https://ukraina.ru/20240216/1053358777.html

Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов

Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов - 16.02.2024 Украина.ру

Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов

Пока официальные лица Банковой ежедневно жалуются на нехватку оружия и боеприпасов в ВСУ, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин призывает НАТО закупить один миллион дронов у украинских производителей

2024-02-16T22:49

2024-02-16T22:49

2024-02-16T22:49

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По его словам, Украина способна делать как дешевые FPV-дроны, так и БПЛА, способные преодолевать более тысячи километров, в том числе: наземные и морские, боевые и эвакуационные, разведывательные и ударные дроны. Камышин утверждает, что эффективность такого оружия доказана на фронте, при этом его производство не обходится дорого. Ранее в этот же день глава ГУР Украины Кирилл Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ в зоне спецоперации, а также пожаловался на нехватку снарядов для украинских боевиков. До этого издание Reuters сообщало, что украинские беспилотники проигрывают российским по всем параметрам. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240214/1053273551.html

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новости, сво, нато, бпла, производство, всу, дроны