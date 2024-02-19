https://ukraina.ru/20240219/1053403289.html

ГУР Украины подтвердило смерть пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт ВС РФ

ГУР Украины подтвердило смерть пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт ВС РФ - 19.02.2024 Украина.ру

ГУР Украины подтвердило смерть пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт ВС РФ

Представитель Главного управления разведки минобороны Украины подтвердил смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолёт. Об этом сообщает телеграм-канал "РБК-Украина"

2024-02-19T19:21

2024-02-19T19:21

2024-02-19T19:22

новости

вс рф

госизмена

убийство

всу

испания

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/13/1053402496_0:0:1164:655_1920x0_80_0_0_1a22dd44f0d678c6e7bd0b37d08daf6c.jpg.webp

О том, что лётчик Максим Кузьминов якобы был обнаружен мёртвым в Испании сообщили вечером 19 февраля СМИ. По информации АВС, тело 33-летнего мужчины нашли на пандусе гаража в Ла-Вильяхойосе в Аликанте, что в Валенсии, с несколькими пулевыми ранениями. По прибытию на место бригады скорой помощи выяснилось, что на теле мужчины около полудюжины огнестрельных ранений. В российских СМИ информацию о том, что убитым был Кузьминов не подтверждают. Напомним, российский пилот Максим Кузьминов предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 тысяч евро и доставив свой вертолет Вооруженным силам Украины. Два других члена экипажа (штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов), которые не знали о планах пилота, попытались избежать подлого и позорного предательства, но были расстреляны самим Кузьминовым.После убийства однополчан и предательства Родины Кузьминов дал интервью украинскому телевидению и надеялся, что заработал на безбедную жизнь.

https://ukraina.ru/20240219/1053402721.html

испания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, госизмена, убийство, всу, испания, сво