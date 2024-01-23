Лукашенко призвал "держать в прицеле" военнослужащих из Германии и США в Литве
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "держать в прицеле" учения ВС США и Германия в в Литве, сообщили 23 января журналисты издания "БЕЛТА"
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили об актуальной обстановке на государственной, силах и средствах, которые задействованы в обеспечении пограничной безопасности с белорусской стороны. Также лидеру страны доложили о контингенте в сопредельных странах
Председателя Государственного пограничного комитета генерал-майора Константин Молостов заявил, что в Латвии к охране госграницы наряду со штатными подразделениями привлечены также военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники полиции этой страны.
Председателя Государственного пограничного комитета генерал-майора Константин Молостов заявил, что в Латвии к охране госграницы наряду со штатными подразделениями привлечены также военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники полиции этой страны.
На латвийском участке госграницы в прошедшем году значительно участились попытки выдворения мигрантов на территорию Белоруссии, добавил Молостов.
Литовские власти, в свою очередь, активно используют приграничную территорию для дислокации подразделений вооруженных сил США и Германии. С их участием регулярно проводятся учения оперативно-тактического уровня. Всего в 2023 году было проведено до 12 учений, добавил он.
"Военным надо иметь это в виду и держать их, откровенно скажем, в прицеле", - приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
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