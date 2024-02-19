https://ukraina.ru/20240219/1053402300.html

Российский военный, завербованный украинской разведкой, найден мёртвым в Испании – Il Correspondente

Российский военный, завербованный украинской разведкой, найден мёртвым в Испании – Il Correspondente - 19.02.2024 Украина.ру

Российский военный, завербованный украинской разведкой, найден мёртвым в Испании – Il Correspondente

Российский пилот Максим Кузьминов, который предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 тысяч евро и доставив свой вертолет Вооруженным силам Украины, найден мёртвым в Испании. Об этом сообщает газета Il Correspondente

2024-02-19T18:19

2024-02-19T18:19

2024-02-19T18:21

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Под заголовком "Предатели долго не живут" в сети опубликовали статью в которой изложена история Кузьминова. Будучи лётчиком-штурманом 319-го отдельного вертолётного полка, входящего в состав 11-й Российской армии, за деньги перешёл на сторону ВСУ. Журналисты напомнили и то, что два других члена экипажа (штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов), которые не знали о планах пилота, попытались избежать подлого и позорного предательства, но были расстреляны самим Кузьминовым. После убийства однополчан и предательства Родины Кузьминов даже дал интервью украинскому телевидению и надеялся, что заработал на безбедную жизнь. Однако он ошибся. Уточняется, что информация об этом получена от анонимного сотрудника Гражданской гвардии Испании, расследующего это дело. Ещё одно издание Eureka news сообщает, что в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи рассказали полиции, что "иностранец вёл себя неадекватно, часто кричал, вёл пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни". Напомним, информация о том, что Кузьминов угнал Ми-8 в Харьковскую область появились в августе 2023 года. В украинском телеэфире сам лётчик заявил, что за измену Родине получил от украинских спецслужб 500 тысяч евро.

https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html

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новости, сво, спецоперация, всу, предательство, госизмена, вербовка