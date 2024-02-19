ГУР Украины подтвердило смерть пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт ВС РФ
19:21 19.02.2024 (обновлено: 19:22 19.02.2024)
Представитель Главного управления разведки минобороны Украины подтвердил смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолёт. Об этом сообщает телеграм-канал "РБК-Украина"
"Мы можем подтвердить факт смерти", – цитирует источник представителя ГУР Андрея Юсова.
О том, что лётчик Максим Кузьминов якобы был обнаружен мёртвым в Испании сообщили вечером 19 февраля СМИ. По информации АВС, тело 33-летнего мужчины нашли на пандусе гаража в Ла-Вильяхойосе в Аликанте, что в Валенсии, с несколькими пулевыми ранениями. По прибытию на место бригады скорой помощи выяснилось, что на теле мужчины около полудюжины огнестрельных ранений.
В российских СМИ информацию о том, что убитым был Кузьминов не подтверждают.
"Увы, пока предатель ещё не отправился к Иуде с Мазепой и Бандерой.(...) К сожалению, информация не подтвердилась! (...) К данному инциденту предатель Кузьминов, не имеет никакого отношения. Мы должны сделать всё, чтобы этого негодяя настигло возмездие", – написал в своём телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Напомним, российский пилот Максим Кузьминов предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 тысяч евро и доставив свой вертолет Вооруженным силам Украины. Два других члена экипажа (штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов), которые не знали о планах пилота, попытались избежать подлого и позорного предательства, но были расстреляны самим Кузьминовым.После убийства однополчан и предательства Родины Кузьминов дал интервью украинскому телевидению и надеялся, что заработал на безбедную жизнь.