственников арестованного, объявлявших об обнаружении у него целого букета страшных заболеваний, и глядя на видеозаписи, на которых Саакашвили картинно падал, будучи якобы не в силах дойти до кровати. Однако последние появления экс-президента в эфире и впрямь оставляют удручающее впечатление. В кадре находится сильно постаревший и исхудавший человек, у которого, похоже, действительно наблюдаются серьёзные проблемы со здоровьем. Вечная игра Саакашвили явно зашла куда-то не туда.Тем не менее, у нынешней грузинской оппозиции и близко нет людей, способных сравниться с бывшим президентом по властолюбию и оголтелой целеустремлённости. Выражаясь современным языком, мало кто из них может так же, как он, "наводить суету". И власти это прекрасно понимают. Кроме того, стоит вспомнить интервью, которая в 2016 году дала МК бывшая одноклассница Саакашвили Лали Морошкина, по словам которой в школе будущий глава грузинского государства был доносчиком, за что его часто били. А оказавшись у власти, он жестоко отомстил всем своим школьным обидчикам – у кого-то отняли бизнес, многих бросили в тюрьму и подвергли жестоким пыткам.Представители нынешнего грузинского режима понимают, что в случае возвращения Саакашвили к власти все они окажутся в смертельной опасности. Сейчас его популярность не слишком высока, но местная политика достаточно непредсказуема. Кроме того, вряд ли кто-то сможет лучше Саакашвили выполнить давнюю задачу Запада – превратить Грузию во второй фронт против России. Поэтому "Грузинская мечта" будет изо всех сил сопротивляться его помилованию.Да, этот политик-аферист, привыкший добиваться своего с помощью ярких перфомансов, отличающийся невероятным властолюбием, жестокостью, склонностью к истерическим реакциям и резким, необдуманным шагам, вроде бы растерял весь свой политический капитал. Однако нельзя утверждать, что его возвращение во власть невозможно, и что нас не будет ждать очередная кровавая авантюра.

https://ukraina.ru/20231101/1050677715.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, владимир зотов, саакашвили, грузия, украина, польша