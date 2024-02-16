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ВСУ покидают позиции "Зенит" в Авдеевке - Тарнавский

ВСУ покидают позиции "Зенит" в Авдеевке - Тарнавский - 16.02.2024 Украина.ру

ВСУ покидают позиции "Зенит" в Авдеевке - Тарнавский

Военнослужащие украинской армии вынуждены бежать со своих позиций "Зенит" в Авдеевке. Командующий украинских сил "Таврия" Александр Тарнавский назвал такой шаг тактическим отходом

2024-02-16T16:10

2024-02-16T16:10

2024-02-16T17:12

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По его словам, решение бросить позиции было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Вместе с тем, Тарнавский считает, что тактически занятие этих позиций не даст ВС России стратегического преимущества и не изменит ситуацию в рамках Авдеевской оборонительной операции ВСУ. Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию в Авдеевке, заявив, что в городе ВСУ применяют некие "новые подходы" обороны. Ранее сообщалось, что российские бойцы водрузили знамя Победы на стеле с надписью "Авдеевка". Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ. Он указал, что город может перейти под контроль российских войск. По данным источников, до закрытия котла для ВСУ в Авдеевке осталось около километра. Северная и Южные группировки МО РФ штурмуют из районов Северного и Ласточкино.

https://ukraina.ru/20240216/1053340778.html

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