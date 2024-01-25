Премьер Украины Шмыгаль раскрыл новую тактику ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей. Об этом пишет украинское издание "Факты ICTV" со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
"Сегодня Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей — это защита на всех направлениях. Правительство выделило на это десятки миллиардов гривен", — заявил Шмыгаль на брифинге.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в значительном дополнительном количестве инженерной техники. По его словам, с премьер-министром Словакии Робертом Фицо стороны пришли к согласию, что такую технику будет поставлять Словацкая Республика.
Шмыгаль также отметил, что словацкие частные компании будут поставлять бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.
Газета Financial Times ранее писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.