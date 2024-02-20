"Моральный труп" Кузьминов, слабый Киев, преступления в Авдеевке. Главное на Украине на 13:00 20 февраля - 20.02.2024 Украина.ру
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"Моральный труп" Кузьминов, слабый Киев, преступления в Авдеевке. Главное на Украине на 13:00 20 февраля
"Моральный труп" Кузьминов, слабый Киев, преступления в Авдеевке. Главное на Украине на 13:00 20 февраля - 20.02.2024 Украина.ру
"Моральный труп" Кузьминов, слабый Киев, преступления в Авдеевке. Главное на Украине на 13:00 20 февраля
Глава Службы внешней разведки высказался о смерти перебежчика Кузьминова, появилась новая информация о преступнике. Маск признал, что позиции Украины слабеют каждый день. С жителями Авдеевки ведут работу по сбору информации о преступлениях Киева
2024-02-20T13:00
2024-02-20T13:48
всу
хроники
эксклюзив
спецоперация
авдеевка
преступления
выплаты
украина
максим кузьминов
вертолеты
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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 20 февраля прокомментировал журналистам смерть перебежчика Максима Кузьминова в Испании."В России принято: о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", - сказал Нарышкин.В 2023 году украинские СМИ утверждали, что российский летчик вступил в сговор с украинской разведкой и угнал вертолет Ми-8 из Курска, а затем переправился на нем на Украину. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.Сам Кузьминов рассказывал украинскому блогеру Дмитрию Карпенко, что в 2023 году по собственной инициативе вышел на военную разведку Украины, после чего они около полугода планировали операцию.В материале об угоне на телеканале "Россия 1" говорилось, что в вертолете находились также второй пилот и бортовой техник, они были убиты.В сюжете участвовали представитель российской контрразведки и другие военные со скрытыми лицами, они сообщили о расследовании в отношении Кузьминова "по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны" и пообещали, что пилота найдут и накажут "по всей строгости закона &lt;...&gt; за предательство".Накануне испанские СМИ информировали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании было найдено тело, предположительно, Кузьминова. При этом в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти российского летчика.В то же время представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова.В сообщениях СМИ о смерти Кузьминова наблюдаются и другие несостыковки.Так, в испанских СМИ речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову 28 лет.Во вторник агентство Efe со ссылкой на источники сообщило, что найденные документы Кузьминова не соответствовали его личности."Несмотря на то что документы, найденные у погибшего в Вильяхойосе, не соответствуют личности Кузьминова, потому что они принадлежали 33-летнему украинцу, источники, с которыми проконсультировалось Efe, уточнили, что речь идет о пилоте, дезертировавшем из российских войск", - говорится в материале агентства.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в свою очередь сообщил, что украинские власти предлагали пилоту РФ, перешедшему на сторону ВСУ, оставаться на территории Украины.При этом полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как "неудобного" свидетеля. Сейчас силовики расследуют это дело для выяснения подробностей.Более подробно о версиях убийства предателя Кузьминова читайте на нашем сайте Из морального трупа в труп физический: всё о возможной ликвидации предателя Кузьминова.Дела Киева плохиПозиции Украины становятся слабее с каждым днем, мирное соглашение стоило заключить год назад, это позволило бы сохранить тысячи жизней. Таким мнением поделился американский предприниматель Илон Маск.Он отреагировал на опубликованный в социальной сети X пост о том, что пришло время для прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией. В сообщении отмечалось, что Украина "проиграла войну, и ничто это не изменит", так как у Киева недостаточно людей, чтобы победить. Также в посте говорилось о том, что 60 миллиардов долларов для Украины не изменят факты и Россия "сохранит Крым и часть восточной Украины".В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис убежден, что ситуация для Украины может стать еще хуже, если западные страны не начнут оказывать ей былое внимание."Те, у кого есть возможность говорить более свободно, должны подать этот тревожный сигнал и сказать, что дела идут плохо… Если мы не привлечем такое же внимание к Украине, какое было в конце 2022 года или в начале 2023 года, ситуация может стать еще хуже", - заявил Ландсбергис в эфире телеканала CNN.Ландсбергис также призвал Европу избавиться от обозначенных самим себе "красных линий" и признать, что те шаги, которые Европа предпринимала все это время, возможно, были неправильными.Бывший премьер Украины Николай Азаров в то же время заявляет, что в стране не осталось ни одного политика, который реально представляет интересы государства и украинского народа."Назовите мне фамилию любого политического деятеля - я их всех знаю как облупленных, - и я не найду сейчас ни одного политика, который реально представляет интересы государства Украина и реально представляет интересы народа Украины. Вот и все", - сказал Азаров.По его словам, в стране больше нет политической элиты - только американские марионетки."Народ можно довести до ручки, он реально доведен до ручки, но он тогда только сможет показать свои силы, когда он организован. Организовать его не дадут Служба безопасности Украины, карательные структуры, всякие "Азовы" (террористическая организация, запрещенная в России), "Правые сектора" (запрещенная в России экстремистская организация)", - добавил он.Судьба жителей АвдеевкиВице-премьер Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина рассказала о работе с эвакуированными жителями Авдеевки, перешедшей на днях под контроль российских военных.Так, начался процесс оформления единоразовых выплат в размере 10 тысяч рублей для эвакуированных."Эвакуированные жители Авдеевки оформляют в ДНР материальную помощь в денежном выражении. В республике эвакуированные граждане из подконтрольных Украине и освобожденных территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей имеют право на единоразовую выплату материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Специалисты управлений труда и социальной защиты населения уже оказывают помощь эвакуированным жителям Авдеевки в оформлении этой выплаты и консультируют о возможностях назначения им других мер государственной социальной поддержки", - написала она в телеграм-канале.Толстыкина напомнила, что, согласно указу главы ДНР, эта выплата положена каждому эвакуированному лицу независимо от возраста и трудоспособности, прибывшему в республику с 30 сентября 2022 года, и она уже назначена более 1,5 тысячи граждан.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что правоохранительные органы, в частности, Следственный комитет России, ведут работу с жителями Авдеевки по сбору информации о преступлениях Киева.Дипломат отметил, что сейчас идет сбор данных и показаний о том, каким образом Украина проводила свою политику, среди которой запрет на использование русского языка, давление или политические подозрения, нарушение прав человека."Потом по мере разминирования и доступа туда гражданских специалистов круг будет расширяться. В основном будем опираться сначала на показания, потом на осмотр мест, в которых потенциально могли бы быть сосредоточены преступные действия киевского режима", - заключил он.Ранее глава ДНР Денис Пушилин указал, что зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны украинских вооруженных сил.В минувшие выходные главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
https://ukraina.ru/20240219/1053390812.html
https://ukraina.ru/20240219/1053386778.html
https://ukraina.ru/20240220/1053409736.html
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всу, хроники, эксклюзив, спецоперация, авдеевка, преступления, выплаты, украина, максим кузьминов, вертолеты, предательство, сергей нарышкин, разведка, россия
ВСУ, Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Авдеевка, преступления, выплаты, Украина, Максим Кузьминов, вертолеты, предательство, Сергей Нарышкин, разведка, Россия

