Ни перед чем не остановится: Алексей Журавлев объяснил, какую жуткую задачу выполняет "мясник" Сырский - 19.02.2024 Украина.ру
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Ни перед чем не остановится: Алексей Журавлев объяснил, какую жуткую задачу выполняет "мясник" Сырский
Ни перед чем не остановится: Алексей Журавлев объяснил, какую жуткую задачу выполняет "мясник" Сырский - 19.02.2024 Украина.ру
Ни перед чем не остановится: Алексей Журавлев объяснил, какую жуткую задачу выполняет "мясник" Сырский
Все масштабные сражения с участием главкома ВСУ Александра Сырского неизменно заканчивались поражениями. Из этого можно сделать вывод, что его тактические способности весьма посредственные. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2024-02-19T04:40
2024-02-19T04:40
новости
александр сырский
всу
главкомы
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сво
соледар
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донбасс
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На Украине нет никаких новых командиров, а есть большие проблемы с набором личного состава ВСУ. Главком Александр Сырский в военных действиях на Донбассе принимает участие с 2014 года. Тогда задача украинских военных заключалась в методичном запугивании и уничтожении мирного населения. Он только в этом и преуспел, рассказал политик.Все масштабные сражения с участием Сырского неизменно заканчивались поражениями: Дебальцево, Соледар, Артемовск. Из этого можно сделать вывод, что его тактические способности очень посредственные, а карьеру главком ВСУ смог построить исключительно с помощью "собачьей преданности", добавил он.Цель англосаксов, которые без сомнения руководят всеми крупными операциями и которым подчиняется непосредственно Сырский, заключается в том, чтобы уничтожить как можно больше украинского населения. Видимо, именно для этого он был поставлен на должность, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240217/1053366446.html
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соледар
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новости, александр сырский, всу, главкомы, украина, россия, сво, соледар, артемовск, донбасс
Новости, Александр Сырский, ВСУ, главкомы, Украина, Россия, СВО, Соледар, Артемовск, Донбасс

Ни перед чем не остановится: Алексей Журавлев объяснил, какую жуткую задачу выполняет "мясник" Сырский

04:40 19.02.2024
 
© СИРСЬКИЙ/Telegram
© СИРСЬКИЙ/Telegram
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Все масштабные сражения с участием главкома ВСУ Александра Сырского неизменно заканчивались поражениями. Из этого можно сделать вывод, что его тактические способности весьма посредственные. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
На Украине нет никаких новых командиров, а есть большие проблемы с набором личного состава ВСУ. Главком Александр Сырский в военных действиях на Донбассе принимает участие с 2014 года. Тогда задача украинских военных заключалась в методичном запугивании и уничтожении мирного населения. Он только в этом и преуспел, рассказал политик.
Все масштабные сражения с участием Сырского неизменно заканчивались поражениями: Дебальцево, Соледар, Артемовск. Из этого можно сделать вывод, что его тактические способности очень посредственные, а карьеру главком ВСУ смог построить исключительно с помощью "собачьей преданности", добавил он.
"О многом говорят и прозвища, которые он получил среди своих же солдат: "мясник", "генерал 200". Он ни перед чем не остановится, чтобы выполнить приказ", - сообщил Журавлев.
Цель англосаксов, которые без сомнения руководят всеми крупными операциями и которым подчиняется непосредственно Сырский, заключается в том, чтобы уничтожить как можно больше украинского населения. Видимо, именно для этого он был поставлен на должность, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владислав Угольный интервью
17 февраля, 17:25
Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневраСнятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку тоже привело к потере управления в ВСУ. Сырский хотя и опытный военный, который всех знает, но прийти на должность главкома в тот момент, когда у тебя трещит один из главных укрепрайонов, мягко говоря, неприятно. Лично я бы на месте Сырского отказался возглавить армию в такое время.
 
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