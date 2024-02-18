Эксперт объяснил, как FPV-дроны охотятся за солдатами ВСУ, пока Киев сжигает последние резервы в Авдеевке - 18.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240218/1053345114.html
Эксперт объяснил, как FPV-дроны охотятся за солдатами ВСУ, пока Киев сжигает последние резервы в Авдеевке
Эксперт объяснил, как FPV-дроны охотятся за солдатами ВСУ, пока Киев сжигает последние резервы в Авдеевке - 18.02.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как FPV-дроны охотятся за солдатами ВСУ, пока Киев сжигает последние резервы в Авдеевке
У Украины нет преимущества в FPV-дронах, здесь достигнут паритет. ВСУ уже прошли точку невозврата, когда численность армии и средства поражения на уровень ниже, чем в армии РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-18T17:39
2024-02-18T17:39
новости
всу
вс рф
дроны
беспилотники
авдеевка
фронт
запорожье
резервы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1d/1052964341_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_a221830d857dabdd5170df46dc993288.jpg
Логика современной войны — это война на истощение, так называемая war of attrition. ВСУ уже прошли точку невозврата, когда численность армии и средства поражения на уровень ниже, чем в армии РФ. В 2024 году эта ситуация никаким естественным образом не решится, рассказал эксперт.У Украины нет преимущества в FPV-дронах, здесь достигнут паритет. Но количество "птичек", которые будут охотиться за каждым украинским солдатом будет нарастать с течением времени, потому что у России больше и операторов и дронов, добавил он.В городе линия фронта будет десятки километров, там другая плотность размещения личного состава и техники, потому что в городской застройке можно гораздо более плотно разместить солдат и вести более интенсивный огонь по противнику, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240216/1053333468.html
авдеевка
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1d/1052964341_49:0:1188:854_1920x0_80_0_0_ae15eef15090249849c7f92ec0a5c18a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, вс рф, дроны, беспилотники, авдеевка, фронт, запорожье, резервы
Новости, ВСУ, ВС РФ, дроны, беспилотники, Авдеевка, фронт, Запорожье, резервы

Эксперт объяснил, как FPV-дроны охотятся за солдатами ВСУ, пока Киев сжигает последние резервы в Авдеевке

17:39 18.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
У Украины нет преимущества в FPV-дронах, здесь достигнут паритет. ВСУ уже прошли точку невозврата, когда численность армии и средства поражения на уровень ниже, чем в армии РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Логика современной войны — это война на истощение, так называемая war of attrition. ВСУ уже прошли точку невозврата, когда численность армии и средства поражения на уровень ниже, чем в армии РФ. В 2024 году эта ситуация никаким естественным образом не решится, рассказал эксперт.
У Украины нет преимущества в FPV-дронах, здесь достигнут паритет. Но количество "птичек", которые будут охотиться за каждым украинским солдатом будет нарастать с течением времени, потому что у России больше и операторов и дронов, добавил он.
"Поэтому ни о какой стабилизации фронта речь не идет. Речь идет о том, что если Украина сожжет последние резервы под Авдеевкой, условные Запорожье или Днепропетровск, миллионные города, некому будет оборонять", - подчеркнул Анпилогов.
В городе линия фронта будет десятки километров, там другая плотность размещения личного состава и техники, потому что в городской застройке можно гораздо более плотно разместить солдат и вести более интенсивный огонь по противнику, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Позывной Пилот интервью
16 февраля, 15:00
Оператор БПЛА "Пилот" об оружии будущего, выдумках русских инженеров и православных батальонах в СВО О том, как геймер из офиса стал оператором БПЛА, о страхе и борьбе с собственной тенью изданию "Украина.ру" рассказал боец православного батальона "Архангела Михаила", оператор БПЛА с позывным "Пилот"
 
НовостиВСУВС РФдроныбеспилотникиАвдеевкафронтЗапорожьерезервы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23Бегство из Авдеевки: Минобороны РФ опубликовало кадры массового отхода ВСУ, по ним бьет артиллерия ВС РФ
19:05Украинские "Ланцеты", а так же обманутые и брошенные в Авдеевке бойцы ВСУ. Итоги 18 февраля на Украине
18:32"Категорически против": Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО - Welt am Sonntag
18:01Вначале война, потом майдан, а началось всё с перестройки
17:39Эксперт объяснил, как FPV-дроны охотятся за солдатами ВСУ, пока Киев сжигает последние резервы в Авдеевке
17:27Побоялся интимной огласки и "задвухсотил": сожительницу комбата ВСУ обнаружили мертвой под завалами
17:17Алексей Журавлев: Россия избавилась от международной "ерунды" и после Авдеевки готовит ВСУ новые сюрпризы
16:35"Десятки миллионов жертв": Медведев объяснил, чем обернутся попытки Запада развалить территорию России
15:31Славянск, Краматорск и Дружковка: Марочко рассказал, чем займется армия РФ после Авдеевки
15:15Эквадор: Бананы в обмен на оружие или Как Россия обыграла ЦРУ при помощи мушки-горбатки
15:00Вряд ли НАТО уцелеет: почему крупный военный блок стал никому не нужным и что ждёт Украину - Ищенко
14:38Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Байденом - СМИ
13:25Украинский министр потребовал отправить на фронт зэков с лопатами - СМИ
13:00Вопрос жизни и смерти для России, рой дронов с искином, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля
12:50В Белом доме назвал сдачу Авдеевки результатом бездействия Конгресса США
12:04Лондон может пересмотреть решение о воинском призыве в случае мировой войны - Шаппс
11:17За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоят британские силы - СМИ
10:45"С Божьей помощью": Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки
10:17"Вечная слава героям!": Путин объявил благодарность войскам, освобождавшим Авдеевку
09:42Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки
Лента новостейМолния