Славянск, Краматорск и Дружковка: Марочко рассказал, чем займется армия РФ после Авдеевки - 18.02.2024 Украина.ру
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Славянск, Краматорск и Дружковка: Марочко рассказал, чем займется армия РФ после Авдеевки
Славянск, Краматорск и Дружковка: Марочко рассказал, чем займется армия РФ после Авдеевки - 18.02.2024 Украина.ру
Славянск, Краматорск и Дружковка: Марочко рассказал, чем займется армия РФ после Авдеевки
Освобождение Авдеевки создало армии РФ оперативный простор, который позволит осуществлять наступление по всему участку линии боевого соприкосновения от Херсонской области и до Купянска. Об этом информагентству ЛИЦ заявил военный эксперт, подполковник запаса Андрей Марочко.
2024-02-18T15:31
2024-02-18T15:31
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Освобождение города Авдеевка в ДНР создало оперативный простор для российских военных, который позволит осуществлять действия наступательного характера по всему участку ЛБС начиная от Херсонской области и заканчивая Купянским направлением, рассказал Марочко.Он отметил, что для российских бойцов освобождение Авдеевки не было легкой прогулкой, потому что город был превращен в сплошной укрепрайон киевскими боевиками.Только благодаря стойкости, мужеству, профессиональному мастерству и воле к победе российских бойцов Авдеевка была освобождена, добавил Марочко.Потеря Авдеевки стала для противника большим деморализирующим фактором, потому что ВСУ в очередной раз потерпели поражение. А вывод войск, который озвучил главком ВСУ Александром Сырским - это прикрытие бегства из города пресловутой 3-й штурмовой бригады и всех остальных подразделений украинских боевиков, подытожил Марочко.
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новости, андрей марочко, всу, авдеевка, вс рф, украина, россия, славянск, краматорск, александр сырский
Новости, Андрей Марочко, ВСУ, Авдеевка, ВС РФ, Украина, Россия, Славянск, Краматорск, Александр Сырский

Славянск, Краматорск и Дружковка: Марочко рассказал, чем займется армия РФ после Авдеевки

15:31 18.02.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
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Освобождение Авдеевки создало армии РФ оперативный простор, который позволит осуществлять наступление по всему участку линии боевого соприкосновения от Херсонской области и до Купянска. Об этом информагентству ЛИЦ заявил военный эксперт, подполковник запаса Андрей Марочко.
Освобождение города Авдеевка в ДНР создало оперативный простор для российских военных, который позволит осуществлять действия наступательного характера по всему участку ЛБС начиная от Херсонской области и заканчивая Купянским направлением, рассказал Марочко.
Он отметил, что для российских бойцов освобождение Авдеевки не было легкой прогулкой, потому что город был превращен в сплошной укрепрайон киевскими боевиками.
Только благодаря стойкости, мужеству, профессиональному мастерству и воле к победе российских бойцов Авдеевка была освобождена, добавил Марочко.
"Впереди еще очень сложные участки. Это Агломерация Славянск, Краматорск, Дружковка. И нам предстоит еще много работы. Но то, что был взят ключевой населенный пункт, это неоспоримый факт, причем это признают даже на Западе и более-менее адекватные аналитики на Украине", - указал эксперт.
Потеря Авдеевки стала для противника большим деморализирующим фактором, потому что ВСУ в очередной раз потерпели поражение. А вывод войск, который озвучил главком ВСУ Александром Сырским - это прикрытие бегства из города пресловутой 3-й штурмовой бригады и всех остальных подразделений украинских боевиков, подытожил Марочко.
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