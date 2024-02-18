https://ukraina.ru/20240218/1053377738.html

"Десятки миллионов жертв": Медведев объяснил, чем обернутся попытки Запада развалить территорию России

"Десятки миллионов жертв": Медведев объяснил, чем обернутся попытки Запада развалить территорию России - 18.02.2024 Украина.ру

"Десятки миллионов жертв": Медведев объяснил, чем обернутся попытки Запада развалить территорию России

Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Попытки Киева вернуться к границам 1991 года приведут к войне с Западом с применением всего стратегического арсенала. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 18 февраля в своём телеграм-канале

2024-02-18T16:35

2024-02-18T16:35

2024-02-18T16:35

новости

дмитрий медведев

россия

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украина

сша

запад

война

ядерная война

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Для врагов России "победа" Киева и его западных спонсоров на поле боя будет означать возврат к границам 1991 года, сообщил Медведев. То есть это прямой развал Российского государства, в состав которого по Конституции входят новые территории, добавил он.Он заявил, что на Западе и в Киеве очень ошибаются, если думают, что народ России смирится с разделом своей страны. Россия никогда не допустит проигрыша и раздробления своих территорий даже под угрозой ядерного конфликта. И при необходимости у руководства РФ не дрогнет рука принять "тяжелейшее решение", написал Медведев.Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны, написал зампред. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства, сообщил он."Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, нашей великой Родины, а принесённые народом России в течение веков жертвы окажутся напрасными? Ответ очевиден" - заявил зампред.Лучше пусть украинские власти возвращают всё обратно, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага, как Авдеевку. Наши воины – герои, заключил Медведев.

https://ukraina.ru/20240218/1053338092.html

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новости, дмитрий медведев, россия, территория, сво, украина, сша, запад, война, ядерная война