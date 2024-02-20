https://ukraina.ru/20240220/1053427245.html

Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, кто "по-свойски" разделался с предателем Кузьминовым в Испании

Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, кто "по-свойски" разделался с предателем Кузьминовым в Испании - 20.02.2024 Украина.ру

Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, кто "по-свойски" разделался с предателем Кузьминовым в Испании

Историю с гибелью Максима Кузьминова можно использовать против России, утверждая, что русские спецслужбы за рубежом направо и налево уничтожают неугодных людей. Это очень удобная позиция и для Украины, и для западных спецслужб, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин

2024-02-20T17:39

2024-02-20T17:39

2024-02-20T17:39

интервью

испания

предательство

спецслужба

украина

запад

граница

вертолеты

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украины ру.Накануне испанские СМИ сообщили, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании было найдено тело перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину. На борту было еще два человека, все они погибли. По данным итальянского интернет-ресурса Il Corrispondente, в Кузьминова выстрелили 12 раз, а после переехали автомобилем.- Дмитрий, кажется, способ убийства не соответствует методам, которые используют спецслужбы для ликвидации нежелательных персон. Например, вождь украинских националистов Степан Бандера был убит струей цианистого калия, выпущенной в лицо. К какой версии склоняетесь вы?- По стилю все это очень похоже на криминальные разборки. Именно в криминалитете принято убивать так, чтобы это вызывало страх на годы у людей, которым криминалитет будет угрожать. В спецслужбах же этим занимаются профессионалы высокого уровня, которым нельзя провалиться.Почерк, того, что произошло, заставляет задуматься над многими вещами. Одна из них, это то, что этого парня могли устранить сами украинцы. Причем не руками спецслужб, а через радикалов в своей европейской диаспоре, которым дали поручение, а они по-свойски разделались с предателем родины, перегнавшим туда вертолет и пытавшимся найти утешение в Испании, но так и не нашел.- А для чего это нужно Украине?- Сейчас эту историю можно использовать против России, утверждая, что русские спецслужбы за рубежом направо и налево уничтожают неугодных людей. Это очень удобная позиция и для Украины, и для западных спецслужб.- Но смерть Кузьминова — это своеобразная прививка от предательства для тех людей, которые, мы вынуждены такое предположение сделать, помышляют об этом.- На людей, которые приняли решение пойти на предательство, эта прививка особо не подействует. И во время Великой Отечественной войны было очень много предателей Родины, и их не пугало то, что за предательство была одна статья – расстрел или повешение. Сильно это испугало Власова, Буниченко, руководителей Локотской республики Каминского и Воскобойникова?- Для российских спецслужб, наверно, более приемлемым вариантом было бы похищение предателя, вывоз на родину и предание его суду?- Мы же цивилизованное государство. История с этим лётчиком напоминает мне историю Скрипалей. Скрипаль тоже уехал на запад, и западники тоже пытались обвинить нашу сторону в том, что его ликвидировали. Сколько тогда было скандалов, санкции, публикации в СМИ. Все это формировало зловещий образ России. Да, Кузьминов — предатель, из-за него погибли наши военнослужащие, но расправа со стрельбой — это слишком эпатажный подход к решению проблемы.- Тут сразу вспоминаются других "угонщиков" еще советской эпохи. Виктор Беленко улетел в Японию на МиГ-25П в 1976 году. Александр Зуев в 1989 году перегнал свой МиГ-29 в Турцию. Последний, кстати, как утверждают, погиб при загадочных обстоятельствах в США. Именно пилоты становятся предпочтительной целью для вербовки иностранных спецслужб?- Перебежчиков всегда было много. И среди них пилотов меньшинство. Но перелет человека на самолете или вертолете всегда вызывает резонанс, а побег через границу на лодках или своим ходом – гораздо меньшую реакцию. Когда тот же Беленко и другие, которые перелетали в страны западного блока, сдавали авиатехнику сразу становилось достоянием общественности. А "пешеходов" гораздо больше, чем летчиков. Ситуацию, когда один человек перешел границу и скрылся, как правило, ни масс-медиа не освещают. Но судьбу конем не объедешь, для жизни предателя это закономерный итог.Более подробно о версиях убийства предателя Кузьминова читайте на нашем сайте Из морального трупа в труп физический: всё о возможной ликвидации предателя Кузьминова

https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html

https://ukraina.ru/20240220/1053415357.html

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Денис Рудометов

интервью, испания, предательство, спецслужба, украина, запад, граница, вертолеты