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"Горы свернём": советник главы ДНР рассказал о будущем Донбасса после освобождения

"Горы свернём": советник главы ДНР рассказал о будущем Донбасса после освобождения - 18.02.2024 Украина.ру

"Горы свернём": советник главы ДНР рассказал о будущем Донбасса после освобождения

После освобождения Донбасса регион станет донором для областей России, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"

2024-02-18T07:30

2024-02-18T07:30

2024-02-18T07:30

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После полного освобождения Донбасс станет регионом-донором для многих областей Российской Федерации. В Донбассе будет развиваться промышленность и сельское хозяйство. Советник отметил, что в 2023 году, даже с учетом военных действий, в ДНР собрали 1 миллион тонн зерна.Кимаковский отметил, что Донбасс включает не только территорию ДНР, но и Луганскую Народную Республику, а также же часть Запорожской области. Регион всегда был процветающим. Там добывали уголь, плавили металл, вкладывали инвестиции — во времена Российской империи и в СССР, напомнил он. Помимо этого, Донецк был ещё и одним из центров советской науки.Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231221/1052300199.html

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днр

донецкая народная республика

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запорожская область

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, донбасс, донор, урожай