https://ukraina.ru/20240218/1053345114.html

Эксперт объяснил, как FPV-дроны охотятся за солдатами ВСУ, пока Киев сжигает последние резервы в Авдеевке

Эксперт объяснил, как FPV-дроны охотятся за солдатами ВСУ, пока Киев сжигает последние резервы в Авдеевке - 18.02.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, как FPV-дроны охотятся за солдатами ВСУ, пока Киев сжигает последние резервы в Авдеевке

У Украины нет преимущества в FPV-дронах, здесь достигнут паритет. ВСУ уже прошли точку невозврата, когда численность армии и средства поражения на уровень ниже, чем в армии РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-02-18T17:39

2024-02-18T17:39

2024-02-18T17:39

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Логика современной войны — это война на истощение, так называемая war of attrition. ВСУ уже прошли точку невозврата, когда численность армии и средства поражения на уровень ниже, чем в армии РФ. В 2024 году эта ситуация никаким естественным образом не решится, рассказал эксперт.У Украины нет преимущества в FPV-дронах, здесь достигнут паритет. Но количество "птичек", которые будут охотиться за каждым украинским солдатом будет нарастать с течением времени, потому что у России больше и операторов и дронов, добавил он.В городе линия фронта будет десятки километров, там другая плотность размещения личного состава и техники, потому что в городской застройке можно гораздо более плотно разместить солдат и вести более интенсивный огонь по противнику, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240216/1053333468.html

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новости, всу, вс рф, дроны, беспилотники, авдеевка, фронт, запорожье, резервы