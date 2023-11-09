На Украине оскудели запасы миллиардеров – из девяти осталось только два - 09.11.2023 Украина.ру
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На Украине оскудели запасы миллиардеров – из девяти осталось только два
На Украине оскудели запасы миллиардеров – из девяти осталось только два - 09.11.2023 Украина.ру
На Украине оскудели запасы миллиардеров – из девяти осталось только два
На Украине осталось только два миллиардера – Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. В 2022 году людей с таким доходом было девять, следует из данных рейтинга NV
2023-11-09T22:24
2023-11-09T22:24
новости
миллиардеры
украина
ринат ахметов
алексей порошенко
виктор пинчук
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Отмечается, что в 2023 году СМИ презентует не сотню, а только 30-ть самых богатых украинцев. Так, по итогам проверки экспертов ІТ-компании, на первом месте в рейтинге оказался Ринат Ахметов. Его доходы по сравнению с 2022 годом уменьшились на 43% и состояние на сегодня оценивается в 6,59 млрд долларов. На втором месте – Виктор Пинчук с состоянием в 1,72 млрд долларов, а третью строчку разделили Пётр и Алексей Порошенко у которых 954 млн долларов.Украинские депутаты, бизнесмены и олигархи начали массово покидать страну после начала Специальной военной операции.Ранее сообщалось, что миллиардер Порошенко решил поддержать боевиков украинской армии шариковыми ручками и кепками, но "гумпомощь" свернула на российские позиции.
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новости, миллиардеры, украина, ринат ахметов, алексей порошенко, виктор пинчук
Новости, миллиардеры, Украина, Ринат Ахметов, Алексей Порошенко, Виктор Пинчук

На Украине оскудели запасы миллиардеров – из девяти осталось только два

22:24 09.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Старостенко / Перейти в фотобанкРинат Ахметов
Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Сергей Старостенко
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На Украине осталось только два миллиардера – Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. В 2022 году людей с таким доходом было девять, следует из данных рейтинга NV
"На Украине осталось только двое миллиардеров — такого не было как минимум с 2006 года, с тех пор команда редакции NV анализирует и каждую осень публикует список самых богатых бизнесменов Украины", – говорится в публикации.
Отмечается, что в 2023 году СМИ презентует не сотню, а только 30-ть самых богатых украинцев.
Так, по итогам проверки экспертов ІТ-компании, на первом месте в рейтинге оказался Ринат Ахметов. Его доходы по сравнению с 2022 годом уменьшились на 43% и состояние на сегодня оценивается в 6,59 млрд долларов. На втором месте – Виктор Пинчук с состоянием в 1,72 млрд долларов, а третью строчку разделили Пётр и Алексей Порошенко у которых 954 млн долларов.
Украинские депутаты, бизнесмены и олигархи начали массово покидать страну после начала Специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что миллиардер Порошенко решил поддержать боевиков украинской армии шариковыми ручками и кепками, но "гумпомощь" свернула на российские позиции.
 
НовостимиллиардерыУкраинаРинат АхметовАлексей ПорошенкоВиктор Пинчук
 
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