Ни перед чем не остановится: Алексей Журавлев объяснил, какую жуткую задачу выполняет "мясник" Сырский
© СИРСЬКИЙ/Telegram
© СИРСЬКИЙ/Telegram
Все масштабные сражения с участием главкома ВСУ Александра Сырского неизменно заканчивались поражениями. Из этого можно сделать вывод, что его тактические способности весьма посредственные. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
На Украине нет никаких новых командиров, а есть большие проблемы с набором личного состава ВСУ. Главком Александр Сырский в военных действиях на Донбассе принимает участие с 2014 года. Тогда задача украинских военных заключалась в методичном запугивании и уничтожении мирного населения. Он только в этом и преуспел, рассказал политик.
Все масштабные сражения с участием Сырского неизменно заканчивались поражениями: Дебальцево, Соледар, Артемовск. Из этого можно сделать вывод, что его тактические способности очень посредственные, а карьеру главком ВСУ смог построить исключительно с помощью "собачьей преданности", добавил он.
"О многом говорят и прозвища, которые он получил среди своих же солдат: "мясник", "генерал 200". Он ни перед чем не остановится, чтобы выполнить приказ", - сообщил Журавлев.
Цель англосаксов, которые без сомнения руководят всеми крупными операциями и которым подчиняется непосредственно Сырский, заключается в том, чтобы уничтожить как можно больше украинского населения. Видимо, именно для этого он был поставлен на должность, заключил собеседник издания.
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17 февраля, 17:25Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневраСнятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку тоже привело к потере управления в ВСУ. Сырский хотя и опытный военный, который всех знает, но прийти на должность главкома в тот момент, когда у тебя трещит один из главных укрепрайонов, мягко говоря, неприятно. Лично я бы на месте Сырского отказался возглавить армию в такое время.