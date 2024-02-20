"Урвать напоследок": Рогов сообщил о коррупционном беспределе киевских властей Запорожья - 20.02.2024 Украина.ру
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"Урвать напоследок": Рогов сообщил о коррупционном беспределе киевских властей Запорожья
"Урвать напоследок": Рогов сообщил о коррупционном беспределе киевских властей Запорожья - 20.02.2024 Украина.ру
"Урвать напоследок": Рогов сообщил о коррупционном беспределе киевских властей Запорожья
Осознавая, что российская армия вскоре возьмёт под свой контроль Запорожье, местные киевские власти грабят город. Об этом 20 февраля сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов
2024-02-20T13:26
2024-02-20T13:30
новости
украина
запорожье
коррупция
киевский режим
махинации
сво
владимир рогов
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Сегодня в Запорожье киевские чиновники стараются "урвать напоследок" всё, что можно. По словам Рогова, в городе начата борьба за сферы влияния между ставленниками киевской власти, так называемую "кормовую базу". За махинации с госзакупками ранее был задержан заместитель главы Запорожского областного совета и его подельники. Уточняется, что СБУ и НАБУ задержали чиновника, который пытался подкупить директора областного медицинского учреждения, который за определённую сумму должен был способствовать победе заранее определённых компаний в медицинских закупках.
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новости, украина, запорожье, коррупция, киевский режим, махинации, сво, владимир рогов
Новости, Украина, Запорожье, коррупция, киевский режим, махинации, СВО, Владимир Рогов

"Урвать напоследок": Рогов сообщил о коррупционном беспределе киевских властей Запорожья

13:26 20.02.2024 (обновлено: 13:30 20.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Осознавая, что российская армия вскоре возьмёт под свой контроль Запорожье, местные киевские власти грабят город. Об этом 20 февраля сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов

"Город, к сожалению, разграблен. Гауляйтеры Зеленского представители оккупационной власти стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придётся бежать из города, когда его будет освобождать от власти нацистов наша армия", – приводит его слова РИА Новости.

Сегодня в Запорожье киевские чиновники стараются "урвать напоследок" всё, что можно. По словам Рогова, в городе начата борьба за сферы влияния между ставленниками киевской власти, так называемую "кормовую базу".

"Отсюда и задержание зампредседателя подконтрольного Киеву запорожского облсовета, его помощника и депутата во время передачи взятки. На деле же мы имеем попытку нового гауляйтера города Запорожье Ивана Фёдорова расчистить себе политическую поляну и перераспределить коррупционные потоки", - добавил Рогов.

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За махинации с госзакупками ранее был задержан заместитель главы Запорожского областного совета и его подельники. Уточняется, что СБУ и НАБУ задержали чиновника, который пытался подкупить директора областного медицинского учреждения, который за определённую сумму должен был способствовать победе заранее определённых компаний в медицинских закупках.
 
НовостиУкраинаЗапорожьекоррупциякиевский режиммахинацииСВОВладимир Рогов
 
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