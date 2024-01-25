Премьер Украины Шмыгаль раскрыл новую тактику ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру
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Премьер Украины Шмыгаль раскрыл новую тактику ВСУ
Премьер Украины Шмыгаль раскрыл новую тактику ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру
Премьер Украины Шмыгаль раскрыл новую тактику ВСУ
Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей. Об этом пишет украинское издание "Факты ICTV" со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
2024-01-25T09:39
2024-01-25T09:39
новости
украина
словакия
роберт фицо
денис шмыгаль
разминирование
техника
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Он подчеркнул, что Украина нуждается в значительном дополнительном количестве инженерной техники. По его словам, с премьер-министром Словакии Робертом Фицо стороны пришли к согласию, что такую технику будет поставлять Словацкая Республика.Шмыгаль также отметил, что словацкие частные компании будут поставлять бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.Газета Financial Times ранее писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.
https://ukraina.ru/20240119/1052783443.html
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новости, украина, словакия, роберт фицо, денис шмыгаль, разминирование, техника
Новости, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, разминирование, техника

Премьер Украины Шмыгаль раскрыл новую тактику ВСУ

09:39 25.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей. Об этом пишет украинское издание "Факты ICTV" со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
"Сегодня Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей — это защита на всех направлениях. Правительство выделило на это десятки миллиардов гривен", — заявил Шмыгаль на брифинге.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в значительном дополнительном количестве инженерной техники. По его словам, с премьер-министром Словакии Робертом Фицо стороны пришли к согласию, что такую технику будет поставлять Словацкая Республика.
Шмыгаль также отметил, что словацкие частные компании будут поставлять бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.
Газета Financial Times ранее писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.
19 января, 12:29
FT: Украина переходит к активной оборонеУкраина переходит к активной обороне, пишут журналисты Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника
 
НовостиУкраинаСловакияРоберт ФицоДенис Шмыгальразминированиетехника
 
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