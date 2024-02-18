Славянск, Краматорск и Дружковка: Марочко рассказал, чем займется армия РФ после Авдеевки
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Освобождение Авдеевки создало армии РФ оперативный простор, который позволит осуществлять наступление по всему участку линии боевого соприкосновения от Херсонской области и до Купянска. Об этом информагентству ЛИЦ заявил военный эксперт, подполковник запаса Андрей Марочко.
Освобождение города Авдеевка в ДНР создало оперативный простор для российских военных, который позволит осуществлять действия наступательного характера по всему участку ЛБС начиная от Херсонской области и заканчивая Купянским направлением, рассказал Марочко.
Он отметил, что для российских бойцов освобождение Авдеевки не было легкой прогулкой, потому что город был превращен в сплошной укрепрайон киевскими боевиками.
Только благодаря стойкости, мужеству, профессиональному мастерству и воле к победе российских бойцов Авдеевка была освобождена, добавил Марочко.
"Впереди еще очень сложные участки. Это Агломерация Славянск, Краматорск, Дружковка. И нам предстоит еще много работы. Но то, что был взят ключевой населенный пункт, это неоспоримый факт, причем это признают даже на Западе и более-менее адекватные аналитики на Украине", - указал эксперт.
Потеря Авдеевки стала для противника большим деморализирующим фактором, потому что ВСУ в очередной раз потерпели поражение. А вывод войск, который озвучил главком ВСУ Александром Сырским - это прикрытие бегства из города пресловутой 3-й штурмовой бригады и всех остальных подразделений украинских боевиков, подытожил Марочко.