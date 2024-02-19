https://ukraina.ru/20240219/1053381775.html

Нюансы и особенности Харьковского направления

Нюансы и особенности Харьковского направления - 19.02.2024 Украина.ру

Нюансы и особенности Харьковского направления

Полтора года назад российское командование совершило плановый отвод войск на Харьковском направлении, а попросту - отступили. Однако противник воспользовался этим моментом для развития своего контрнаступления.

2024-02-19T04:24

2024-02-19T04:24

2024-02-19T04:24

эксклюзив

сво

спецоперация

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Тогда же группировка ВСУ численностью от 20 до 30 тысяч человек перешла в наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. В результате довольно большой участок местности между белгородским приграничьем и Харьковом также превратился в своеобразную серую зону, откуда ВСУ обстреливают районы Белгородской области, включая областной центр-город Белгород. Более того, совершали диверсионно-разведывательные вылазки в Шебекинском и Грайворонском районах Белгородчины, неоднократно проводили ракетные атаки по мирному Белгороду.Становится весьма очевидным, что от решения, так называемого, харьковского вопроса во многом зависит решение военно-политических и стратегических задач специальной военной операции. Особенно на фоне ощутимых успехов российской армии в Авдеевке, активизации наступательных действий на Запорожском направлении в районе Работино.Об ожесточенных боях на купянском направлении сообщается едва ли не ежедневно. Подразделения группировки российских войск "Запад" провели тактические фланговые операции и продвигаются к западу от Кременной, к востоку от Белогоровки, а также в районе Синьковки. Повышенное внимание в СМИ, освещающих ход СВО, сейчас уделено этому небольшому селу, расположенному к юго-востоку от Купянска на левом берегу реки Оскол. Это к западу от Кременной, в районе Терен, Ямполовки и Червоной Дибровы. В общем, отсюда открывается прямой путь на Купянск и далее — на Харьков.На пути продвижения наших войск есть крупный и хорошо укрепленный железнодорожный узел города Купянск, который ВСУ пытаются сохранить любой ценой. Чуть ниже по карте — село Синьковка, которое находится в полуокружении. Но украинская армия держится на его окраине, изображая сопротивление и, цепляясь за хлипкие позиции, подтягивает туда резервы.Наступление наших войск через Синьковку, скорее всего, является неким отвлекающим маневром. Дальнейшее продвижение здесь — фактически лобовая атака на украинские позиции. ВСУ именно здесь ждут наступления и сосредоточили значительные силы на этом направлении. На мой взгляд, у российской армии есть некая свобода маневра, например, через Сеньково, небольшой железнодорожный полустанок. Название созвучно, а вот в стратегическом плане это более перспективное направление.Успеет ли новый главком ВСУ Александр Сырский среагировать на смену Синьковки на Сеньково — не совсем понятно. К тому же у российской армии есть другие варианты, чтобы выйти обходным маневром на Купянск. В качестве альтернатив можно назвать продвижение в районе Сватово или Белогоровки. Мы видим, что украинские войска несут на купянском направлении большие потери, а армия РФ продолжает продвижение в сторону Купянска.Сегодня многие эксперты считают, что Харьков необходимо снова брать под контроль. В первую очередь, это нужно для того, чтобы остановить вражеские огневые удары по Белгороду, который находится всего в 70 километрах. Такой манёвр позволит гарантировать "буферную зону", нужную для обеспечения безопасности приграничной территории. Другая причина - освобождение Одессы. Как бы там ни было, этот город в Северном Причерноморье стоит в одном ряду с Харьковом и Николаевом.Харьков имеет особую специфику с Великой Отечественной войны и до сегодняшнего дня. Это город с населением около двух миллионов человек. Сейчас в условиях проведения спецоперации в Харькове проживает 900 тысяч человек. Харьков — это огромная промышленная зона, огромнейший транспортный узел — в военном отношении это своеобразный приз для любой армии.Местность степная, лесистая и холмистая, много рек. Восточнее Харькова протекает Северский Донец, река Ворскла — это прямая дорога на Полтаву и прямая на Крым. И что самое ещё интересное, об этом как-то не очень часто вспоминают, рядом находится Донецко-Криворожский промышленный район. Донбасс, где сейчас тоже ведутся активные боевые действия.Эдуард Лимонов, тоже харьковчанин, говорил: Донбасс — это мускулы. Харьков — это голова, где все перерабатывается и где нужны, как для любой головы, извиняюсь за такие аналогии, нужен ум. Харьков стал крупнейшим научным центром ещё в советское время, поэтому специалисты эксперты никогда не отделяли Донбасс от Харькова — это как голову от туловища убрать, отрубить голову — все, ничего не будет, но это так, фигурально выражаясь, иронично.На фоне улучшения положения на Купянском направлении взятие Харькова, действительно, выглядит привлекательно. Но войти в город штурмом вряд ли получится. Нашей армии гораздо выгоднее действовать последовательно, придерживаясь манёвренных действий тактического характера. Просто так с кондачка штурмом, на мой взгляд, Харьков брать не будут, и я в этом не сомневаюсь. Мы с каждым днём улучшаем своё положение на Купянском направлении, на левом берегу. И судя по тому, как действуют части и подразделения группировки "Запад", можно предположить, что левобережье мы будем брать манёвренными действиями, фланговыми ударами тактического плана.Касательно участка между белгородским приграничьем и городом Харьковом. Фактически серая зона. Мы наносим удары точечные, но мощные. И такая огневая активность с нашей стороны нарастает. Буквально с каждым днём. Огневые позиции, опорные пункты, укрепрайоны противника подвергаются массированному огневому воздействию из Белгородского региона. Используются различные реактивные системы залпового огня. Наряду со ствольной дальнобойной артиллерией активно работает армейская авиация, то и дело слышны взрывы и детонация боекомплектов противника.На Харьковском направлении ВСУ задействовали много инженерно-саперных подразделений, инструкторов из стран НАТО, наемников и инженеров по фортификационным сооружениям. Более того, на Купянском участке фронта увеличилось количество женщин-военнослужащих. В украинских информационных пабликах их громко называют женскими ротами, но это пиар. Речь идёт о санитарках, поварихах, операторах дронов. Также есть сведения и о снайперах, но женщины-снайперы в ВСУ — редкое явление, если они есть под Харьковом, то немного. Кроме того, сейчас идет сплошное минирование Купянской агломерации.Есть иностранные наемники. Правда, поляков стало меньше, стали прибывать уже представители солнечной Грузии, из Германии. Грузины, в основном, это снайперы, сапёры, немцы тоже преимущественно наблюдались среди инженеров и тех же сапёров. Они сооружали и продолжают выполнять различные работы по созданию фортификационных оборонительных сооружений на правом берегу реки Оскол и на окраинах города Харькова, и в населённых пунктах между Белгородским приграничьем и городом Харьковом. Наёмники любят комфортную жизнь. Были уже точечные прилёты по серьёзным отелям Харькова перед Новым годом.А вот буквально за минувшие несколько дней были прилёты в гостиницы в Изюме, Богодухове, Золочеве. Они находятся на относительном удалении от фронта. Там кучкуются наёмники, немцы, грузины, даже были замечены французы. Автомобили Скорой помощи вывозили несколько десятков двухсотых в чёрных мешках, а также трехсотых, которые направлялись в ближайшие военные госпиталя.Противник по-прежнему вынашивает планы „кошмарить“ приграничные территории Российской Федерации, в первую очередь Белгородскую область, включая город Белгород. На днях был нанесен удар из реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства. ВСУ били по мирным жителям. В данном случае был выбран один из спальных районов города Белгорода. Есть погибшие и раненые, в их числе дети. Не первый раз противник использует такой огневой налет. Одновременно с нанесением ракетной атаки на Белгород продолжаются обстрелы приграничных районов Белгородской области. Расстояние позволяет вести огонь с территории Харьковской области. По оперативным данным это были Казачья Лопань, Стрелечье, Волчанск. Эти населенные пункты вплотную подходят к границе и находятся еще под контролем вооруженных сил Украины.Некоторые блогеры, военкоры сообщают различные данные, говорящие откуда велась стрельба при ракетной атаке на Белгород. Если внимательно посмотреть на карту — от населённого пункта Липцы до Белгорода по прямой 50 километров, дальность стрельбы чешской системы РЗСО максимально — 41 километр.Сейчас, в условиях специальной военной операции, это современная война, применяются новые методы и способы ведения боевых действий: это беспилотники, это и зонтики ПВО, и новые модернизированные ракетные, артиллерийские системы. Здесь нужны какие-то другие подходы, но неизменным остаются проверенная тактика советского военного искусства, накопленный боевой опыт локальных конфликтов, в том числе, приобретенный в ходе спецоперации на Украине. Не сомневаюсь в том, что такие вопросы проработаны уже в Генштабе, в штабах группировки, и как это будет происходить, покажет время.То, что харьковское направление стало приоритетным, никто уже не сомневается, наряду с другими направлениями. И недавние высказывания нашего президента, который зря никогда ничего не говорит, — отодвинуть демилитаризованную зону подальше от границ России. Харьков находится на расстоянии 70 километров от Белгорода, самый крупный город Украины, который граничит с крупным городом на территории России.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, сво, спецоперация, украина, вс рф