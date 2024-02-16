Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Париж также выделил Киеву три миллиарда евро, сообщает "РБК-Украина" в пятницу, 16 февраля
"Мы полны решимости стоять плечом к плечу с Украиной, чтобы Россия проиграла войну", – заявил французский лидер Макрон.
Подробное содержание документа не раскрывается, однако сказано, что он предоставляет гарантии безопасности для Украины, военную помощь и является долгосрочным соглашением.
Так, Париж обязуется поставлять Киеву современное военное оборудование, обучать украинских солдат, а также укреплять оборонную индустрию Украины. Речь идёт об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.
По словам Макрона, соглашение будет действовать до того момента, пока Украина не станет частью НАТО. Помимо трёх миллиардов евро, Париж предоставит Киеву ещё шесть миллиардов евро "на поддержку Украины в 2024 году".
Ранее такое же соглашение Зеленский подписал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Документ в Германии назвали "историческим" и гарантирующим поддержку Украины в течение десяти лет.
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