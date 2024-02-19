https://ukraina.ru/20240219/1053406847.html
Власти оккупированной ВСУ части Запорожской области погорели на взятке
Власти оккупированной ВСУ части Запорожской области погорели на взятке - 19.02.2024 Украина.ру
Власти оккупированной ВСУ части Запорожской области погорели на взятке
За махинации с госзакупками задержан заместитель главы Запорожского областного совета и его подельники. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины
2024-02-19T22:05
2024-02-19T22:05
2024-02-19T22:05
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Уточняется, что СБУ и НАБУ задержали чиновника, который пытался подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним были задержаны его помощник и депутат этого же облсовета. По данным издания "РБК-Украина" речь об экс-прокуроре Генеральной прокуратуры Украины Куценко Владиславе Игоревиче. В декабре 2020 года он был избран заместителем председателя Запорожского областного совета. Он и его сообщники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения, который за определённую сумму должен был способствовать победе заранее определённых компаний в медицинских закупках. Кроме того, получившему взятку следовало содействовать финансовым операциям в медицинском учреждении в интересах коррупционеров. По данным источников, зампредседателя облсовета и его приспешники были задержаны "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы. Сейчас продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов. Им грозит до десяти лет тюрьмы, с конфискацией имущества. Ранее сообщалось, что правоохранители поймали на взятке украинского депутата фракции "Слуга народа" Анатолия Гунько, который за 85 тысяч долларов намеревался продать землю Национальной академии аграрных наук.
https://ukraina.ru/20240129/1052961096.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, коррупция, запорожская область, всу, закупки
Новости, Украина, коррупция, Запорожская область, ВСУ, закупки
Власти оккупированной ВСУ части Запорожской области погорели на взятке
За махинации с госзакупками задержан заместитель главы Запорожского областного совета и его подельники. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины
Уточняется, что СБУ и НАБУ задержали чиновника, который пытался подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним были задержаны его помощник и депутат этого же облсовета.
По данным
издания "РБК-Украина" речь об экс-прокуроре Генеральной прокуратуры Украины Куценко Владиславе Игоревиче. В декабре 2020 года он был избран заместителем председателя Запорожского областного совета.
Он и его сообщники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения, который за определённую сумму должен был способствовать победе заранее определённых компаний в медицинских закупках. Кроме того, получившему взятку следовало содействовать финансовым операциям в медицинском учреждении в интересах коррупционеров.
По данным источников, зампредседателя облсовета и его приспешники были задержаны "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы. Сейчас продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов. Им грозит до десяти лет тюрьмы, с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что правоохранители поймали на взятке украинского депутата фракции "Слуга народа" Анатолия Гунько, который за 85 тысяч долларов намеревался продать землю Национальной академии аграрных наук.