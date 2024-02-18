Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны - Шаппс - 18.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240218/1053373933.html
Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны - Шаппс
Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны - Шаппс - 18.02.2024 Украина.ру
Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны - Шаппс
Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае начала новой мировой войны. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на главу минобороны Великобритании Гранта Шаппса
2024-02-18T12:04
2024-02-18T12:04
новости
великобритания
призыв
военные
война
россия
украина
кадры
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103295/84/1032958460_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0ca73fa00160e7bf161ec8135f96ed04.jpg
В интервью изданию Шаппс заявил, что Великобритания не планирует создавать призывную армию. Но если страна "оказалась бы втянута" в новую мировую войну, то Лондону пришлось бы пересмотреть это решение.По мнению главы минобороны Британии, ее армия "очень смертоносна из-за своего профессионализма". Однако, министр согласился с тем, что необходимо улучшить набор на военную службу и усилить меры по удержанию кадров.Ранее глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости мобилизовать Великобританию на войну с Россией, если на Украине усугубится военный конфликт, пишет Daily Mail. "Глава британской армии намерен предупредить британцев, что им придется сражаться за короля и страну в случае войны с Россией, — по его словам, нынешняя армия “слишком мала”, чтобы справиться с возможным конфликтом", - сообщили журналисты издания.По мнению издания The Times численность британской армии за десять лет может сократиться на треть с 75 тысяч до 52 тысяч военных.Ранее 15февраля министерство обороны Великобритании анонсировало поставку тысяч беспилотников для нужд ВСУ."Украина получит еще тысячи дронов, министр обороны [Великобритании] Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины возможностями беспилотников", - заявили в пресс-службе ведомства.
https://ukraina.ru/20240217/1053366446.html
великобритания
россия
украина
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103295/84/1032958460_231:0:2048:1363_1920x0_80_0_0_ab35cb736629645dc0697513cbf90390.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, призыв, военные, война, россия, украина, кадры, лондон
Новости, Великобритания, призыв, военные, война, Россия, Украина, кадры, Лондон

Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны - Шаппс

12:04 18.02.2024
 
© CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau Британия курсанты солдаты оружие учения Англия
Британия курсанты солдаты оружие учения Англия
© CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau
Читать в
Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае начала новой мировой войны. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на главу минобороны Великобритании Гранта Шаппса
В интервью изданию Шаппс заявил, что Великобритания не планирует создавать призывную армию. Но если страна "оказалась бы втянута" в новую мировую войну, то Лондону пришлось бы пересмотреть это решение.
По мнению главы минобороны Британии, ее армия "очень смертоносна из-за своего профессионализма". Однако, министр согласился с тем, что необходимо улучшить набор на военную службу и усилить меры по удержанию кадров.
Ранее глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости мобилизовать Великобританию на войну с Россией, если на Украине усугубится военный конфликт, пишет Daily Mail.
"Глава британской армии намерен предупредить британцев, что им придется сражаться за короля и страну в случае войны с Россией, — по его словам, нынешняя армия “слишком мала”, чтобы справиться с возможным конфликтом", - сообщили журналисты издания.
По мнению издания The Times численность британской армии за десять лет может сократиться на треть с 75 тысяч до 52 тысяч военных.
Ранее 15февраля министерство обороны Великобритании анонсировало поставку тысяч беспилотников для нужд ВСУ.
"Украина получит еще тысячи дронов, министр обороны [Великобритании] Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины возможностями беспилотников", - заявили в пресс-службе ведомства.
Владислав Угольный интервью
Вчера, 17:25
Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневраСнятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку тоже привело к потере управления в ВСУ. Сырский хотя и опытный военный, который всех знает, но прийти на должность главкома в тот момент, когда у тебя трещит один из главных укрепрайонов, мягко говоря, неприятно. Лично я бы на месте Сырского отказался возглавить армию в такое время.
 
НовостиВеликобританияпризыввоенныевойнаРоссияУкраинакадрыЛондон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25Украинский министр потребовал отправить на фронт зэков с лопатами - СМИ
13:00Вопрос жизни и смерти для России, рой дронов с искином, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля
12:50Белый дом назвал сдачу Авдеевки результатом бездействия Конгресса США
12:04Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны - Шаппс
11:17За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоят британские силы - СМИ
10:45"С Божьей помощью": Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки
10:17"Вечная слава героям!": Путин объявил благодарность войскам, освобождавшим Авдеевку
09:42Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки
09:38Армен Гаспарян: На Украине ждут, что вот придут русские и все за них сделают
09:34Смертельный совет британцев, освобождение Авдеевки. Главное на Украине на утро 18 февраля
08:08Западная Украина за минувшую неделю: Причуды польско-украинской дружбы и цыгане из Закарпатья в Германии
07:50"Человек, который не считается с потерями": военный эксперт рассказал, что Сырский устроит в Авдеевке
07:42Украина как триггер мировой войны. Украинские эксперты правдиво и с опаской о ситуации в стране
07:40Где надо, там видно: военкор рассказал, как действует воздушная разведка ВС РФ
07:30"Горы свернём": советник главы ДНР рассказал о будущем Донбасса после освобождения
07:27Бердянск после провала "контрнаступа": те, кто хотел помогать СБУ и ГУР, уже смирились с Россией
07:20Ветеран афганских событий рассказал о роли советских танков в спецоперации на Украине
07:10Сырский бесправен среди украинских нацистов - советник главы ДНР
07:05Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской
07:03"Вокруг Булгакова": дом Драмлита
Лента новостейМолния