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"Сучки любят черный цвет"? Эксперт о том, что надо делать с "похабным чудом в перьях" после поездки в ДНР
"Сучки любят черный цвет"? Эксперт о том, что надо делать с "похабным чудом в перьях" после поездки в ДНР - 17.02.2024 Украина.ру
"Сучки любят черный цвет"? Эксперт о том, что надо делать с "похабным чудом в перьях" после поездки в ДНР
Идея о том, чтобы оскандалившиеся звезды шоу-бизнеса ехали в Донбасс для искупления вины зависит от того, чего мы хотим добиться, наказывая артистов такими поездками. Об этом рассказал почетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру
2024-02-17T04:10
2024-02-17T04:10
2024-02-17T04:10
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В декабре "король российской эстрады" Филипп Киркоров принял участие с нашумевшей "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, после чего был вынужден извиняться. Позднее он посетил Горловскую больницу и выступил перед ранеными бойцами российской армии.Звёзды и кумиры — образцы для подражания. И они формируют отношение к жизни стократ сильнее, чем попытки учительницы завести с детьми "Разговор о важном". Особенно учитывая бесконечное повторение убогих и развратных текстов в теле- и радиоэфире, подчеркнул Краснов.И, по-хорошему, надо не индульгенцию на продолжение шабаша всем этим певцам и певичкам выдавать, а вспомнить, что шоу-бизнес — немаловажная часть информационного поля. Необходимо переформатировать его, заключил собеседник издания.С полным текстом интервью Дмитрия Краснова можно ознакомиться здесь
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новости, киркоров, культура, общество, шоу-бизнес, днр, политика, россия, скандал
Новости, Киркоров, культура, Общество, шоу-бизнес, ДНР, политика, Россия, скандал
"Сучки любят черный цвет"? Эксперт о том, что надо делать с "похабным чудом в перьях" после поездки в ДНР
Идея о том, чтобы оскандалившиеся звезды шоу-бизнеса ехали в Донбасс для искупления вины зависит от того, чего мы хотим добиться, наказывая артистов такими поездками. Об этом рассказал почетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру
В декабре "король российской эстрады" Филипп Киркоров принял участие с нашумевшей "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, после чего был вынужден извиняться. Позднее он посетил Горловскую больницу и выступил перед ранеными бойцами российской армии.
"Если мы хотим, чтобы массовой аудитории по-прежнему навязывали похабно-мещанское потребительство песнями про "Ролексы", "Ламборджини", "Версаче" и лайки в экстремистских соцсетях; если хотим, чтобы самые популярные каналы коммуникации с народом несли выкрики вроде "Все мои сучки любят чёрный цвет"; если действительно хотим, чтобы чудо в перьях и дальше зарабатывало миллионы своей пошлятиной — да, один концерт в ДНР, и можно дальше промывать мозги населению", - рассуждает эксперт.
Звёзды и кумиры — образцы для подражания. И они формируют отношение к жизни стократ сильнее, чем попытки учительницы завести с детьми "Разговор о важном". Особенно учитывая бесконечное повторение убогих и развратных текстов в теле- и радиоэфире, подчеркнул Краснов.
И, по-хорошему, надо не индульгенцию на продолжение шабаша всем этим певцам и певичкам выдавать, а вспомнить, что шоу-бизнес — немаловажная часть информационного поля. Необходимо переформатировать его, заключил собеседник издания.
С полным текстом интервью Дмитрия Краснова можно ознакомиться здесь