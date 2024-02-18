"Горы свернём": советник главы ДНР рассказал о будущем Донбасса после освобождения - 18.02.2024 Украина.ру
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"Горы свернём": советник главы ДНР рассказал о будущем Донбасса после освобождения
"Горы свернём": советник главы ДНР рассказал о будущем Донбасса после освобождения - 18.02.2024 Украина.ру
"Горы свернём": советник главы ДНР рассказал о будущем Донбасса после освобождения
После освобождения Донбасса регион станет донором для областей России, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-18T07:30
2024-02-18T07:30
новости
россия
днр
донецкая народная республика
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запорожская область
донбасс
донор
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После полного освобождения Донбасс станет регионом-донором для многих областей Российской Федерации. В Донбассе будет развиваться промышленность и сельское хозяйство. Советник отметил, что в 2023 году, даже с учетом военных действий, в ДНР собрали 1 миллион тонн зерна.Кимаковский отметил, что Донбасс включает не только территорию ДНР, но и Луганскую Народную Республику, а также же часть Запорожской области. Регион всегда был процветающим. Там добывали уголь, плавили металл, вкладывали инвестиции — во времена Российской империи и в СССР, напомнил он. Помимо этого, Донецк был ещё и одним из центров советской науки.Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231221/1052300199.html
россия
днр
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, донбасс, донор, урожай
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донбасс, донор, урожай

"Горы свернём": советник главы ДНР рассказал о будущем Донбасса после освобождения

07:30 18.02.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПатриотические акции в городах России
Патриотические акции в городах России - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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После освобождения Донбасса регион станет донором для областей России, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
После полного освобождения Донбасс станет регионом-донором для многих областей Российской Федерации. В Донбассе будет развиваться промышленность и сельское хозяйство. Советник отметил, что в 2023 году, даже с учетом военных действий, в ДНР собрали 1 миллион тонн зерна.
Кимаковский отметил, что Донбасс включает не только территорию ДНР, но и Луганскую Народную Республику, а также же часть Запорожской области. Регион всегда был процветающим. Там добывали уголь, плавили металл, вкладывали инвестиции — во времена Российской империи и в СССР, напомнил он. Помимо этого, Донецк был ещё и одним из центров советской науки.
"Я за регион не переживаю. Если мы во время войны поливаем розы в Донецке и обрезаем их во время обстрелов, то представьте дух народа! Горы свернём", - резюмировал он.
Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря 2023, 12:48
Возвращенные Россией территории всегда были "донорами Украины" - МатвиенкоВозвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами, а их финансирование было по остаточному принципу, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации
 
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