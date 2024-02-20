Не только Донецк: эксперт о том, как взятие Авдеевки улучшит логистику и изменит ситуацию в Ясиноватой - 20.02.2024 Украина.ру
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Не только Донецк: эксперт о том, как взятие Авдеевки улучшит логистику и изменит ситуацию в Ясиноватой
Не только Донецк: эксперт о том, как взятие Авдеевки улучшит логистику и изменит ситуацию в Ясиноватой - 20.02.2024 Украина.ру
Не только Донецк: эксперт о том, как взятие Авдеевки улучшит логистику и изменит ситуацию в Ясиноватой
Взятие Авдеевки снизит количество обстрелов Макеевки, Донецка и Ясиноватой. Также теперь появится более удобная дорога Донецк-Горловка. ВС РФ получили там дополнительную рокаду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-20T04:15
2024-02-20T04:15
новости
авдеевка
ясиноватая
марьинка
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донбасс
россия
логистика
дороги
железная дорога
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Взятие Авдеевки снизит количество обстрелов Макеевки, Донецка и Ясиноватой, которая в советское время была одним из крупнейших железнодорожных узлов. После восстановления повреждений ж/д полотна можно будет использовать Ясиноватую как крупный железнодорожный узел, рассказал обозреватель.Также теперь появится более удобная дорога Донецк-Горловка. ВС РФ получили там дополнительную рокаду (трасса в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта – ред.), там был взорван ряд мостов и она нуждается в ремонте, добавил он.Некоторое время нужно продолжать пристально следить за Авдеевским направлением. После крупного успеха ряд соседних сел сразу перейдет под контроль ВС РФ. Также нужно наблюдать за ситуацией в Часов Яре и Красногоровке, которые расположены между Авдеевкой и Марьинкой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html
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новости, авдеевка, ясиноватая, марьинка, днр, донбасс, россия, логистика, дороги, железная дорога, вс рф
Новости, Авдеевка, Ясиноватая, Марьинка, ДНР, Донбасс, Россия, логистика, дороги, железная дорога, ВС РФ

Не только Донецк: эксперт о том, как взятие Авдеевки улучшит логистику и изменит ситуацию в Ясиноватой

04:15 20.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГород Ясиноватая в Донецкой области
Город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Взятие Авдеевки снизит количество обстрелов Макеевки, Донецка и Ясиноватой. Также теперь появится более удобная дорога Донецк-Горловка. ВС РФ получили там дополнительную рокаду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Взятие Авдеевки снизит количество обстрелов Макеевки, Донецка и Ясиноватой, которая в советское время была одним из крупнейших железнодорожных узлов. После восстановления повреждений ж/д полотна можно будет использовать Ясиноватую как крупный железнодорожный узел, рассказал обозреватель.
Также теперь появится более удобная дорога Донецк-Горловка. ВС РФ получили там дополнительную рокаду (трасса в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта – ред.), там был взорван ряд мостов и она нуждается в ремонте, добавил он.
"Но теперь у нас будет более короткая дорога. Таким образом, победа в Авдеевке увеличивает наши логистические возможности для снабжения группировок", - отметил Угольный.
Некоторое время нужно продолжать пристально следить за Авдеевским направлением. После крупного успеха ряд соседних сел сразу перейдет под контроль ВС РФ. Также нужно наблюдать за ситуацией в Часов Яре и Красногоровке, которые расположены между Авдеевкой и Марьинкой, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
Вчера, 05:26
Роман Шкурлатов: Россия после Авдеевки устроит ВСУ ещё пару катастроф, а США останутся без патроновКто на Украине ответит за "авдеевский позор"? Будет ли Запад дальше поддерживать Киев? Где ВСУ могут закрепиться и устроить оборону после ухода из Авдеевки?
 
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