https://ukraina.ru/20240219/1053390812.html

Преступления в Авдеевке, чрезмерный оптимизм НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 февраля

Преступления в Авдеевке, чрезмерный оптимизм НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 февраля - 19.02.2024 Украина.ру

Преступления в Авдеевке, чрезмерный оптимизм НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 февраля

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о преступлениях ВСУ в Авдеевке. В НАТО признали, что были чрезмерно оптимистичны по поводу Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-02-19T13:00

2024-02-19T13:00

2024-02-19T14:00

хроники

эксклюзив

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По словам Пушилина, уже зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны ВСУ."Мы прекрасно уже знаем из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности в пунктах временного размещения, что им пришлось пережить, особенно в последние дни, в последние недели, когда противник очень остервенело относился как раз к гражданскому населению. Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским. Всё документируется — это очень важно для последующих судов, для последующего установления ответственности за все эти преступления", — рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, часть гражданского населения все ещё остается в Авдеевке, российские военные выводят местных жителей в пункты временного размещения, оказывают всю необходимую помощь.Таже Пушилин заявил, что освобождение Авдеевки позволит кратно снизить число артиллерийских обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой. При этом он указал, что для исключения обстрела этих населённых пунктов полностью нужно и дальше отодвигать украинские войска.Пушилин подчеркну, что у Вооружённых сил Украины всё ещё остаются возможности наносить удары по этим городам с учетом поставок дальнобойных западных ракет.Как рассказал журналистам начальник инженерных войск ЦВО с позывным "Фрунзе" за одни лишь сутки в освобождённой Авдеевке инженерными подразделениями группировки войск "Центр" было обезврежено свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных устройств.Как сообщил корреспондент РИА Новости из Авдеевки, инженеры приступили к ликвидации минной опасности на территории города, полностью взятого под российский контроль накануне. При отступлении из Авдеевки ВСУ оставили множество минных заграждений против пехоты и техники, самодельные взрывных устройств и мин-ловушек."За сегодняшние сутки проведена проверка более 27 километров дорог – как в черте города, так и в самом городе. Уничтожено более двухсот взрывоопасных предметов", - рассказал начальник инженерных войск ЦВО.По его словам, инженерные подразделения уделяют особое внимание объектам инфраструктуры – насосным станциям, различным административным зданиям, железнодорожной станции.Также Фрунзе сообщил, что для сохранения инфраструктуры "основной упор сделан на то, чтобы обезвредить самодельное взрывное устройство без подрыва на месте и в дальнейшем вынести боеприпас".Чрезмерный оптимизм НАТОГлава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Запад был "слишком оптимистично настроен" относительно хода боевых действий на Украине в 2023 году.По словам Бауэра, которого цитировало издание Financial Times, на Западе считали, что "если мы дадим украинцам необходимые боеприпасы и подготовку, они победят".Бауэр подчеркнул, что теперь в НАТО "должны быть осторожными, чтобы не быть чрезмерно пессимистичными в 2024 году".Он назвал "замечательным" сам факт того, что "Украина всё ещё является суверенным государством".Также издание процитировало главу немецкого Фонда Маршалл Хизер Конли."Прошлый год был очень самодовольным, когда столько надежд возлагалось на украинское контрнаступление", – заявила Конли.Теперь же, по её словам, перспективы для Украины стали мрачнее — Россия улучшает свои Вооружённые силы и "переходит к военной экономике"."Мы увидим, как Украина понесет потери на поле боя, мы увидим значительные успехи России, а у украинцев не останется боеприпасов", – указала Конли.Президент Чехии, бывший председатель Военного комитета НАТО и экс-глава Генштаба армии Чехии Петр Павел заявил, что Россия извлекла уроки из происходящего."Россия извлекла много уроков, она также производит больше боеприпасов и оборудования, чем мы все вместе можем предоставить", – отметил Павел.О том, что США и Европа не производит достаточного количества вооружений заявили и опрошенные изданием американские политики, в частности, сенатор-республиканец Джеймс Вэнс.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 12 ударов по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ осуществили 9 обстрелов, на Горловском — 3 обстрела, выпустив в общей сложности 28 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц, в том числе трёх детей 2012, 2013 и 2014 года рождения. Огнём ВСУ было повреждено 6 жилых домостроений, 7 транспортных средств и один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 4 снаряда калибром 152 мм, по Кировскому району Донецка был сброшен ВОП с БпЛА, по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено 2 ракеты из РСЗО."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 19 февраля по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Кировский район) – в результате сброса ВОП с БпЛА по ул. Дагестанской, 52 ранен мужчина 1978 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", – сообщило представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 6; Новая Каховка — 4; Кардашинка — 4; Новая Маячка — 3; Обрывка — 2", – указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Алёшки, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущено 3 артиллерийских снаряда, по селу Журавлёвка – один артиллерийский снаряд. Также в Журавлёвке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 18 февраля разрушения выявлены в Беловском сельском поселении – повреждён один автомобиль", – писал Гладков.В Валуйском городском округе в селе Солоти был найден и ликвидирован инженерной группой Минобороны РФ взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе в селе Козловка был обнаружен и уничтожен саперами Минобороны РФ украинский БпЛА. Никто не пострадал, разрушений нет.Утром 19 февраля Минобороны РФ сообщило об атаке украинского беспилотника на Брянскую область."Около 7:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", – указывалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив