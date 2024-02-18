https://ukraina.ru/20240218/1053377738.html
"Десятки миллионов жертв": Медведев объяснил, чем обернутся попытки Запада развалить территорию России
"Десятки миллионов жертв": Медведев объяснил, чем обернутся попытки Запада развалить территорию России - 18.02.2024 Украина.ру
"Десятки миллионов жертв": Медведев объяснил, чем обернутся попытки Запада развалить территорию России
Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Попытки Киева вернуться к границам 1991 года приведут к войне с Западом с применением всего стратегического арсенала. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 18 февраля в своём телеграм-канале
2024-02-18T16:35
2024-02-18T16:35
2024-02-18T16:35
новости
дмитрий медведев
россия
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сво
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сша
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Для врагов России "победа" Киева и его западных спонсоров на поле боя будет означать возврат к границам 1991 года, сообщил Медведев. То есть это прямой развал Российского государства, в состав которого по Конституции входят новые территории, добавил он.Он заявил, что на Западе и в Киеве очень ошибаются, если думают, что народ России смирится с разделом своей страны. Россия никогда не допустит проигрыша и раздробления своих территорий даже под угрозой ядерного конфликта. И при необходимости у руководства РФ не дрогнет рука принять "тяжелейшее решение", написал Медведев.Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны, написал зампред. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства, сообщил он."Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, нашей великой Родины, а принесённые народом России в течение веков жертвы окажутся напрасными? Ответ очевиден" - заявил зампред.Лучше пусть украинские власти возвращают всё обратно, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага, как Авдеевку. Наши воины – герои, заключил Медведев.
https://ukraina.ru/20240218/1053338092.html
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новости, дмитрий медведев, россия, территория, сво, украина, сша, запад, война, ядерная война
Новости, Дмитрий Медведев, Россия, территория, СВО, Украина, США, Запад, война, ядерная война
"Десятки миллионов жертв": Медведев объяснил, чем обернутся попытки Запада развалить территорию России
Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Попытки Киева вернуться к границам 1991 года приведут к войне с Западом с применением всего стратегического арсенала. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 18 февраля в своём телеграм-канале
Для врагов России "победа" Киева и его западных спонсоров на поле боя будет означать возврат к границам 1991 года, сообщил Медведев. То есть это прямой развал Российского государства, в состав которого по Конституции входят новые территории, добавил он.
"И тогда уже яростная гражданская война с окончательным исчезновением нашей страны с карты мира. Десятки миллионов жертв. Гибель нашего будущего. Крах всего на свете", - указал Медведев.
Он заявил, что на Западе и в Киеве очень ошибаются, если думают, что народ России смирится с разделом своей страны. Россия никогда не допустит проигрыша и раздробления своих территорий даже под угрозой ядерного конфликта. И при необходимости у руководства РФ не дрогнет рука принять "тяжелейшее решение", написал Медведев.
Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны, написал зампред. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства, сообщил он.
"Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, нашей великой Родины, а принесённые народом России в течение веков жертвы окажутся напрасными? Ответ очевиден" - заявил зампред.
Лучше пусть украинские власти возвращают всё обратно, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага, как Авдеевку. Наши воины – герои, заключил Медведев.