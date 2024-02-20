В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – Мирошник - 20.02.2024 Украина.ру
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В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – Мирошник
В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – Мирошник - 20.02.2024 Украина.ру
В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – Мирошник
Тайные тюрьмы и пыточные помещения были обнаружены после освобождения Авдеевки, по предварительной информации. Об этом 20 февраля сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2024-02-20T12:47
2024-02-20T12:47
новости
авдеевка
всу
пытки
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"Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки", - сказал он.С поступающими данными работают следователи, изучают информацию о пыточных и захоронениях, обнаруженных в городе после выхода украинской армии.Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил во вторник, что в катакомбах Авдеевского коксохимического завода остается небольшое количество украинских военнослужащих.Хаотично отступая из Авдеевки, ВСУ оставили технику натовского производства, которую сейчас обследуют специалисты, добавил Гагин. В самом городе большая часть зданий повреждена или заминирована.В субботу, 17 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии. В тот же день в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке.
https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html
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новости, авдеевка, всу, пытки, преступления
Новости, Авдеевка, ВСУ, пытки, преступления

В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – Мирошник

12:47 20.02.2024
 
© Фото : скриншот видео 3-тя окрема штурмова бригада / TelegramАвдеевский коксохим
Авдеевский коксохим - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : скриншот видео 3-тя окрема штурмова бригада / Telegram
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Тайные тюрьмы и пыточные помещения были обнаружены после освобождения Авдеевки, по предварительной информации. Об этом 20 февраля сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки", - сказал он.
С поступающими данными работают следователи, изучают информацию о пыточных и захоронениях, обнаруженных в городе после выхода украинской армии.
Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил во вторник, что в катакомбах Авдеевского коксохимического завода остается небольшое количество украинских военнослужащих.
Хаотично отступая из Авдеевки, ВСУ оставили технику натовского производства, которую сейчас обследуют специалисты, добавил Гагин. В самом городе большая часть зданий повреждена или заминирована.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
08:45
Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"*Если почитать французские СМИ, то они в шоке от уровня координации российской армии между авиацией и войсками на земле, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
В субботу, 17 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии. В тот же день в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке.
 
НовостиАвдеевкаВСУпыткипреступления
 
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