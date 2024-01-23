Лукашенко призвал "держать в прицеле" военнослужащих из Германии и США в Литве - 23.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240123/1052840273.html
Лукашенко призвал "держать в прицеле" военнослужащих из Германии и США в Литве
Лукашенко призвал "держать в прицеле" военнослужащих из Германии и США в Литве - 23.01.2024 Украина.ру
Лукашенко призвал "держать в прицеле" военнослужащих из Германии и США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "держать в прицеле" учения ВС США и Германия в в Литве, сообщили 23 января журналисты издания "БЕЛТА"
2024-01-23T12:41
2024-01-23T12:41
новости
белоруссия
александр лукашенко
литва
латвия
пограничники
государственная граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052390179_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_281379a2ce1770ca5a9655eaac66b406.jpg
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили об актуальной обстановке на государственной, силах и средствах, которые задействованы в обеспечении пограничной безопасности с белорусской стороны. Также лидеру страны доложили о контингенте в сопредельных странахПредседателя Государственного пограничного комитета генерал-майора Константин Молостов заявил, что в Латвии к охране госграницы наряду со штатными подразделениями привлечены также военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники полиции этой страны. На латвийском участке госграницы в прошедшем году значительно участились попытки выдворения мигрантов на территорию Белоруссии, добавил Молостов.Литовские власти, в свою очередь, активно используют приграничную территорию для дислокации подразделений вооруженных сил США и Германии. С их участием регулярно проводятся учения оперативно-тактического уровня. Всего в 2023 году было проведено до 12 учений, добавил он."Военным надо иметь это в виду и держать их, откровенно скажем, в прицеле", - приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
https://ukraina.ru/20231027/1050563641.html
белоруссия
литва
латвия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052390179_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_d2dc6b1b7b9160608469b67e0728409b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, александр лукашенко, литва, латвия, пограничники, государственная граница
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, Литва, Латвия, пограничники, государственная граница

Лукашенко призвал "держать в прицеле" военнослужащих из Германии и США в Литве

12:41 23.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "держать в прицеле" учения ВС США и Германия в в Литве, сообщили 23 января журналисты издания "БЕЛТА"
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили об актуальной обстановке на государственной, силах и средствах, которые задействованы в обеспечении пограничной безопасности с белорусской стороны. Также лидеру страны доложили о контингенте в сопредельных странах

Председателя Государственного пограничного комитета генерал-майора Константин Молостов заявил, что в Латвии к охране госграницы наряду со штатными подразделениями привлечены также военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники полиции этой страны.
На латвийском участке госграницы в прошедшем году значительно участились попытки выдворения мигрантов на территорию Белоруссии, добавил Молостов.
Литовские власти, в свою очередь, активно используют приграничную территорию для дислокации подразделений вооруженных сил США и Германии. С их участием регулярно проводятся учения оперативно-тактического уровня. Всего в 2023 году было проведено до 12 учений, добавил он.

"Военным надо иметь это в виду и держать их, откровенно скажем, в прицеле", - приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Ситуация у пропускного пункта Брузги на белорусско-польской границе
27 октября 2023, 20:47
Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"В решении проблемы нелегальной миграции здравую позицию демонстрирует Венгрия и "молодцы немцы", которые находятся в контакте с официальным Минском. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
 
НовостиБелоруссияАлександр ЛукашенкоЛитваЛатвияпограничникигосударственная граница
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Запад переориентировался на враждебные христианству ценности - патриарх Кирилл
14:06Патриарх Кирилл предложил запретить мобилизацию многодетных отцов
13:39Скотт Риттер: США и Зеленский сделали всё, чтобы ВСУ предпочли умереть другой смертью, чем сейчас
13:32Песков высмеял ЦРУ за попытку вербовать россиян
13:27"Прислушайтесь, пока ещё есть время". Что делегация Украины услышала от Лаврова в Совбезе ООН
13:23Российский военнослужащий в одиночку взял в плен 6 ВСУшников
13:02Экономическая блокада и угроза нападения. Молдавия усиливает давление на Приднестровье
13:00Попытка "копаться" в делах РФ, мощные удары, иллюзии Киева. Главное на Украине на 13:00 23 января
12:55Премьер Польши пообещал Украине оружие. Но в кредит
12:46Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по Донецку
12:41Лукашенко призвал "держать в прицеле" военнослужащих из Германии и США в Литве
12:39Миру нужно больше нефти, Россия обогнала Саудовскую Аравию. Хроника энергетической войны
12:21Украина отказалась от Донбасса и Крыма
12:10НАТО закупает снаряды на $1,2 млрд для борьбы с Россией - Столтенберг
12:07Какие новости читать в тылу и как модернизируется ВПК - Корнев
12:07Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов
12:04Донбасское чистилище
12:00"Кредит, который отдадут Львовом и Тернополем": пользователи Сети не разделили радости Зеленского
11:38Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик
10:58Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат
Лента новостейМолния