https://ukraina.ru/20240220/1053427455.html

Приёмный сын нового главкома ВСУ поприветствовал освобождение Авдеевки

Приёмный сын нового главкома ВСУ поприветствовал освобождение Авдеевки - 20.02.2024 Украина.ру

Приёмный сын нового главкома ВСУ поприветствовал освобождение Авдеевки

Приёмный сын нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского Иван поздравил Россию со взятием под контроль Авдеевки. Об этом сообщают "Известия", прилагая соответствующее видео

2024-02-20T17:31

2024-02-20T17:31

2024-02-20T17:31

новости

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Уточняется, что сейчас приёмный сын нынешнего украинского главкома проживает в Австралии, куда он переехал вместе братом и матерью после развода родителей. Сегодня Иван Сырский пришёл в российское генконсульство в футболке с символом российской спецоперации – Z и папахе. По данным источника, он намерен получить российское гражданство. Напомним, 8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ уроженца Владимирской области, 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского. По данным ряда СМИ, дед Сырского по отцовской линии, Прокопий Сырский, сражался в Великой Отечественной войне и был отмечен наградами СССР. Брат нового главкома, Олег Сырский, проживает во Владимире и уже много лет не общается с родственником.

https://ukraina.ru/20240219/1053353701.html

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новости, александр сырский, всу, авдеевка, донбасс, днр, сво, спецоперация