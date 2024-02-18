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Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны - Шаппс
Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны - Шаппс - 18.02.2024 Украина.ру
Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны - Шаппс
Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае начала новой мировой войны. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на главу минобороны Великобритании Гранта Шаппса
2024-02-18T12:04
2024-02-18T12:04
2024-02-18T12:04
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В интервью изданию Шаппс заявил, что Великобритания не планирует создавать призывную армию. Но если страна "оказалась бы втянута" в новую мировую войну, то Лондону пришлось бы пересмотреть это решение.По мнению главы минобороны Британии, ее армия "очень смертоносна из-за своего профессионализма". Однако, министр согласился с тем, что необходимо улучшить набор на военную службу и усилить меры по удержанию кадров.Ранее глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости мобилизовать Великобританию на войну с Россией, если на Украине усугубится военный конфликт, пишет Daily Mail. "Глава британской армии намерен предупредить британцев, что им придется сражаться за короля и страну в случае войны с Россией, — по его словам, нынешняя армия “слишком мала”, чтобы справиться с возможным конфликтом", - сообщили журналисты издания.По мнению издания The Times численность британской армии за десять лет может сократиться на треть с 75 тысяч до 52 тысяч военных.Ранее 15февраля министерство обороны Великобритании анонсировало поставку тысяч беспилотников для нужд ВСУ."Украина получит еще тысячи дронов, министр обороны [Великобритании] Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины возможностями беспилотников", - заявили в пресс-службе ведомства.
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новости, великобритания, призыв, военные, война, россия, украина, кадры, лондон
Новости, Великобритания, призыв, военные, война, Россия, Украина, кадры, Лондон
Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны - Шаппс
Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае начала новой мировой войны. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на главу минобороны Великобритании Гранта Шаппса
В интервью изданию Шаппс заявил, что Великобритания не планирует создавать призывную армию. Но если страна "оказалась бы втянута" в новую мировую войну, то Лондону пришлось бы пересмотреть это решение.
По мнению главы минобороны Британии, ее армия "очень смертоносна из-за своего профессионализма". Однако, министр согласился с тем, что необходимо улучшить набор на военную службу и усилить меры по удержанию кадров.
Ранее глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости мобилизовать Великобританию на войну с Россией, если на Украине усугубится военный конфликт, пишет Daily Mail.
"Глава британской армии намерен предупредить британцев, что им придется сражаться за короля и страну в случае войны с Россией, — по его словам, нынешняя армия “слишком мала”, чтобы справиться с возможным конфликтом", - сообщили журналисты издания.
По мнению издания The Times численность британской армии за десять лет может сократиться на треть с 75 тысяч до 52 тысяч военных.
Ранее 15февраля министерство обороны Великобритании анонсировало поставку тысяч беспилотников для нужд ВСУ.
"Украина получит еще тысячи дронов, министр обороны [Великобритании] Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины возможностями беспилотников", - заявили в пресс-службе ведомства.