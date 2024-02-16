https://ukraina.ru/20240216/1053359324.html
Мертвы, в плену или в подвалах: СМИ описывают судьбу ВСУ в Авдеевке
Мертвы, в плену или в подвалах: СМИ описывают судьбу ВСУ в Авдеевке - 16.02.2024 Украина.ру
Мертвы, в плену или в подвалах: СМИ описывают судьбу ВСУ в Авдеевке
Критическое положение солдат ВСУ в Авдеевке констатирует украинское руководство. Попеременно в сети появляются видеоролики, записанные военными на месте, судя по которым российская армия имеет большой успех на данном участке фронта
2024-02-16T23:53
2024-02-16T23:53
2024-02-16T23:53
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Командующий украинских сил "Таврия" Александр Тарнавский признал, что несколько групп боевиков ВСУ, оставляя позиции в Авдеевке, попали в окружение. Эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но якобы проводится. В этот же день Тарнавский признал, что военнослужащие украинской армии вынуждены бежать со своих позиций "Зенит" в Авдеевке.По данным телеграм-канала "Readovka", боевики запрещённого в РФ нацбатальона "Азов"* засели в подвалах Авдеевского коксохимического завода, пытаясь превратить предприятие во вторую "Азовсталь". О том, что неонацисты сидят в катакомбах свидетельствует видео "Третьей штурмовой бригады", опубликованное в сети. Несмотря на распространённые кадры, силы обороны Украины утверждают, что ВСУ продолжают сдерживать натиск российской армии. Ситуация контролируемая, заверяют в ведомстве. * — признан террористической организацией в РФ
https://ukraina.ru/20240216/1053356857.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, авдеевка, всу, окружение, сво, вс рф, донбасс, днр, донецкая народная республика
Новости, Украина, Авдеевка, ВСУ, окружение, СВО, ВС РФ, Донбасс, ДНР, Донецкая Народная Республика
Мертвы, в плену или в подвалах: СМИ описывают судьбу ВСУ в Авдеевке
Критическое положение солдат ВСУ в Авдеевке констатирует украинское руководство. Попеременно в сети появляются видеоролики, записанные военными на месте, судя по которым российская армия имеет большой успех на данном участке фронта
Командующий украинских сил "Таврия" Александр Тарнавский признал, что несколько групп боевиков ВСУ, оставляя позиции в Авдеевке, попали в окружение. Эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но якобы проводится.
"Приоритет – сохранение жизни наших бойцов. При необходимости они отходят на новые позиции", – приводит слова Тарнавского телеграм-канал "Униан".
В этот же день Тарнавский признал,
что военнослужащие украинской армии вынуждены бежать со своих позиций "Зенит" в Авдеевке.
По данным телеграм-канала "Readovka", боевики запрещённого в РФ нацбатальона "Азов"* засели в подвалах Авдеевского коксохимического завода, пытаясь превратить предприятие во вторую "Азовсталь". О том, что неонацисты сидят в катакомбах свидетельствует видео "Третьей штурмовой бригады", опубликованное в сети.
"Боевики "Азова" снова забрались в подвалы, причём на этот раз расположенного в Авдеевке коксохимического завода. Солдаты "3-ей штурмовой бригады", переименованного от лишнего внимания, публикуют кадры, на которых нацисты, опять получив достойный удар от русских войск, отсиживаются в катакомбах предприятия", – сообщает телеграм-канал.
Несмотря на распространённые кадры, силы обороны Украины утверждают, что ВСУ продолжают сдерживать натиск российской армии. Ситуация контролируемая, заверяют в ведомстве.
* — признан террористической организацией в РФ