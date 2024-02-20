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В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – Мирошник

В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – Мирошник - 20.02.2024 Украина.ру

В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – Мирошник

Тайные тюрьмы и пыточные помещения были обнаружены после освобождения Авдеевки, по предварительной информации. Об этом 20 февраля сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

2024-02-20T12:47

2024-02-20T12:47

2024-02-20T12:47

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"Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки", - сказал он.С поступающими данными работают следователи, изучают информацию о пыточных и захоронениях, обнаруженных в городе после выхода украинской армии.Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил во вторник, что в катакомбах Авдеевского коксохимического завода остается небольшое количество украинских военнослужащих.Хаотично отступая из Авдеевки, ВСУ оставили технику натовского производства, которую сейчас обследуют специалисты, добавил Гагин. В самом городе большая часть зданий повреждена или заминирована.В субботу, 17 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии. В тот же день в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке.

https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html

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новости, авдеевка, всу, пытки, преступления