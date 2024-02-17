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"Сучки любят черный цвет"? Эксперт о том, что надо делать с "похабным чудом в перьях" после поездки в ДНР

"Сучки любят черный цвет"? Эксперт о том, что надо делать с "похабным чудом в перьях" после поездки в ДНР - 17.02.2024 Украина.ру

"Сучки любят черный цвет"? Эксперт о том, что надо делать с "похабным чудом в перьях" после поездки в ДНР

Идея о том, чтобы оскандалившиеся звезды шоу-бизнеса ехали в Донбасс для искупления вины зависит от того, чего мы хотим добиться, наказывая артистов такими поездками. Об этом рассказал почетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру

2024-02-17T04:10

2024-02-17T04:10

2024-02-17T04:10

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В декабре "король российской эстрады" Филипп Киркоров принял участие с нашумевшей "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, после чего был вынужден извиняться. Позднее он посетил Горловскую больницу и выступил перед ранеными бойцами российской армии.Звёзды и кумиры — образцы для подражания. И они формируют отношение к жизни стократ сильнее, чем попытки учительницы завести с детьми "Разговор о важном". Особенно учитывая бесконечное повторение убогих и развратных текстов в теле- и радиоэфире, подчеркнул Краснов.И, по-хорошему, надо не индульгенцию на продолжение шабаша всем этим певцам и певичкам выдавать, а вспомнить, что шоу-бизнес — немаловажная часть информационного поля. Необходимо переформатировать его, заключил собеседник издания.С полным текстом интервью Дмитрия Краснова можно ознакомиться здесь

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новости, киркоров, культура, общество, шоу-бизнес, днр, политика, россия, скандал