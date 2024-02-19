https://ukraina.ru/20240219/1053402300.html
Российский военный, завербованный украинской разведкой, найден мёртвым в Испании – Il Correspondente
Российский военный, завербованный украинской разведкой, найден мёртвым в Испании – Il Correspondente - 19.02.2024 Украина.ру
Российский военный, завербованный украинской разведкой, найден мёртвым в Испании – Il Correspondente
Российский пилот Максим Кузьминов, который предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 тысяч евро и доставив свой вертолет Вооруженным силам Украины, найден мёртвым в Испании. Об этом сообщает газета Il Correspondente
2024-02-19T18:19
2024-02-19T18:19
2024-02-19T18:21
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Под заголовком "Предатели долго не живут" в сети опубликовали статью в которой изложена история Кузьминова. Будучи лётчиком-штурманом 319-го отдельного вертолётного полка, входящего в состав 11-й Российской армии, за деньги перешёл на сторону ВСУ. Журналисты напомнили и то, что два других члена экипажа (штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов), которые не знали о планах пилота, попытались избежать подлого и позорного предательства, но были расстреляны самим Кузьминовым. После убийства однополчан и предательства Родины Кузьминов даже дал интервью украинскому телевидению и надеялся, что заработал на безбедную жизнь. Однако он ошибся. Уточняется, что информация об этом получена от анонимного сотрудника Гражданской гвардии Испании, расследующего это дело. Ещё одно издание Eureka news сообщает, что в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи рассказали полиции, что "иностранец вёл себя неадекватно, часто кричал, вёл пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни". Напомним, информация о том, что Кузьминов угнал Ми-8 в Харьковскую область появились в августе 2023 года. В украинском телеэфире сам лётчик заявил, что за измену Родине получил от украинских спецслужб 500 тысяч евро.
https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, спецоперация, всу, предательство, госизмена, вербовка
Российский военный, завербованный украинской разведкой, найден мёртвым в Испании – Il Correspondente
18:19 19.02.2024 (обновлено: 18:21 19.02.2024)
Российский пилот Максим Кузьминов, который предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 тысяч евро и доставив свой вертолет Вооруженным силам Украины, найден мёртвым в Испании. Об этом сообщает газета Il Correspondente
Под заголовком "Предатели долго не живут" в сети опубликовали статью
в которой изложена история Кузьминова. Будучи лётчиком-штурманом 319-го отдельного вертолётного полка, входящего в состав 11-й Российской армии, за деньги перешёл на сторону ВСУ.
"Движимый жадностью, Кузьминов установил контакт с украинской разведкой в начале 2023 года. Вылетев из аэропорта Курска в Харьковскую область, примерно в 20 километрах от границы, 9 августа 2023 года, он пролетел на предельно низкой высоте 5-10 метров в режиме радиомолчания, а затем приземлился в указанном украинской разведкой месте", – говорится в статье.
Журналисты напомнили и то, что два других члена экипажа (штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов), которые не знали о планах пилота, попытались избежать подлого и позорного предательства, но были расстреляны самим Кузьминовым.
После убийства однополчан и предательства Родины Кузьминов даже дал интервью украинскому телевидению и надеялся, что заработал на безбедную жизнь. Однако он ошибся.
"Предатели живут недолго (...) В городе Ла-Вильяхойоса, Аликанте, 5 дней назад, во вторник, 13 февраля, Кузьминов был убит 12 выстрелами, а затем сбит машиной его убийц", – отмечает источник.
Уточняется, что информация об этом получена от анонимного сотрудника Гражданской гвардии Испании, расследующего это дело.
Ещё одно издание Eureka news сообщает, что в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи рассказали полиции, что "иностранец вёл себя неадекватно, часто кричал, вёл пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни".
Напомним, информация о том, что Кузьминов угнал Ми-8 в Харьковскую область появились в августе 2023 года. В украинском телеэфире сам лётчик заявил, что за измену Родине получил от украинских спецслужб 500 тысяч евро.