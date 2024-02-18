"Горы свернём": советник главы ДНР рассказал о будущем Донбасса после освобождения
После освобождения Донбасса регион станет донором для областей России, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
После полного освобождения Донбасс станет регионом-донором для многих областей Российской Федерации. В Донбассе будет развиваться промышленность и сельское хозяйство. Советник отметил, что в 2023 году, даже с учетом военных действий, в ДНР собрали 1 миллион тонн зерна.
Кимаковский отметил, что Донбасс включает не только территорию ДНР, но и Луганскую Народную Республику, а также же часть Запорожской области. Регион всегда был процветающим. Там добывали уголь, плавили металл, вкладывали инвестиции — во времена Российской империи и в СССР, напомнил он. Помимо этого, Донецк был ещё и одним из центров советской науки.
"Я за регион не переживаю. Если мы во время войны поливаем розы в Донецке и обрезаем их во время обстрелов, то представьте дух народа! Горы свернём", - резюмировал он.
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