"Вечная слава героям!": Путин объявил благодарность войскам, освобождавшим Авдеевку - 18.02.2024 Украина.ру
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"Вечная слава героям!": Путин объявил благодарность войскам, освобождавшим Авдеевку
"Вечная слава героям!": Путин объявил благодарность войскам, освобождавшим Авдеевку - 18.02.2024 Украина.ру
"Вечная слава героям!": Путин объявил благодарность войскам, освобождавшим Авдеевку
Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Об этом президент России сообщил в поздравительной телеграмме, направленной генерал-полковнику Андрею Мордвичеву
2024-02-18T10:17
2024-02-18T10:17
новости
авдеевка
владимир путин
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17 февраля группировка войск "Центр" ВС РФ, развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республике, говорится в тексте телеграммы.Путин подчеркнул, что в боях за освобождение Авдеевки отличились следующие соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.Ранее 17 февраля Министр Обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР."В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - отметили в Минобороны.В ведомстве отметили, что из-за непрерывного огня российских войск покинуть Авдеевку удалось только отдельным формированиям украинских боевиков. При этом украинские военные бросили технику и вооружение.
https://ukraina.ru/20240217/1053368004.html
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новости, авдеевка, владимир путин, днр, вс рф, победа, сво, минобороны рф, спецоперация
Новости, Авдеевка, Владимир Путин, ДНР, ВС РФ, победа, СВО, Минобороны РФ, Спецоперация

"Вечная слава героям!": Путин объявил благодарность войскам, освобождавшим Авдеевку

10:17 18.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНовогоднее обращение президента РФ В. Путина
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Об этом президент России сообщил в поздравительной телеграмме, направленной генерал-полковнику Андрею Мордвичеву
17 февраля группировка войск "Центр" ВС РФ, развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республике, говорится в тексте телеграммы.
"За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!", - указал Путин в телеграмме.
Путин подчеркнул, что в боях за освобождение Авдеевки отличились следующие соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.
Ранее 17 февраля Министр Обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР.
"В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - отметили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что из-за непрерывного огня российских войск покинуть Авдеевку удалось только отдельным формированиям украинских боевиков. При этом украинские военные бросили технику и вооружение.
Вчера, 17:54
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