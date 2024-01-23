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Лукашенко призвал "держать в прицеле" военнослужащих из Германии и США в Литве

Лукашенко призвал "держать в прицеле" военнослужащих из Германии и США в Литве - 23.01.2024 Украина.ру

Лукашенко призвал "держать в прицеле" военнослужащих из Германии и США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "держать в прицеле" учения ВС США и Германия в в Литве, сообщили 23 января журналисты издания "БЕЛТА"

2024-01-23T12:41

2024-01-23T12:41

2024-01-23T12:41

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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили об актуальной обстановке на государственной, силах и средствах, которые задействованы в обеспечении пограничной безопасности с белорусской стороны. Также лидеру страны доложили о контингенте в сопредельных странахПредседателя Государственного пограничного комитета генерал-майора Константин Молостов заявил, что в Латвии к охране госграницы наряду со штатными подразделениями привлечены также военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники полиции этой страны. На латвийском участке госграницы в прошедшем году значительно участились попытки выдворения мигрантов на территорию Белоруссии, добавил Молостов.Литовские власти, в свою очередь, активно используют приграничную территорию для дислокации подразделений вооруженных сил США и Германии. С их участием регулярно проводятся учения оперативно-тактического уровня. Всего в 2023 году было проведено до 12 учений, добавил он."Военным надо иметь это в виду и держать их, откровенно скажем, в прицеле", - приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

https://ukraina.ru/20231027/1050563641.html

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новости, белоруссия, александр лукашенко, литва, латвия, пограничники, государственная граница