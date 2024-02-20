"Урвать напоследок": Рогов сообщил о коррупционном беспределе киевских властей Запорожья
13:26 20.02.2024 (обновлено: 13:30 20.02.2024)
Осознавая, что российская армия вскоре возьмёт под свой контроль Запорожье, местные киевские власти грабят город. Об этом 20 февраля сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов
"Город, к сожалению, разграблен. Гауляйтеры Зеленского – представители оккупационной власти – стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придётся бежать из города, когда его будет освобождать от власти нацистов наша армия", – приводит его слова РИА Новости.
Сегодня в Запорожье киевские чиновники стараются "урвать напоследок" всё, что можно. По словам Рогова, в городе начата борьба за сферы влияния между ставленниками киевской власти, так называемую "кормовую базу".
"Отсюда и задержание зампредседателя подконтрольного Киеву запорожского облсовета, его помощника и депутата во время передачи взятки. На деле же мы имеем попытку нового гауляйтера города Запорожье Ивана Фёдорова расчистить себе политическую поляну и перераспределить коррупционные потоки", - добавил Рогов.
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За махинации с госзакупками ранее был задержан заместитель главы Запорожского областного совета и его подельники. Уточняется, что СБУ и НАБУ задержали чиновника, который пытался подкупить директора областного медицинского учреждения, который за определённую сумму должен был способствовать победе заранее определённых компаний в медицинских закупках.