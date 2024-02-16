Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов - 16.02.2024 Украина.ру
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Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов
Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов - 16.02.2024 Украина.ру
Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов
Пока официальные лица Банковой ежедневно жалуются на нехватку оружия и боеприпасов в ВСУ, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин призывает НАТО закупить один миллион дронов у украинских производителей
2024-02-16T22:49
2024-02-16T22:49
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дроны
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По его словам, Украина способна делать как дешевые FPV-дроны, так и БПЛА, способные преодолевать более тысячи километров, в том числе: наземные и морские, боевые и эвакуационные, разведывательные и ударные дроны. Камышин утверждает, что эффективность такого оружия доказана на фронте, при этом его производство не обходится дорого. Ранее в этот же день глава ГУР Украины Кирилл Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ в зоне спецоперации, а также пожаловался на нехватку снарядов для украинских боевиков. До этого издание Reuters сообщало, что украинские беспилотники проигрывают российским по всем параметрам. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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новости, сво, нато, бпла, производство, всу, дроны
Новости, СВО, НАТО, БПЛА, производство, ВСУ, дроны

Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов

22:49 16.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
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Пока официальные лица Банковой ежедневно жалуются на нехватку оружия и боеприпасов в ВСУ, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин призывает НАТО закупить один миллион дронов у украинских производителей

"Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности от имени всей украинской оборонки призвал НАТО закупить этот миллион дронов у украинских производителей. Возможности есть, технологии есть, инженеры есть", – написал министр в своём телеграм-канале.

По его словам, Украина способна делать как дешевые FPV-дроны, так и БПЛА, способные преодолевать более тысячи километров, в том числе: наземные и морские, боевые и эвакуационные, разведывательные и ударные дроны.
Камышин утверждает, что эффективность такого оружия доказана на фронте, при этом его производство не обходится дорого.
"Заказать миллион дронов на Украине – лучший способ сделать больше россиян хорошими", – призывает министр-маркетолог.
Ранее в этот же день глава ГУР Украины Кирилл Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ в зоне спецоперации, а также пожаловался на нехватку снарядов для украинских боевиков.
До этого издание Reuters сообщало, что украинские беспилотники проигрывают российским по всем параметрам.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ"Ланцеты" — это сложные и дорогостоящие системы. Они работают вне зоны прямой видимости, их нельзя корректировать наблюдателем. А ствольная артиллерия может находиться в 20 километрах от линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
НовостиСВОНАТОБПЛАпроизводствоВСУдроны
 
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22:49Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов
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