Приёмный сын нового главкома ВСУ поприветствовал освобождение Авдеевки
сын Сырского
Приёмный сын нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского Иван поздравил Россию со взятием под контроль Авдеевки. Об этом сообщают "Известия", прилагая соответствующее видео
Уточняется, что сейчас приёмный сын нынешнего украинского главкома проживает в Австралии, куда он переехал вместе братом и матерью после развода родителей.
Сегодня Иван Сырский пришёл в российское генконсульство в футболке с символом российской спецоперации – Z и папахе. По данным источника, он намерен получить российское гражданство.
"Слава России", — так Иван коротко прокомментировал очередной успех российской армии в зоне СВО.
Напомним, 8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ уроженца Владимирской области, 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского. По данным ряда СМИ, дед Сырского по отцовской линии, Прокопий Сырский, сражался в Великой Отечественной войне и был отмечен наградами СССР. Брат нового главкома, Олег Сырский, проживает во Владимире и уже много лет не общается с родственником.
Вчера, 04:50"Генерал 200": военный эксперт рассказал, зачем Сырский затеял "аудит" мертвых и пропавших солдат ВСУСписки погибших солдат ВСУ держали в подвешенном статусе, чтобы не выплачивать денежное довольствие семьям погибших. Если украинская власть признает, что потери на фронте приближаются к миллиону, это обернется катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов