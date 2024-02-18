https://ukraina.ru/20240218/1053373562.html

"С Божьей помощью": Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки

"С Божьей помощью": Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки - 18.02.2024 Украина.ру

"С Божьей помощью": Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила жителей Донецка и всей России с освобождением Авдеевки. Об этом 17 февраля она написала в своем телеграм-канале

2024-02-18T10:45

2024-02-18T10:45

2024-02-18T12:58

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маргарита симоньян

сергей шойгу

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Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Об этом он сообщил в поздравительной телеграмме, направленной генерал-полковнику Андрею Мордвичеву."За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!", - указал Путин в своей телеграмме.17 февраля Министр Обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР.В ведомстве отметили, что из-за непрерывного огня российских войск покинуть Авдеевку удалось только отдельным формированиям украинских боевиков. При этом украинские военные бросили технику и вооружение.

https://ukraina.ru/20240218/1053373423.html

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новости, маргарита симоньян, сергей шойгу, владимир путин, днр, авдеевка, сво, освобождение, победа