"Моральный труп" Кузьминов, слабый Киев, преступления в Авдеевке. Главное на Украине на 13:00 20 февраля

13:00 20.02.2024 (обновлено: 13:48 20.02.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Глава Службы внешней разведки высказался о смерти перебежчика Кузьминова, появилась новая информация о преступнике. Маск признал, что позиции Украины слабеют каждый день. С жителями Авдеевки ведут работу по сбору информации о преступлениях Киева
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 20 февраля прокомментировал журналистам смерть перебежчика Максима Кузьминова в Испании.
"В России принято: о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", - сказал Нарышкин.
В 2023 году украинские СМИ утверждали, что российский летчик вступил в сговор с украинской разведкой и угнал вертолет Ми-8 из Курска, а затем переправился на нем на Украину. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
Сам Кузьминов рассказывал украинскому блогеру Дмитрию Карпенко, что в 2023 году по собственной инициативе вышел на военную разведку Украины, после чего они около полугода планировали операцию.
В материале об угоне на телеканале "Россия 1" говорилось, что в вертолете находились также второй пилот и бортовой техник, они были убиты.
В сюжете участвовали представитель российской контрразведки и другие военные со скрытыми лицами, они сообщили о расследовании в отношении Кузьминова "по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны" и пообещали, что пилота найдут и накажут "по всей строгости закона <...> за предательство".
Накануне испанские СМИ информировали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании было найдено тело, предположительно, Кузьминова. При этом в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти российского летчика.
В то же время представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова.
Разминирование дорог и зачистка жилого сектора в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Вчера, 13:00
Преступления в Авдеевке, чрезмерный оптимизм НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 февраляГлава ДНР Денис Пушилин рассказал о преступлениях ВСУ в Авдеевке. В НАТО признали, что были чрезмерно оптимистичны по поводу Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
В сообщениях СМИ о смерти Кузьминова наблюдаются и другие несостыковки.
Так, в испанских СМИ речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову 28 лет.
Во вторник агентство Efe со ссылкой на источники сообщило, что найденные документы Кузьминова не соответствовали его личности.
"Несмотря на то что документы, найденные у погибшего в Вильяхойосе, не соответствуют личности Кузьминова, потому что они принадлежали 33-летнему украинцу, источники, с которыми проконсультировалось Efe, уточнили, что речь идет о пилоте, дезертировавшем из российских войск", - говорится в материале агентства.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в свою очередь сообщил, что украинские власти предлагали пилоту РФ, перешедшему на сторону ВСУ, оставаться на территории Украины.

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он (Кузьминов. - Ред.) оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен", - сказал Данилов изданию "Украинская правда".

