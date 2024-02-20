https://ukraina.ru/20240220/1053406709.html

Не только Донецк: эксперт о том, как взятие Авдеевки улучшит логистику и изменит ситуацию в Ясиноватой

Не только Донецк: эксперт о том, как взятие Авдеевки улучшит логистику и изменит ситуацию в Ясиноватой - 20.02.2024 Украина.ру

Не только Донецк: эксперт о том, как взятие Авдеевки улучшит логистику и изменит ситуацию в Ясиноватой

Взятие Авдеевки снизит количество обстрелов Макеевки, Донецка и Ясиноватой. Также теперь появится более удобная дорога Донецк-Горловка. ВС РФ получили там дополнительную рокаду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-02-20T04:15

2024-02-20T04:15

2024-02-20T04:15

новости

авдеевка

ясиноватая

марьинка

днр

донбасс

россия

логистика

дороги

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052851902_0:173:3332:2047_1920x0_80_0_0_9427d631842ca722626896d210255024.jpg

Взятие Авдеевки снизит количество обстрелов Макеевки, Донецка и Ясиноватой, которая в советское время была одним из крупнейших железнодорожных узлов. После восстановления повреждений ж/д полотна можно будет использовать Ясиноватую как крупный железнодорожный узел, рассказал обозреватель.Также теперь появится более удобная дорога Донецк-Горловка. ВС РФ получили там дополнительную рокаду (трасса в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта – ред.), там был взорван ряд мостов и она нуждается в ремонте, добавил он.Некоторое время нужно продолжать пристально следить за Авдеевским направлением. После крупного успеха ряд соседних сел сразу перейдет под контроль ВС РФ. Также нужно наблюдать за ситуацией в Часов Яре и Красногоровке, которые расположены между Авдеевкой и Марьинкой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html

авдеевка

ясиноватая

марьинка

днр

донбасс

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, ясиноватая, марьинка, днр, донбасс, россия, логистика, дороги, железная дорога, вс рф