https://ukraina.ru/20240216/1053359324.html

Мертвы, в плену или в подвалах: СМИ описывают судьбу ВСУ в Авдеевке

Мертвы, в плену или в подвалах: СМИ описывают судьбу ВСУ в Авдеевке - 16.02.2024 Украина.ру

Мертвы, в плену или в подвалах: СМИ описывают судьбу ВСУ в Авдеевке

Критическое положение солдат ВСУ в Авдеевке констатирует украинское руководство. Попеременно в сети появляются видеоролики, записанные военными на месте, судя по которым российская армия имеет большой успех на данном участке фронта

2024-02-16T23:53

2024-02-16T23:53

2024-02-16T23:53

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Командующий украинских сил "Таврия" Александр Тарнавский признал, что несколько групп боевиков ВСУ, оставляя позиции в Авдеевке, попали в окружение. Эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но якобы проводится. В этот же день Тарнавский признал, что военнослужащие украинской армии вынуждены бежать со своих позиций "Зенит" в Авдеевке.По данным телеграм-канала "Readovka", боевики запрещённого в РФ нацбатальона "Азов"* засели в подвалах Авдеевского коксохимического завода, пытаясь превратить предприятие во вторую "Азовсталь". О том, что неонацисты сидят в катакомбах свидетельствует видео "Третьей штурмовой бригады", опубликованное в сети. Несмотря на распространённые кадры, силы обороны Украины утверждают, что ВСУ продолжают сдерживать натиск российской армии. Ситуация контролируемая, заверяют в ведомстве. * — признан террористической организацией в РФ

https://ukraina.ru/20240216/1053356857.html

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