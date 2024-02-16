ВСУ покидают позиции "Зенит" в Авдеевке - Тарнавский - 16.02.2024 Украина.ру
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ВСУ покидают позиции "Зенит" в Авдеевке - Тарнавский
ВСУ покидают позиции "Зенит" в Авдеевке - Тарнавский - 16.02.2024 Украина.ру
ВСУ покидают позиции "Зенит" в Авдеевке - Тарнавский
Военнослужащие украинской армии вынуждены бежать со своих позиций "Зенит" в Авдеевке. Командующий украинских сил "Таврия" Александр Тарнавский назвал такой шаг тактическим отходом
2024-02-16T16:10
2024-02-16T17:12
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По его словам, решение бросить позиции было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Вместе с тем, Тарнавский считает, что тактически занятие этих позиций не даст ВС России стратегического преимущества и не изменит ситуацию в рамках Авдеевской оборонительной операции ВСУ. Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию в Авдеевке, заявив, что в городе ВСУ применяют некие "новые подходы" обороны. Ранее сообщалось, что российские бойцы водрузили знамя Победы на стеле с надписью "Авдеевка". Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ. Он указал, что город может перейти под контроль российских войск. По данным источников, до закрытия котла для ВСУ в Авдеевке осталось около километра. Северная и Южные группировки МО РФ штурмуют из районов Северного и Ласточкино.
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Новости, Украина, Авдеевка, ДНР, ВСУ, ВС РФ, СВО

ВСУ покидают позиции "Зенит" в Авдеевке - Тарнавский

16:10 16.02.2024 (обновлено: 17:12 16.02.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Военнослужащие украинской армии вынуждены бежать со своих позиций "Зенит" в Авдеевке. Командующий украинских сил "Таврия" Александр Тарнавский назвал такой шаг тактическим отходом
"После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага", – отчитался военный.
По его словам, решение бросить позиции было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Вместе с тем, Тарнавский считает, что тактически занятие этих позиций не даст ВС России стратегического преимущества и не изменит ситуацию в рамках Авдеевской оборонительной операции ВСУ.
"Сейчас идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", – добавил он.
Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию в Авдеевке, заявив, что в городе ВСУ применяют некие "новые подходы" обороны.
"Я понимаю, что происходит, на контакте с нашим военным руководством. Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют, их задача делать все, чтобы защитить наших людей", – заявил президент Украины.
Ранее сообщалось, что российские бойцы водрузили знамя Победы на стеле с надписью "Авдеевка". Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ. Он указал, что город может перейти под контроль российских войск.
По данным источников, до закрытия котла для ВСУ в Авдеевке осталось около километра. Северная и Южные группировки МО РФ штурмуют из районов Северного и Ласточкино.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
14:48
Алексей Леонков: Россия сломала "бетон" Авдеевки, ВСУ остается уповать на "дерево" в Славянске и КупянскеТактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружений. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны", отмечает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
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