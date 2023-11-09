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На Украине оскудели запасы миллиардеров – из девяти осталось только два

На Украине оскудели запасы миллиардеров – из девяти осталось только два - 09.11.2023 Украина.ру

На Украине оскудели запасы миллиардеров – из девяти осталось только два

На Украине осталось только два миллиардера – Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. В 2022 году людей с таким доходом было девять, следует из данных рейтинга NV

2023-11-09T22:24

2023-11-09T22:24

2023-11-09T22:24

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украина

ринат ахметов

алексей порошенко

виктор пинчук

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Отмечается, что в 2023 году СМИ презентует не сотню, а только 30-ть самых богатых украинцев. Так, по итогам проверки экспертов ІТ-компании, на первом месте в рейтинге оказался Ринат Ахметов. Его доходы по сравнению с 2022 годом уменьшились на 43% и состояние на сегодня оценивается в 6,59 млрд долларов. На втором месте – Виктор Пинчук с состоянием в 1,72 млрд долларов, а третью строчку разделили Пётр и Алексей Порошенко у которых 954 млн долларов.Украинские депутаты, бизнесмены и олигархи начали массово покидать страну после начала Специальной военной операции.Ранее сообщалось, что миллиардер Порошенко решил поддержать боевиков украинской армии шариковыми ручками и кепками, но "гумпомощь" свернула на российские позиции.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, миллиардеры, украина, ринат ахметов, алексей порошенко, виктор пинчук