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В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – Мирошник
В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – Мирошник - 20.02.2024 Украина.ру
В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – Мирошник
Тайные тюрьмы и пыточные помещения были обнаружены после освобождения Авдеевки, по предварительной информации. Об этом 20 февраля сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2024-02-20T12:47
2024-02-20T12:47
2024-02-20T12:47
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"Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки", - сказал он.С поступающими данными работают следователи, изучают информацию о пыточных и захоронениях, обнаруженных в городе после выхода украинской армии.Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил во вторник, что в катакомбах Авдеевского коксохимического завода остается небольшое количество украинских военнослужащих.Хаотично отступая из Авдеевки, ВСУ оставили технику натовского производства, которую сейчас обследуют специалисты, добавил Гагин. В самом городе большая часть зданий повреждена или заминирована.В субботу, 17 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии. В тот же день в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке.
https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, всу, пытки, преступления
В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – Мирошник
Тайные тюрьмы и пыточные помещения были обнаружены после освобождения Авдеевки, по предварительной информации. Об этом 20 февраля сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки", - сказал он.
С поступающими данными работают следователи, изучают информацию о пыточных и захоронениях, обнаруженных в городе после выхода украинской армии.
Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил во вторник, что в катакомбах Авдеевского коксохимического завода остается небольшое количество украинских военнослужащих.
Хаотично отступая из Авдеевки, ВСУ оставили технику натовского производства, которую сейчас обследуют специалисты, добавил Гагин. В самом городе большая часть зданий повреждена или заминирована.
В субботу, 17 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал
президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии. В тот же день в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке.