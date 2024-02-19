ГУР Украины подтвердило смерть пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт ВС РФ - 19.02.2024 Украина.ру
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ГУР Украины подтвердило смерть пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт ВС РФ
ГУР Украины подтвердило смерть пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт ВС РФ - 19.02.2024 Украина.ру
ГУР Украины подтвердило смерть пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт ВС РФ
Представитель Главного управления разведки минобороны Украины подтвердил смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолёт. Об этом сообщает телеграм-канал "РБК-Украина"
2024-02-19T19:21
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О том, что лётчик Максим Кузьминов якобы был обнаружен мёртвым в Испании сообщили вечером 19 февраля СМИ. По информации АВС, тело 33-летнего мужчины нашли на пандусе гаража в Ла-Вильяхойосе в Аликанте, что в Валенсии, с несколькими пулевыми ранениями. По прибытию на место бригады скорой помощи выяснилось, что на теле мужчины около полудюжины огнестрельных ранений. В российских СМИ информацию о том, что убитым был Кузьминов не подтверждают. Напомним, российский пилот Максим Кузьминов предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 тысяч евро и доставив свой вертолет Вооруженным силам Украины. Два других члена экипажа (штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов), которые не знали о планах пилота, попытались избежать подлого и позорного предательства, но были расстреляны самим Кузьминовым.После убийства однополчан и предательства Родины Кузьминов дал интервью украинскому телевидению и надеялся, что заработал на безбедную жизнь.
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новости, вс рф, госизмена, убийство, всу, испания, сво
Новости, ВС РФ, госизмена, убийство, ВСУ, Испания, СВО

ГУР Украины подтвердило смерть пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт ВС РФ

19:21 19.02.2024 (обновлено: 19:22 19.02.2024)
 
© YouTube / скриншот видеоМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© YouTube / скриншот видео
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Представитель Главного управления разведки минобороны Украины подтвердил смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолёт. Об этом сообщает телеграм-канал "РБК-Украина"
"Мы можем подтвердить факт смерти", – цитирует источник представителя ГУР Андрея Юсова.
О том, что лётчик Максим Кузьминов якобы был обнаружен мёртвым в Испании сообщили вечером 19 февраля СМИ. По информации АВС, тело 33-летнего мужчины нашли на пандусе гаража в Ла-Вильяхойосе в Аликанте, что в Валенсии, с несколькими пулевыми ранениями. По прибытию на место бригады скорой помощи выяснилось, что на теле мужчины около полудюжины огнестрельных ранений.
В российских СМИ информацию о том, что убитым был Кузьминов не подтверждают.
"Увы, пока предатель ещё не отправился к Иуде с Мазепой и Бандерой.(...) К сожалению, информация не подтвердилась! (...) К данному инциденту предатель Кузьминов, не имеет никакого отношения. Мы должны сделать всё, чтобы этого негодяя настигло возмездие", – написал в своём телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Напомним, российский пилот Максим Кузьминов предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 тысяч евро и доставив свой вертолет Вооруженным силам Украины. Два других члена экипажа (штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов), которые не знали о планах пилота, попытались избежать подлого и позорного предательства, но были расстреляны самим Кузьминовым.После убийства однополчан и предательства Родины Кузьминов дал интервью украинскому телевидению и надеялся, что заработал на безбедную жизнь.
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
18:40
Бои у Работино, предатель ни жив, ни мёртв. Итоги 19 февраля на УкраинеСтало известно об ожесточённых боях в районе сёл Вербовое и Работино в Запорожской области. СМИ сообщили о возможной смерти угнавшего на Украину вертолёт Максима Кузьминова, российские эксперты не поверили
 
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Заголовок открываемого материала
19:21ГУР Украины подтвердило смерть пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт ВС РФ
18:57Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России
18:40Бои у Работино, предатель ни жив, ни мёртв. Итоги 19 февраля на Украине
18:40Стало известно количество принятых на военную службу в ВС РФ с начала года
18:19Российский военный, завербованный украинской разведкой, найден мёртвым в Испании – Il Correspondente
18:02Освобождение Авдеевки: что дальше? О чём говорили эксперты 19 февраля
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