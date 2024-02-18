"Вечная слава героям!": Путин объявил благодарность войскам, освобождавшим Авдеевку

Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому и что будет после Авдеевки - Алёхин

Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру объяснил, какой ущерб ВСУ нанесён в результате удара по полигону в Селидово, а также рассказал о российских подразделениях, которые "ломают" фронт, и о том, что выигрывают ВСУ от бесконечных экспериментов: