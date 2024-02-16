Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
Пока официальные лица Банковой ежедневно жалуются на нехватку оружия и боеприпасов в ВСУ, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин призывает НАТО закупить один миллион дронов у украинских производителей
"Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности от имени всей украинской оборонки призвал НАТО закупить этот миллион дронов у украинских производителей. Возможности есть, технологии есть, инженеры есть", – написал министр в своём телеграм-канале.
По его словам, Украина способна делать как дешевые FPV-дроны, так и БПЛА, способные преодолевать более тысячи километров, в том числе: наземные и морские, боевые и эвакуационные, разведывательные и ударные дроны.
Камышин утверждает, что эффективность такого оружия доказана на фронте, при этом его производство не обходится дорого.
"Заказать миллион дронов на Украине – лучший способ сделать больше россиян хорошими", – призывает министр-маркетолог.
Ранее в этот же день глава ГУР Украины Кирилл Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ в зоне спецоперации, а также пожаловался на нехватку снарядов для украинских боевиков.
До этого издание Reuters сообщало, что украинские беспилотники проигрывают российским по всем параметрам.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
14 февраля, 04:00"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ"Ланцеты" — это сложные и дорогостоящие системы. Они работают вне зоны прямой видимости, их нельзя корректировать наблюдателем. А ствольная артиллерия может находиться в 20 километрах от линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко