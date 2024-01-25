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Премьер Украины Шмыгаль раскрыл новую тактику ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль раскрыл новую тактику ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру

Премьер Украины Шмыгаль раскрыл новую тактику ВСУ

Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей. Об этом пишет украинское издание "Факты ICTV" со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

2024-01-25T09:39

2024-01-25T09:39

2024-01-25T09:39

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Он подчеркнул, что Украина нуждается в значительном дополнительном количестве инженерной техники. По его словам, с премьер-министром Словакии Робертом Фицо стороны пришли к согласию, что такую технику будет поставлять Словацкая Республика.Шмыгаль также отметил, что словацкие частные компании будут поставлять бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.Газета Financial Times ранее писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.

https://ukraina.ru/20240119/1052783443.html

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новости, украина, словакия, роберт фицо, денис шмыгаль, разминирование, техника