При этом полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как "неудобного" свидетеля.
Сейчас силовики расследуют это дело для выяснения подробностей.
Более подробно о версиях убийства предателя Кузьминова читайте на нашем сайте Из морального трупа в труп физический: всё о возможной ликвидации предателя Кузьминова.
Дела Киева плохи
Позиции Украины становятся слабее с каждым днем, мирное соглашение стоило заключить год назад, это позволило бы сохранить тысячи жизней. Таким мнением поделился американский предприниматель Илон Маск.
Он отреагировал на опубликованный в социальной сети X пост о том, что пришло время для прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией.
В сообщении отмечалось, что Украина "проиграла войну, и ничто это не изменит", так как у Киева недостаточно людей, чтобы победить. Также в посте говорилось о том, что 60 миллиардов долларов для Украины не изменят факты и Россия "сохранит Крым и часть восточной Украины".
"Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее", - отреагировал Маск.
В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис убежден, что ситуация для Украины может стать еще хуже, если западные страны не начнут оказывать ей былое внимание.
"Те, у кого есть возможность говорить более свободно, должны подать этот тревожный сигнал и сказать, что дела идут плохо… Если мы не привлечем такое же внимание к Украине, какое было в конце 2022 года или в начале 2023 года, ситуация может стать еще хуже", - заявил Ландсбергис в эфире телеканала CNN.
Ландсбергис также призвал Европу избавиться от обозначенных самим себе "красных линий" и признать, что те шаги, которые Европа предпринимала все это время, возможно, были неправильными.
Banshee Jet-80 сбитый в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Вчера, 09:33
Солдаты НАТО, британский беспилотник, освобождение коксохима. Главное на Украине на утро 19 февраляВ Генштабе ВС РФ сообщили о воюющих на Украине военнослужащих стран - членов НАТО. Российские военные полностью освободили коксохимический завод на Украине. В ДНР перехватили британский беспилотник, нацеленный на объект гражданской инфраструктуры в Мариуполе
Бывший премьер Украины Николай Азаров в то же время заявляет, что в стране не осталось ни одного политика, который реально представляет интересы государства и украинского народа.
"Назовите мне фамилию любого политического деятеля - я их всех знаю как облупленных, - и я не найду сейчас ни одного политика, который реально представляет интересы государства Украина и реально представляет интересы народа Украины. Вот и все", - сказал Азаров.
По его словам, в стране больше нет политической элиты - только американские марионетки.
"Народ можно довести до ручки, он реально доведен до ручки, но он тогда только сможет показать свои силы, когда он организован. Организовать его не дадут Служба безопасности Украины, карательные структуры, всякие "Азовы" (террористическая организация, запрещенная в России), "Правые сектора" (запрещенная в России экстремистская организация)", - добавил он.
Судьба жителей Авдеевки
Вице-премьер Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина рассказала о работе с эвакуированными жителями Авдеевки, перешедшей на днях под контроль российских военных.
Так, начался процесс оформления единоразовых выплат в размере 10 тысяч рублей для эвакуированных.
"Эвакуированные жители Авдеевки оформляют в ДНР материальную помощь в денежном выражении. В республике эвакуированные граждане из подконтрольных Украине и освобожденных территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей имеют право на единоразовую выплату материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Специалисты управлений труда и социальной защиты населения уже оказывают помощь эвакуированным жителям Авдеевки в оформлении этой выплаты и консультируют о возможностях назначения им других мер государственной социальной поддержки", - написала она в телеграм-канале.
Толстыкина напомнила, что, согласно указу главы ДНР, эта выплата положена каждому эвакуированному лицу независимо от возраста и трудоспособности, прибывшему в республику с 30 сентября 2022 года, и она уже назначена более 1,5 тысячи граждан.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что правоохранительные органы, в частности, Следственный комитет России, ведут работу с жителями Авдеевки по сбору информации о преступлениях Киева.
"Сейчас на начальном этапе сотрудники правоохранительных органов, в частности, Следственный комитет, начинают работать с людьми, которые пережили весь этот ад и эвакуируются из Авдеевки в пункты временного размещения", - сказал Мирошник.
Дипломат отметил, что сейчас идет сбор данных и показаний о том, каким образом Украина проводила свою политику, среди которой запрет на использование русского языка, давление или политические подозрения, нарушение прав человека.
"Потом по мере разминирования и доступа туда гражданских специалистов круг будет расширяться. В основном будем опираться сначала на показания, потом на осмотр мест, в которых потенциально могли бы быть сосредоточены преступные действия киевского режима", - заключил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин указал, что зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны украинских вооруженных сил.
В минувшие выходные главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
09:00
Обстановка в Авдеевке, атаки и провалы ВСУ, опасность Сырского. Главное на Украине на утро 20 февраля
 
ВСУХроникиЭксклюзивСпецоперацияАвдеевкапреступлениявыплатыУкраинаМаксим КузьминоввертолетыпредательствоСергей НарышкинразведкаРоссия
 
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