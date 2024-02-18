Эксперт объяснил, как FPV-дроны охотятся за солдатами ВСУ, пока Киев сжигает последние резервы в Авдеевке
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
У Украины нет преимущества в FPV-дронах, здесь достигнут паритет. ВСУ уже прошли точку невозврата, когда численность армии и средства поражения на уровень ниже, чем в армии РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Логика современной войны — это война на истощение, так называемая war of attrition. ВСУ уже прошли точку невозврата, когда численность армии и средства поражения на уровень ниже, чем в армии РФ. В 2024 году эта ситуация никаким естественным образом не решится, рассказал эксперт.
У Украины нет преимущества в FPV-дронах, здесь достигнут паритет. Но количество "птичек", которые будут охотиться за каждым украинским солдатом будет нарастать с течением времени, потому что у России больше и операторов и дронов, добавил он.
"Поэтому ни о какой стабилизации фронта речь не идет. Речь идет о том, что если Украина сожжет последние резервы под Авдеевкой, условные Запорожье или Днепропетровск, миллионные города, некому будет оборонять", - подчеркнул Анпилогов.
В городе линия фронта будет десятки километров, там другая плотность размещения личного состава и техники, потому что в городской застройке можно гораздо более плотно разместить солдат и вести более интенсивный огонь по противнику, заключил собеседник Украина.ру.
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