https://ukraina.ru/20231109/1050904125.html
На Украине оскудели запасы миллиардеров – из девяти осталось только два
На Украине оскудели запасы миллиардеров – из девяти осталось только два - 09.11.2023 Украина.ру
На Украине оскудели запасы миллиардеров – из девяти осталось только два
На Украине осталось только два миллиардера – Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. В 2022 году людей с таким доходом было девять, следует из данных рейтинга NV
2023-11-09T22:24
2023-11-09T22:24
2023-11-09T22:24
новости
миллиардеры
украина
ринат ахметов
алексей порошенко
виктор пинчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036414976_0:348:1766:1341_1920x0_80_0_0_2f64f141d5563cc5afd388cab7f04b76.jpg
Отмечается, что в 2023 году СМИ презентует не сотню, а только 30-ть самых богатых украинцев. Так, по итогам проверки экспертов ІТ-компании, на первом месте в рейтинге оказался Ринат Ахметов. Его доходы по сравнению с 2022 годом уменьшились на 43% и состояние на сегодня оценивается в 6,59 млрд долларов. На втором месте – Виктор Пинчук с состоянием в 1,72 млрд долларов, а третью строчку разделили Пётр и Алексей Порошенко у которых 954 млн долларов.Украинские депутаты, бизнесмены и олигархи начали массово покидать страну после начала Специальной военной операции.Ранее сообщалось, что миллиардер Порошенко решил поддержать боевиков украинской армии шариковыми ручками и кепками, но "гумпомощь" свернула на российские позиции.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036414976_0:182:1766:1507_1920x0_80_0_0_0d10a6a6a40e3cadd9a61d75765aa177.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, миллиардеры, украина, ринат ахметов, алексей порошенко, виктор пинчук
Новости, миллиардеры, Украина, Ринат Ахметов, Алексей Порошенко, Виктор Пинчук
На Украине оскудели запасы миллиардеров – из девяти осталось только два
На Украине осталось только два миллиардера – Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. В 2022 году людей с таким доходом было девять, следует из данных рейтинга NV
"На Украине осталось только двое миллиардеров — такого не было как минимум с 2006 года, с тех пор команда редакции NV анализирует и каждую осень публикует список самых богатых бизнесменов Украины", – говорится в публикации.
Отмечается, что в 2023 году СМИ презентует не сотню, а только 30-ть самых богатых украинцев.
Так, по итогам проверки экспертов ІТ-компании, на первом месте в рейтинге оказался Ринат Ахметов. Его доходы по сравнению с 2022 годом уменьшились на 43% и состояние на сегодня оценивается в 6,59 млрд долларов. На втором месте – Виктор Пинчук с состоянием в 1,72 млрд долларов, а третью строчку разделили Пётр и Алексей Порошенко у которых 954 млн долларов.
Украинские депутаты, бизнесмены и олигархи начали массово покидать страну после начала Специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что миллиардер Порошенко решил поддержать боевиков украинской армии шариковыми ручками и кепками, но "гумпомощь" свернула на российские позиции.